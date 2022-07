Sức mạnh Real Madrid: Niềm tin vào đôi cánh Vinicius - Rodrygo

Năm 2017, Real Madrid cố gắng thuyết phục Vinicius Junior, người khi ấy mới 16 tuổi, tham gia vào dự án thể thao cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, việc đề cập đến Kylian Mbappe đã góp phần làm tăng giá trị.

Jose Angel Sanchez, tổng giám đốc Real Madrid và là cánh tay phải của Chủ tịch Florentino Perez, nói với người đại diện của Vinicius - Fred Pena - rằng nếu cầu thủ trẻ người Brazil đồng ý về Bernabeu, CLB sẽ ý định chiêu mộ cầu thủ người Pháp, một chàng trai 18 tuổi rất nổi bật trong màu áo Monaco.

Vinicius vừa trải qua mùa giải tuyệt vời

Câu chuyện được Pena kể cho tờ The New York Times vài năm sau đó, khi Vinicius đã hoàn thành mùa giải đầu tiên ở Tây Ban Nha, giữa Castilla (đội B) và đội một Real Madrid. "Chúng tôi nhận ra rằng họ thực sự yêu Vini, bởi vì họ so sánh cậu ấy, vốn chưa có bất kỳ trận đấu nào với tư cách chuyên nghiệp, với một cầu thủ bóng đá đang phá vỡ các cấp độ cao nhất ở châu Âu", người đại diện nói, và kể lại rằng mình đã cười vì không chắc Sanchez thực sự nghiêm túc.

Sau khi đạt thỏa thuận với Vinicius (anh ở lại Flamengo cho đến khi đủ 18 tuổi), Real Madrid tiếp tục đàm phán Mbappe, nhưng viên ngọc của bóng đá Pháp chọn PSG.

Hai tháng trước, Real Madrid một lần nữa đề cập đến tương lai của Vinicius, và nhân dịp này cũng thêm Rodrygo Goes, tài năng người Brazil tiếp theo được Florentino Perez chiêu mộ từ sớm với ý định chi 45 triệu cho một cầu thủ tiềm năng thay vì ngôi sao 200 triệu euro. Lúc ấy, Mbappe tiếp tục được nhắc đến.

Vinicius vừa có mùa giải thành công hơn mong đợi, đặc biệt là bàn thắng trong trận chung kết Champions League giúp Real Madrid thắng Liverpool với cách biệt tối thiểu.

Mặc dù vậy, Pena cảm giác được rằng nếu Mbappe xuất hiện ở Bernabeu thì khu vực mà Vinicius khai thác trong mùa giải 2021-22 sẽ bị ảnh hưởng. Cầu thủ người Pháp sẽ được ưu ái và hệ thống thay đổi để thích nghi với anh. Vì thế, phía cầu thủ Brazil chủ động đề xuất ý tưởng gia hạn nhằm đảm bảo tương lai lâu dài và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Mbappe không đến Madrid. Cựu tài năng Monaco "quay xe" gia hạn với PSG để hưởng nhiều đặc quyền hơn về thể thao lẫn kinh tế. Ít nhiều Vinicius và Rodrygo thở phào vì tương lai hàng công Real Madrid thuộc về họ.

Rodrygo rất hiệu quả ở Champions League

Hợp đồng mới của Vinicius chưa chính thức ký kết nhưng về cơ bản đã hoàn tất. Trong khi đó, Rodrygo đã được gia hạn đến 2028, phần thưởng cho sự trưởng thành mà anh thể hiện trong mùa đầu tiên làm việc cùng HLV Carlo Ancelotti.

Đôi cánh tương lai

Rodrygo Goes bắt đầu mùa giải trước phía sau Gareth Bale, Eden Hazard, Marco Asensio và Vinicius. Bây giờ, ở Madrid, người ta nói đến nhóm 1 tỷ euro - số tiền giải phóng hợp đồng của nhóm các cầu thủ trong chiến lược bóng đá trẻ "Los Merengues", những người giúp CLB xây dựng một tương lai lâu dài.

