Tóc Tiên được cha và ông xã ủng hộ việc mặc sexy

Album Cong gồm 8 ca khúc: Intro Cong, 1 cọng tóc mai, 906090, Like this like that (kết hợp rapper tlinh), Khá khen, Bồng bềnh, Nếu anh là em và Am I clear (kết hợp ca sĩ Trọng Hiếu).

Đây là album được Tóc Tiên đầu tư nhiều nhất đến nay. Album định dạng đĩa vật lý cùng sản phẩm đính kèm gồm sách ảnh, nhãn dán và thẻ ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu không kém album Kpop.

Để giới thiệu album Cong, Tóc Tiên còn thực hiện một showcase ở Quận 2, TP.HCM với 3 sân khấu khác nhau được thiết kế công phu. Từng chi tiết bày trí như cây lựu, trái tim đầy gai nhọn hay bộ váy được thiết kế từ 10 kg tóc đều liên hệ trực tiếp đến nội dung album. Ngoài 1 cọng tóc mai và 906090 đã phát hành, Tóc Tiên còn trình diễn 2 bài Nếu em là anh và Khá khen.

Đường cong nóng bỏng của Tóc Tiên.

Xuyên suốt showcase giới thiệu album, Tóc Tiên mặc trang phục bó sát cơ thể. Từ số đo đến tỉ lệ hình thể, cô đều thu hút ánh nhìn bằng sự gợi cảm. Tóc Tiên gửi lời cảm ơn đến cha và ông xã luôn thông cảm cho công việc của mình.

"Tôi rất may mắn khi lấy người cùng nghề. Anh Hoàng chưa từng ngăn cản bất cứ điều gì tôi muốn làm. Anh luôn ủng hộ tôi trong công việc lẫn cuộc sống, kể cả việc mặc sexy. Thật ra, anh vẫn cằn nhằn vài câu cho có rồi... thôi. Đặc biệt là trong gia đình, cha tôi cũng không nói gì chuyện ăn mặc của con gái. Tất cả sự ủng hộ đó giúp tôi đủ can đảm thực hiện album này", ca sĩ tâm sự.

Tóc Tiên thực hiện album này suốt 3 năm qua. Tên album Cong là từ bật lên đầu tiên trong đầu cô khi đi tìm cái tên cho dự án về những khía cạnh khác nhau của người phụ nữ. Cô tin rằng "cong" là từ hàm nghĩa vừa mềm mại vừa cứng rắn; khuôn khổ nhưng không kém phần táo bạo.

"Từ "cong" súc tích nhưng có phần cợt nhả. "Cong” đồng nghĩa chưa được “tròn", có nghĩa rằng chúng ta không hoàn hảo và không cần thiết phải trở nên hoàn hảo", cô nói.

Từ đó, Tóc Tiên và ê-kíp lấy cảm hứng từ 4 câu thành ngữ, tục ngữ thể hiện rõ nhất quan điểm của người xưa về nữ giới gồm “Thắt đáy lưng ong”, “Tai lá mít, đít lồng bàn”, “Cá tươi xem lấy đôi mang/ Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai” và “Đàn bà miệng rộng, điếc tai xóm giềng” để hồi đáp với góc nhìn của người phụ nữ hiện đại.

Tóc Tiên cảm ơn cha và ông xã luôn ủng hộ mình.

Cụ thể, album Cong thể hiện hình ảnh, phong cách phóng khoáng, táo bạo hướng đến sự tôn vinh những vẻ đẹp khác biệt của mỗi người. Dù vậy, cô khẳng định sản phẩm không phải tuyên ngôn “đao to búa lớn” về nữ quyền. Album phản ánh trực diện cùng một chút trào phúng những khía cạnh khác của nữ giới.

Bên cạnh 1 cọng tóc mai và 906090 đã phát hành, album còn có bài Khá khen kết hợp synth pop và disco đậm đà tính trào phúng; Am I clear kết hợp Trọng Hiếu có sự kết nối rộng hơn đến thế hệ trẻ trong hành trình chống định kiến; Like this like that đậm màu sắc Âu-Mỹ qua giọng rap tlinh; Nếu em là anh là bài ballad duy nhất giúp cân bằng lại tinh thần sản phẩm; còn Bồng bềnh có ca từ gợi cảm, giàu chất thơ là sáng tác mà Rhymastic định tự thể hiện.

Phần âm nhạc của Cong được sản xuất bởi đội ngũ producer danh tiếng như: Mew Amazing, Touliver, Hứa Kim Tuyền, Tín Lê,...