Ngày 28/9, UBND TP.HCM đã chính thức ra mắt Hệ thống quản trị thực thi TP.HCM trên nền tảng số (giai đoạn 1). Hệ thống này được xây dựng với mục đích tổng hợp thông tin kinh tế, xã hội, kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết 98 của Quốc hội; đồng thời giúp dự báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố; ghi nhận kết quả công tác của từng sở, ngành, địa phương;

Hỗ trợ tương tác theo thời gian thực giữa lãnh đạo thành phố và lãnh đạo địa phương, đơn vị; theo dõi ghi nhận sáng kiến của người dân, phản ánh, kiến nghị của người dân, tương tác với người dân theo thời gian thực giúp giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời.

Hệ thống quản trị thực thi TP.HCM trên nền tảng số chính thức ra mắt. Ảnh: TTBC TP.HCM

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì và các sở, ngành, địa phương phối hợp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nỗ lực rút ngắn từ 120 ngày xuống còn 45 ngày để hoàn thành hệ thống.

Đây là hệ thống do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) tư vấn và triển khai, xây dựng dưới kiến trúc mở, sẵn sàng mở rộng tích hợp các hệ thống thành phần khi cần thiết. Dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu thành phố, đảm bảo an toàn thông tin.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết, Ban Thường vụ Thành uỷ đã có Chỉ thị 17 về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

Bí thư Thành uỷ đã đặt ra yêu cầu cần phải có một hệ thống theo dõi, giám sát các hoạt động hành chính của thành phố theo hướng hiện đại, kịp thời, tiết kiệm để lãnh đạo thành phố chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, hiệu quả.

Chủ tịch UBND và Thường trực UBND cũng đã định hướng một trong các mục tiêu lớn về chuyển đổi số của thành phố là đưa công tác quản trị nền hành chính lên nền tảng số, hoàn thành cơ bản chậm nhất vào năm 2025.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM phát biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: TTBC TP.HCM.

Song song đó, Văn phòng Chính phủ - cụ thể là Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính chủ trì – cũng đang tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ triển khai Khung bộ chỉ số điều hành các bộ, ngành, tỉnh thành để công tác quản lý kịp thời, chính xác, nâng cao trách nhiệm cấp quản lý và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, cùng tập trung cho các mục tiêu quan trọng nhất.

Xuất phát từ những chủ trương, định hướng trên, thành phố công bố một nền tảng có tính tổng hợp cao nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị, điều hành trở nên hiện đại, dựa trên dữ liệu, minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Hệ thống quản trị thực thi TP.HCM trên nền tảng số sẽ tổng hợp thông tin kinh tế, xã hội, kết quả bộ chỉ tiêu điều hành; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân loại theo lĩnh vực gồm 154 chỉ tiêu cấp thành phố và 51 chỉ tiêu cấp quận, huyện.

Các chỉ tiêu này sẽ được trình diễn dưới dạng đồ thị, biểu đồ, hình ảnh minh họa infographic, giúp cho lãnh đạo các cấp từ thành phố, các sở, ban ngành, đến cấp quận huyện có thể nắm bắt tổng quan về tình hình kinh tế xã hội của địa phương; tổng hợp kết quả điều hành của bộ chỉ số DTI, DDCI qua từng năm, từ đó giúp lãnh đạo xem xét những điểm yếu kém cần thiết phải khắc phục, tăng tốc phát triển.

Hệ thống tiến hành thống kê các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2023. Ảnh chụp màn hình.

Thời gian tới hệ thống sẽ mở rộng thêm chức năng theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố và lãnh đạo thành phố giao cho các sở, ngành, quận huyện.

Với chức năng điều hành quản trị của hệ thống, lãnh đạo thành phố có thể nắm thông tin tức thời và đưa ra quyết định thực thi ngay trên các thông số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên bộ chỉ số điều hành của thành phố, các chỉ tiêu giao cho các đơn vị triển khai.

Trong đó, đáng chú ý, hệ thống sẽ giúp theo dõi chỉ tiêu điều hành quan trọng của tháng, đây là chức năng tổng hợp thông tin các chỉ tiêu phát triển đặc biệt quan trọng của tháng phục vụ giao ban kinh tế, xã hội trong tháng của UBND thành phố. Hiện có khoảng 70 chỉ tiêu cần được theo dõi thường xuyên.

Chức năng nổi bật nhất của hệ thống quản trị thực thi TP.HCM trên nền tảng số, chính là quản trị, thực thi. Theo đó hệ thống sẽ hỗ trợ trong việc dự báo thực hiện của các chỉ tiêu.

Mỗi chỉ tiêu đều có 1 màu sắc cảnh báo riêng, cụ thể: nhóm màu đỏ là nhóm nguy cơ không đạt so với kế hoạch được ưu tiên đưa lên đầu, nhóm màu cam là nhóm đang tiếp tục phát triển, tiếp đến nhóm màu xanh là nhóm dự kiến đạt so với kế hoạch và cuối cùng nhóm mặc định là nhóm chưa thể đánh giá do chỉ tiêu được thu thập theo kỳ năm.

Hệ thống sẽ tự động gom nhóm cảnh báo (nhóm chỉ tiêu nguy cơ không đạt xuất hiện đầu tiên) và lãnh đạo có thể gửi yêu cầu giải trình đối với từng chỉ tiêu mà các đơn vị đã báo cáo.

Ngay khi yêu cầu giải trình được gửi đi, đơn vị được yêu cầu sẽ nhận được tin cảnh báo qua SMS/ Email. Sau đó, đơn vị giải trình sẽ truy cập hệ thống để tiến hành phản hồi.

Trên hệ thống cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện NQ98 của TP.HCM. Ảnh chụp màn hình.

Hệ thống cũng sẽ giúp lãnh đạo TP.HCM có thể nhìn thấy được thời gian thực sự tương tác của người dân với chính quyền, giúp lãnh đạo có thể giám sát được kết quả xử lý việc tiếp nhận, ý kiến của người dân của từng đơn vị, đơn vị nào xử lý đúng hạn, đơn vị nào xử lý trễ hạn và chỉ đạo trực tiếp trên từng ý kiến cụ thể.

Đồng thời giúp lãnh đạo thành phố có thể đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình hoạt động, hiệu quả kế hoạch công tác, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để đưa ra định hướng, quyết định và hành động phù hợp.

Sau khi hệ thống được đưa vào vận hành, thành phố sẽ có đủ dữ liệu để dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở quản trị trên nền tảng số, thành phố tiết kiệm chi phí, có nhiều thời gian tập trung giải quyết vấn đề lớn để thúc đẩy phát triển.