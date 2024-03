Các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ) muốn tìm hiểu tác động của nhiều loại rau xanh trong điều kiện nhiệt độ khác nhau tới sức khỏe của con người. Mục đích của phân tích nhằm đánh giá loại rau xanh nào cần được xử lý cẩn thận, loại nào an toàn ở nhiệt độ phòng hoặc cần được cất vào tủ lạnh ngay lập tức.

Rau xà lách để ở nhiệt độ ấm là môi trường thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Ảnh minh họa: Futurefresh

“Chúng tôi ghi nhận nhiều đợt bùng phát vi khuẩn gây hại liên quan đến xà lách nhưng không nhiều đợt bùng phát liên quan đến cải xoăn và các loại rau thuộc họ cải khác. Chúng tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về các loại rau lá xanh”, Mengyi Dong, tác giả chính, nghiên cứu sinh tại Khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Con người, chia sẻ.

Theo The Healthy, các nhà khoa học đã chọn ra một vài loại rau thường liên quan đến các đợt bùng phát dịch bệnh bao gồm xà lách, cải bó xôi, cải xoăn và cải rổ. Chúng được phun vi khuẩn E. coli O157:H7, chủng vi khuẩn gây bệnh phổ biến nhất. Sau đó, nhóm tác giả đánh giá cách vi khuẩn phát triển ở ba mức nhiệt độ khác nhau: nhiệt độ tủ lạnh (4 độ C), nhiệt độ phòng (20 độ C) và vào một ngày nóng (37 độ C).

Kết quả cho thấy vi khuẩn có sự phát triển khác nhau trên các loại rau. Xà lách, cải bó xôi dễ bị ảnh hưởng hơn, đặc biệt ở nhiệt độ ấm trong khi cải xoăn và cải rổ có khả năng kháng cự nhất định. Do đó, các tác giả lưu ý: “Sự tồn tại của E. coli phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại rau và được đặt ở nhiệt độ nào”.

Mặc dù việc rửa xà lách có thể mang lại một số lợi ích nhưng không phải lúc nào cũng đủ để ngăn ngừa bệnh tật.

Với các loại rau bị dập nát dù để trong tủ lạnh, mầm bệnh vẫn sinh sôi. “Khi bị dập, rau tiết ra nước chứa chất dinh dưỡng kích thích sự phát triển của vi khuẩn, đặc biệt đối với những chiếc lá mỏng manh”, nhà nghiên cứu Dong giải thích.

Dù tiềm ẩn nguy cơ như trên, nhưng các chuyên gia khẳng định, nếu bạn tuân thủ các hướng dẫn mua, bảo quản và chế biến thích hợp, ăn rau xanh bao gồm cả xà lách thường an toàn và lành mạnh.

Bạn nên rửa rau dưới vòi nước chảy. Ảnh minh họa: Eatright

Cách để có rau xanh an toàn nhất

Nếu muốn ăn xà lách hoặc cải bó xôi, bạn cần loại bỏ phần hư hỏng, rửa sạch rau và các vật dụng tiếp xúc với rau. Tuy nhiên, việc rửa và bảo quản đúng cách sẽ không giảm thiểu rủi ro nếu rau đã nhiễm độc.

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Mỹ đưa ra hướng dẫn về việc mua, bảo quản và chế biến rau xanh như sau:

- Không mua rau đã hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Rau xanh bị dập có nhiều khả năng khiến vi khuẩn lây lan và không thể rửa sạch được.

- Cất các loại rau lá xanh ở ngăn tủ lạnh dưới 4 độ C, bảo quản tránh xa thịt sống.

- Không rửa bất cứ loại rau nào có nhãn là ăn liền, đã rửa sạch hoặc không cần rửa.

- Rửa rau dưới vòi nước chảy, không bao giờ sử dụng thuốc tẩy hoặc xà phòng, giấm, nước cốt chanh.

- Dùng thớt riêng cho rau và thịt.

- Làm lạnh thực phẩm kịp thời. Tất cả thực phẩm đã cắt hoặc nấu chín, kể cả salad, cần phải được làm lạnh trong vòng 1-2 giờ nếu nhiệt độ phòng trên 32 độ C.