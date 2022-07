Rafael Nadal rút khỏi Wimbledon: Sức khỏe đặt trên danh hiệu

Sau khi khuất phục Taylor Fritz bằng loạt tie-break ở set thứ 5, trong trận đấu kéo dài hơn 4 tiếng hồ, để giành vé vào bán kết Wimbledon 2022, Rafael Nadal đã không ngủ một giấc nào và ngày hôm sau anh tiếp tục suy nghĩ tiếp tục thi đấu như thế nào.

Nadal muốn làm điều đó, muốn được thể hiện mình trên đường đua và đối mặt với Nick Kyrgios. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho biết lần này anh nên phanh gấp và thận trọng. Huyền thoại 36 tuổi người Tây Ban Nha đã quyết định rời Wimbledon do chấn thương hành hạ suốt một tuần ở vùng bụng.

Nadal buồn bã thông báo rút khỏi Wimbledon

Ý chí của Nadal là tiếp tục giải đấu và cố gắng giành một Grand Slam khác, nếu thành công sẽ là chiến thắng thứ 23 và cân bằng kỷ lục của Serena Williams, nhưng bệnh tật không cho phép anh thi đấu với sức khỏe 100% và Rafa muốn tránh những rủi ro lớn hơn để phục hồi với sự đảm bảo cho chuyến thi đấu Bắc Mỹ trên sân cứng.

Chỉ cách vinh quang hai bước nữa, nhưng Nadal buộc phải nói lời chia tay với London và cơ hội giành danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp tại All England Club. Anh đã làm theo lời mà bản thân mình từng đề cập trong bài phát biểu khi thắng Fritz: "Nếu có điều gì quan trọng hơn việc vô địch Wimbledon, thì đó là sức khỏe".

Nadal đã thực hiện một bài kiểm tra vào buổi sáng 7/7 tại cơ Aorangi Park, khu vực dành riêng cho việc tập luyện. Tại đây, sau khi kiểm tra cơ thể của mình và tập thể dục nhẹ nhàng trong 40 phút, Rafa trở về ngôi nhà mà anh thuê để ở lại London. Vào buổi chiều, vận động viên quần vợt đã cân nhắc với các thành viên trong đội của mình và sau đó gọi cho giới truyền thông. Trong phòng họp, anh thông báo quyết định không thi đấu của mình.

"Mọi người đã thấy hôm thứ Tư vừa rồi rằng tôi bị đau cơ bụng. Tôi đã xác nhận rằng cơ bị rách và tôi có nguy cơ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nếu tiếp tục thi đấu. Tôi đã nghĩ về điều này cả ngày lẫn đêm, và rõ ràng là nếu tôi tiếp tục chấn thương, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn", tay vợt số 4 thế giới nói. "Tôi không tiếp tục vì nghĩ rằng mình không thể thắng hai trận tiếp theo trong hoàn cảnh như thế này. Vì tôn trọng bản thân, tôi không muốn bước ra sân và không đủ năng lượng chiến đấu như tôi cần để đạt được mục tiêu của mình".

Quyết định đúng đắn

Nadal nhận xét rằng cảm giác khó chịu đã bắt đầu từ bảy ngày trước, nhưng anh kiểm soát được nó. Tuy nhiên, khi chống lại Fritz, phần cơ bụng đã nói với anh đủ điều. Rafa đưa trận đấu đến với sự dũng cảm, với một kết quả ngoạn mục khác, mặc dù hầu như mọi thứ đều nói rằng anh nên dừng lại.

Nadal rách cơ bụng sau những trận căng thẳng

Ở set 2 trận tứ kết, trận đấu tăng thêm cường độ và cơn đau bụng hành hạ Nadal ở mọi thời điểm. Tay vợt người Mallorca, quần đảo Balearic, yêu cầu hỗ trợ y tế. Ở đó, từ băng ghế kỹ thuật Wimbledon ngắn ngủi, Rafa nhìn lên và kết nối với đội của mình.

Có điều gì đó không đúng. Sebastian và Maria Isabel Nadal, cha và em gái của tay vợt nam có nhiều Grand Slam nhất trong lịch sử, không ngần ngại ưu tiên sức khỏe của người thân hơn bất kỳ kết quả nào. Carlos Costa, người đại diện của ngôi sao quần vợt, cũng làm như vậy, mặc dù những khoảnh khắc ấy hầu như không được nhìn thấy trên sóng truyền hình.

Nadal có nhiều hướng để lựa chọn. Nhưng từ ý kiến của gia đình, cùng với nỗi đau vượt sức chịu đựng của cơ thể, anh quyết định dừng lại để bảo vệ tương lai trong trung hạn sau một năm rất cay đắng về thể chất: đầu tiên là bàn chân, sau đó là xương sườn và bây giờ là bụng.

"Tôi không thể chấp nhận rủi ro vì vắng mặt trong ba tháng sẽ rất khó khăn. Nếu nó xảy ra, nó sẽ xảy ra, nhưng không phải với lý do là tôi làm mọi thứ không đúng cách", anh nói thêm. "Điều duy nhất tôi muốn ở đây là chiến thắng, và thực tế là không thể nghĩ đến việc giành chiến thắng hai trận đấu ở cấp độ này với một vết rách cơ bụng. Logic, và sau khi nói chuyện rất nhiều với đội, đã khiến tôi đưa ra quyết định. Ngay bây giờ đó là tất cả những gì tôi cảm thấy. Tôi nghĩ mình lựa chọn đúng".

