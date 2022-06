Bắt nhóm cướp giật trên đường, phát hiện ra ổ xe gian ở Bình Dương

Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương sáng nay (1/6) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phúc Vỹ (SN 2007, ngụ TP Thuận An), đồng thời truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1994, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng cướp giật - Ảnh: CACC

Trước đó, vào sáng 31/5, khi một nữ sinh đang cầm điện thoại đứng bên đường Thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì bị 2 đối tượng trên đi xe máy áp sát, sau đó giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, đến chiều cùng ngày lực lượng Công an phường Thuận Giao phối hợp với Công an TP Thuận An đã xác định được nơi ở của các đối tượng, tiến hành bắt giữ đối tượng Vỹ, riêng đối tượng Đức bỏ trốn khỏi nơi ở.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại nơi ở của các đối tượng có 5 chiếc xe máy nghi bị trộm cắp, cướp giật.

Xe máy nghi bị trộm cắp tại nơi ở của các đối tượng - Ảnh: CACC

Hiện Cơ quan CSĐT đang phát thông báo đến người dân bị mất xe theo đặc điểm nhận dạng phương tiện liên hệ cơ quan công an để hỗ trợ xử lý.

Xuân An