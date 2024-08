Theo Báo cáo Thịnh Vượng (Wealth Report) năm 2023 của công ty tư vấn bất động sản hàng đầu Vương quốc Anh Knight Frank, Việt Nam ước tính có khoảng 1.000 cá nhân sở hữu khối tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên vào năm 2028, đứng thứ năm về tốc độ tăng trưởng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với chung tầm nhìn về tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc khách hàng thượng lưu và khả năng thấu hiểu sâu sắc các nhu cầu về dịch vụ tài chính của giới tinh hoa, MB hợp tác cùng Mastercard ra mắt dòng thẻ MB Priceless World Elite Mastercard, mong muốn mang đến những đặc quyền tài chính vượt trội và kết nối các chủ thẻ thuộc giới thượng lưu với những trải nghiệm sang trọng, đẳng cấp bậc nhất.

Trong hơn 25 năm qua, Mastercard luôn nỗ lực gắn kết khách hàng với đam mê của họ thông qua những trải nghiệm vô giá (Priceless Experiences), một bộ sưu tập các trải nghiệm được tạo ra nhằm mang đến niềm vui và những ấn tượng khó phai trong cuộc sống.

Thẻ MB Priceless World Elite Mastercard là thẻ Priceless đầu tiên được phát hành tại khu vực Đông Nam Á. Với dòng thẻ này, khách hàng có thể tận hưởng hơn 500 trải nghiệm về du lịch, ẩm thực, hội hoạ, văn hoá, âm nhạc và thể thao tại 35 quốc gia trên khắp thế giới ở trang priceless.com của Mastercard - một nền tảng về phong cách sống, kết nối mọi người qua những điểm chạm đam mê.

Chủ thẻ MB Priceless World Elite Mastercard có thể dành trọn thời gian cho những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống cùng những người thân yêu nhất, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ khi dạo bước trên thảm đỏ và gặp gỡ các ngôi sao tại Liên hoan phim Cannes hay Giải thưởng Grammy, chứng kiến những khoảnh khắc bóng đá lịch sử từ khu vực vé VIP tại UEFA Champions League hay sống trong từng giây phút hồi hộp của các trận chung kết thuộc khuôn khổ giải quần vợt Úc mở rộng.

Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện MB cho biết: “Thẻ MB Priceless World Elite Mastercard thể hiện cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ thống ưu đãi và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn, đáng nhớ và vượt trội. MB Priceless World Elite Mastercard là “chiếc chìa khóa vàng” dẫn đến những trải nghiệm vô giá đẳng cấp dành riêng cho tập khách hàng cao cấp của MB. Là sản phẩm thẻ Priceless tiên phong và duy nhất tại Việt Nam, MB Priceless World Elite Mastercard không chỉ mang đến những lợi ích tài chính vượt trội mà còn là biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu và vị thế của chủ sở hữu.”

Bà Winnie Wong - Giám đốc quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ: "Việc ra mắt sản phẩm thẻ Priceless đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc quyền cho các chủ thẻ tại Việt Nam. Sự hợp tác lần này với MB tiếp tục khẳng định cam kết chung của hai bên trong việc kết nối con người với đam mê, mục đích sống và với nhau thông qua những trải nghiệm vô giá đáng nhớ."

Các chủ thẻ MB Priceless World Elite Mastercard cũng được tận hưởng trọn vẹn những quyền lợi dành cho hội viên của MB Private Banking, bao gồm miễn phí phí phát hành thẻ, phí chuyển đổi ngoại tệ, cùng vô vàn ưu đãi hạng sang cho các hoạt động du lịch và thể thao.

Đối với các tín đồ đam mê du lịch và khám phá, tấm thẻ mang đến những đặc quyền hàng đầu như: miễn phí sử dụng phòng chờ tại sân bay nội địa, tặng một đêm nghỉ dưỡng miễn phí tại chuỗi khách sạn sang trọng, tặng một lần thưởng thức món chính tại chuỗi nhà hàng năm sao, ưu đãi lên đến 1.000 USD khi đặt chỗ trên du thuyền Uniworld River; cùng hàng loạt ưu đãi độc quyền khác tại các khách sạn cao cấp như Vinpearl, FLC, Silk Path dành riêng cho các khách hàng đạt mức chi tiêu tối thiểu 200 triệu đồng mỗi tháng.

Còn với những tín đồ của bộ môn golf, thẻ MB Priceless World Elite Mastercard đem lại nhiều đặc quyền thượng lưu như miễn phí thuê sân tại hơn 74 sân golf cao cấp trên toàn quốc, bao gồm Song Be Golf Resort, The Montgomerie Vietnam, Chi Linh Star Golf & Country Club, Danang Golf Club, Long Thanh Golf Club, Vietnam Golf & Country Club, Sea Links Golf & Country Club, The Bluffs Ho Tram Strip và nhiều sân golf khác. Với mỗi giao dịch bằng thẻ từ 200 triệu đồng, khách hàng được kích hoạt phiếu ưu đãi trị giá 3 triệu đồng tại các sân golf và khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp.

Đặc biệt, thẻ MB World Elite Mastercard được thiết kế theo hai phong cách sang trọng, lấy cảm hứng từ sự thuần khiết và quý phái của hoa sen. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố âm - dương và hiện đại - cổ điển trong từng chi tiết tượng trưng cho lời chúc về sự bình an và thịnh vượng cho các chủ thẻ.

Để được tư vấn cụ thể hơn về dòng thẻ MB Priceless World Elite Mastercard, khách hàng có thể liên hệ MB Private với hotline: (84-24) 2204 8899.

Hồng Nhung