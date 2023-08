Ngày 29/8, nữ rapper đình đám người Hàn Quốc Jessi đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn âm nhạc sắp diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên mà Jessi đến với Việt Nam. Cô được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Nữ ca sĩ lập tức đăng ảnh check-in tại Hà Nội trên trang cá nhân có 13,6 triệu người theo dõi và gửi lời cảm ơn: "Thank you for the warm welcoming Vietnam! See you on the 31st" (Cảm ơn sự chào đón ấm áp của người hâm mộ Việt Nam. Chúng mình gặp nhau vào ngày 31 này nhé).

Sau khi trở về khách sạn, Jessi livestream để trò chuyện với người hâm mộ. Trong video, cô nàng thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh mì và phở.

Khi ăn phở, Jessi liên tục tấm tắc khen ngon. Thậm chí, nữ rapper còn đứng lên và vỗ tay: “Mọi người ơi cái này lạ lắm, ngon lắm, thử ngay giùm tôi!”.

Bên cạnh đó, cô còn đội nón và thử nói tiếng Việt trong livestream. Người hâm mộ tương tác nhiệt tình với thần tượng của mình. Những hình ảnh đáng yêu của nữ ca sĩ lan nhanh trên mạng xã hội.

Jessi, sinh năm 1988, tên thật là Jessica Ho. Cô là chủ nhân của rất nhiều bản HIT nổi tiếng quốc tế, có thể kể đến Drip, Nunu Nana, What Type Of X, Zoom… Được biết, nữ rapper Hàn Quốc sẽ có mặt tại đêm diễn vào ngày 31/8 ở Hà Nội.

Cuối tháng 7 vừa qua, các cô gái BlackPink của Hàn Quốc cũng dành lời khen ngợi ẩm thực Việt Nam "rất ngon". Rosé đặc biệt thích món phở và miêu tả động tác "húp đến giọt nước cuối cùng" khiến khán giả vỡ òa thích thú.