Nadal không quên ký ức của mình. "Kinh nghiệm cho tôi biết rằng mình nên làm theo cách này. Năm 2009 [khi thua ở bán kết US Open trước Juan Martin del Potro, tay vợt Argentina], tôi trải qua khoảng thời gian khó khăn và kéo dài cho đến giải đấu 8 tay vợt mạnh nhất". Ngày ấy, ở ATP Finals, anh thua cả 3 trận và không thắng set nào.

Nadal có những trận rất hay ở London, nhưng rút lui là quyết định đúng đắn

Tay vợt Tây Ban Nha tin tưởng vào nỗ lực cuối cùng, nhưng đồng thời anh cũng tin rằng sau tất cả những khó khăn mà bản thân đã phải vượt qua trong những tháng gần đây, do hậu quả của đôi chân, rất đáng để anh tạm dừng bước.

Năm ngoái, căn bệnh khiến anh phải nghỉ thi đấu nửa năm. Thánh Tư vừa qua, vấn đề này ảnh hưởng nặng nề đến anh trong chuyến thi đấu trên sân đất nện, khiến anh nghiêm túc cân nhắc về sự hiện diện tại Roland Garros. Cuối cùng, Nadal vẫn đến Paris để giành Grand Slam thứ 22 mà anh nhận xét là có một sự tổn hại lớn về thể chất và tinh thần.

"Tôi phải tính đến khoảnh khắc cá nhân mà tôi đang có. Một khi chân đã tốt hơn một chút, việc thi đấu sẽ kéo theo nguy cơ trải qua một khoảng thời gian quan trọng khác mà không được đứng trên sân", chủ nhân của cả hai Grand Slam đầu tiên trong năm nay tiếp tục. Anh trải qua 35 chiến thắng và chỉ thua 3 trận, trước chính Fritz (chung kết Indian Wells), Carlos Alcaraz (bán kết Madrid Open) và Denis Shapovalov (vòng 3 Rome Open).

Cuộc đua cho đến nay xác định rằng Nadal là tay vợt xuất sắc nhất năm 2022.

Hướng đến Montreal và US Open

Trong mọi trường hợp, Nadal đề cập nhiều lần đến hạnh phúc cá nhân và từ lâu anh có suy nghĩ về quá trình chuyển đổi sang ngày mai. Rafa sẽ sớm làm cha lần đầu tiên trong đời - điều được anh xác nhận hôm 17/6, ngay trước khi đến London - và sự xói mòn của chấn thương khiến anh phải cân nhắc nghiêm túc về khả năng treo vợt của mình.

Bây giờ Nadal quan tâm hạnh phúc cá nhân nhiều hơn

"Tôi cố gắng ưu tiên cho hạnh phúc cá nhân của mình, ngoài bất kỳ danh hiệu hay thành công nghề nghiệp nào. Có những người nghĩ rằng tôi đi đến giới hạn vì tham vọng, nhưng đơn giản tôi chỉ muốn được thi đấu. Tôi đang cố gắng làm mọi thứ theo cách tốt nhất có thể. Tôi nghĩ rằng mình đang đặt tương lai trước mắt của bản thân vào rủi ro và việc không thi đấu một lần nữa trong vài tháng sẽ là một đòn giáng mạnh cho tôi", anh buồn bã.

"Không một ai cần phải thuyết phục tôi. Như mọi khi, tôi cố gắng lắng nghe mọi ý kiến, và đôi khi chúng khác nhau. Nhưng quyết định thuộc tôi, đó là một quyết định cá nhân", Nadal trả lời khi được hỏi liệu đội của anh có ảnh hưởng đến quyết định rút lui hay không.

Đột nhiên, Wimbledon mất một trong những ứng cử viên rõ ràng cho chức vô địch, trước sự tiến bộ của huyền thoại người Tây Ban Nha tại giải đấu. Từ ít đến nhiều, khi bắt đầu cuộc đọ sức với Fritz, anh cống hiến một màn trình diễn ngoạn mục và trong ba mùa giải gần đây, Nadal tăng cường khả cạnh tranh trên sân cỏ của mình.

Trận chung kết kinh điển mà mà mọi người mong chờ vào Chủ nhật giữa Nadal và Novak Djokovic sẽ không thể diễn ra.

Đây là lần thứ sáu Nadal phải rời một giải đấu mà không có mặt trên sân. Bây giờ, anh bước vào quá trình hồi phục - "ba hoặc bốn tuần", Rafa dự kiến - và khi cơ bụng lành anh sẽ trở lại sân tập.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Nadal sẽ tái xuất tại Canadian Open (7-14/8), trước khi đến US Open sau đó hai tuần. "Tôi ở trong một tình huống đặc biệt, với những lựa chọn thực sự. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn", anh than thở. "Nhưng tôi không có lý do gì để cảm thấy hối tiếc. Tôi mong chờ với hy vọng".