Real Madrid mua Rodrygo từ tháng 6/2018, với chi phí 45 triệu euro trả cho Santos. Tuy nhiên, khi ấy anh mới 17 tuổi và không thể sang Tây Ban Nha. Phải 13 tháng sau, Goes mới cập bến trung tâm Valdebebas khi đủ 18 tuổi, tập luyện cùng đội một trong giai đoạn mùa hè và thi đấu cho Castilla.

Niềm đam mê Champions League của Rodrygo thể hiện từ rất sớm: đầu tháng 11/2019, trong trận đấu thứ hai của mình ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, anh ghi hat-trick vào lưới Galatasaray giúp Real Madrid thắng 6-0. Ở tuổi 18 và 301 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi hat-trick tại đấu trường này, sau Raul vào lưới Ferencvarosi hôm tháng 10/1995 - 18 tuổi và 113 ngày.

Kể từ đó, xen kẽ một vài đêm tuyệt vời trong đội hình của Zinedine Zidane là những trận đấu với Castilla. Người đại diện của Rodrygo thậm chí tính đến việc đưa anh sang Premier League, nơi có rất nhiều đội bóng lớn đặt vấn đề.

Mùa giải gần nhất là khoảng thời gian Rodrygo cất cánh dù khởi đầu chậm hơn những người khác. Trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của các màn lội ngược dòng điên rồ ở Bernabeu, Rodrygo nổi lên như một công tắc của sự bất thường. Anh ghi bàn trong trận lượt về tứ kết với Chelsea, giúp Madrid trỗi dậy từ địa ngục khi bị dẫn 3-0.

Hai chàng trai trẻ Brazil là tương lai của Real Madrid

Trong trận lượt về bán kết, Real Madrid bị đẩy vào tình huống thậm chí còn tệ hơn. Man City dẫn chung cuộc 5-3 cho đến hết 89 phút. Khi đồng hồ trên sân Bernabeu hiển thị con số 89:10, bảng tỷ số hiện 0-1. Và, Rodrygo ghi bàn. Thêm bàn thắng khác chỉ sau đó một phút để đưa trận đấu vào hiệp phụ, để rồi Benzema định đoạt chiến thắng từ cú sút phạt đền.

Ở tuổi 13, Rodrygo là một trong những người đã xem trực tiếp bàn thắng của Sergio Ramos đưa Real vào hiệp phụ trong trận chung kết tại Lisbon năm 2014 mà Atletico dẫn trước. Anh cố gắng không tắt tivi: "Nếu bạn ở Madrid, bạn phải tin tưởng cho đến cùng. Và tôi đã có điều đó từ khi còn là một đứa trẻ", anh nói. "Khi Ramos kết thúc trận đấu, đó là kỷ niệm đẹp nhất mà tôi có về Champions League. Tôi đã la hét rất nhiều trong nhà".

Champions League tạo sự phấn khích và động lực đặc biệt cho Rodrygo. Điều đó được giải thích với 5 bàn mà anh ghi được trong mùa giải vừa qua, so với 4 bàn tại La Liga. Trong sự nghiệp khoác áo Real Madrid, anh có tròn 10 bàn ở mặt trận châu Âu sau 27 trận, trong khi chỉ có 7 bàn sau 74 trận giải vô địch Tây Ban Nha.

Bất chấp sự ra đi của Gareth Bale, trong khi Hazard đầy hoài nghi, Real Madrid dường như không mua ngôi sao tấn công mới. Hụt Mbappe, Chủ tịch Perez quyết định đặt cược vào hai ngôi sao trẻ Vinicius và Rodrygo.

Họ sẽ là đôi cánh hỗ trợ Benzema trong mùa giải mới. Với việc được tiếp viện Antonio Rudiger, HLV Ancelotti có thể xây dựng thêm phương án mới 3-5-2. Trong trường hợp này, Vinicius đá cặp tiền đạo với Benzema còn Rodrygo lùi về đảm nhận vị trí tiền vệ phải (vai trò này cũng có thể được trao cho Fede Valverde).

Vinicius và Rodrygo đang háo hức chứng minh không cần Mbappe, họ sẽ là đôi cánh đưa Real Madrid bay cao.