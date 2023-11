Chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm ColosCare 24h mới tại Ninh Bình, TP.HCM và Đà Nẵng đã thu hút sự được sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học và dinh dưỡng, trong đó có TS. David Clark - Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), và hơn 1500 khách hàng trên toàn quốc.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới ColosCare 24h tổ chức bởi Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ

ColosCare 24h mới là một trong những sản phẩm đầu tiên được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) sau lễ ký kết hợp tác cùng Nutricare vào tháng 7/2023. ColosCare 24h chuyên biệt dành cho trẻ có đề kháng yếu, tiêu hóa kém và chậm tăng cân.

Sức đề kháng ảnh hưởng tới cân nặng và sự phát triển của trẻ nhỏ

Chăm sóc hệ miễn dịch của trẻ là một trong những trọng tâm được Nutricare và NMNI-USA đặt ra. Theo nghiên cứu, khi mới sinh, hệ miễn dịch của trẻ thường tốt nhờ có kháng thể IgG được mẹ truyền cho qua bào thai qua hoặc qua sữa mẹ trong giai đoạn cho con bú. Các kháng thể này tạo thành hệ miễn dịch “thụ động” để bảo vệ bé khoẻ mạnh.

Tuy nhiên, từ 6 tháng đến 3, 4 tuổi được coi là giai đoạn “khoảng trống miễn dịch” vì hệ miễn dịch “thụ động” của trẻ bắt đầu giảm mạnh. Trẻ em có sức đề kháng yếu thường là do hệ miễn dịch chưa phát triển toàn diện, sức đề kháng còn kém hơn so với người trưởng thành. Đây cũng là lý do trẻ thường xuyên gặp các bệnh về đường tiêu hóa, đường hô hấp, ốm vặt,... Trẻ nhạy cảm với các bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn như tiêu chảy, viêm hô hấp hoặc các tác nhân dị ứng, ô nhiễm môi trường. Nếu tình trạng này kéo dài lâu ngày mà không can thiệp sẽ dễ khiến trẻ xuất hiện dấu hiệu còi xương, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Chính vì thế, việc giúp trẻ em có sức đề kháng khỏe không chỉ cần thiết mà còn là bước đệm cho quá trình tăng trưởng vững chắc sau này. Nhiều nghiên cứu cho thấy, bổ sung kháng thể IgG từ sữa non 24h giúp giảm rủi ro nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô hấp ở trẻ.

Lựa chọn Sữa Non 24h với hàm lượng kháng thể IgG cao

Thấu hiểu những nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ đã phát triển thành công ColosCare 24h với hàm lượng kháng thể IgG 1200 mg cao vượt trội từ Sữa non 24h nhập khẩu từ Mỹ.

Tại chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm, TS. David Clark cũng đã chia sẻ: “Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ đã kỹ lưỡng lựa chọn loại Sữa non 24h với hàm lượng kháng thể IgG 1.200 mg tối đa. Đây là loại kháng thể có số lượng nhiều nhất và khả năng hoạt động miễn dịch mạnh trong cơ thể, đánh dấu virus, vi khuẩn gây bệnh để tế bào miễn dịch nhận diện và tiêu diệt. Cùng Lactoferrin giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vi sinh vật gây bệnh”.

ColosCare 24h được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học NutriCare Hoa Kỳ

ColosCare 24h mới với công thức dinh dưỡng chuyên biệt giúp đề kháng khỏe bé tăng cân

Tại chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm, đại diện công ty Nutricare cho biết ColosCare 24h mới bổ sung Sữa Non 24h với hàm lượng kháng thể IgG 1200 mg cao vượt trội nhập khẩu từ Mỹ giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng hiệu quả. ColosCare 24h cung cấp HMO giảm tình trạng nhiễm khuẩn bằng cách hạn chế sự xâm nhập của các vi khuẩn và virus gây bệnh, hỗ trợ hệ tiêu hóa đặc biệt là chứa 10 tỷ lợi khuẩn cùng chất xơ (FOS/ Inullin) ngăn ngừa chứng táo bón cho trẻ.

ColosCare 24h cung cấp Protein dễ hấp thu cùng 56 dưỡng chất thiết yếu, trong đó có Canxi, Vitamin D3 giúp hỗ trợ trẻ tăng cân, phát triển chiều cao hiệu quả.

ColosCare 24h mới sở hữu công thức dinh dưỡng chuyên biệt giúp đề kháng khỏe, bé tăng cân

ColosCare 24h hỗ trợ tăng cường đề kháng, giúp trẻ tăng cân, khỏe mạnh hơn. Bên cạnh sữa bột, ColosCare 24h cũng có sữa bột pha sẵn tiện lợi, định lượng 110ml và 180ml với công thức dinh dưỡng tương đương sữa bột, tiện lợi cho mẹ và bé. Kết hợp cùng hương vị thơm ngon, vị nhạt thanh, dễ uống, bộ đôi ColosCare 24h chính là giải pháp dinh dưỡng toàn diện, sẵn sàng đồng hành bổ sung dưỡng chất cùng bé trong mọi hoạt động, giúp bé đề kháng khỏe, tăng cân hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc Nutricare phát biểu tại sự kiện

“Bằng việc hợp tác với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ, Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học Nutricare một lần nữa khẳng định khát vọng và cam kết mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng vượt trội, đặc biệt chuẩn Hoa Kỳ, nhằm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt”, ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare chia sẻ tại hội nghị.

Thông tin sản phẩm và tư vấn dinh dưỡng, liên hệ: - Website: https://nutricare.com.vn/coloscare24h.html - Fanpage: https://www.facebook.com/ColosCare - Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6011

Lệ Thanh