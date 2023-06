Mbappe có thể là Beckham mới

Đúng 20 năm trước, Chủ tịch Florentino Perez phủ nhận việc Real Madrid ký hợp đồng với David Beckham đến 3 lần, bằng tiếng Anh, thông qua câu nói nổi tiếng: "Never! Never! Never!" (Không bao giờ! Không bao giờ! Không bao giờ!). Thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay có thể ở trong một kịch bản tương tự.

Ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha làm việc trong im lặng, kín đáo để không bị tranh giành. Ông dành thời gian để điều chỉnh mức giá tăng đột biến của thị trường, ông chơi bài theo cách riêng của mình.

Perez hoàn tất hợp đồng với Beckham theo cách ấn tượng

Như Perez từng làm hồi mùa Hè 2003, khi việc ký hợp đồng với Beckham dường như là không thể - nhiều người nói rằng MU sẽ không bán ngôi sao hàng đầu bóng đá Anh - và sau đó các Madridista háo hức tham dự lễ ra mắt tân binh với chiếc áo số 23. Đó là chiến thắng của tỷ phú sinh năm 1947 trước Joan Laporta - người xem Becks là quân bài tranh cử chủ tịch Barca.

Với Florentino và việc khai trương Bernabeu mới (dự kiến trong tháng Tám; với sự hiện đại và chất lượng dịch vụ vượt trội), không gì là không thể.

Ông là người đầu tiên thực hiện động thái về việc ký hợp đồng với Bellingham, một hoạt động tuyệt vời đưa một trong những viên ngọc quý của thế giới bóng đá hiện tại về đội hình Real Madrid.

Quá trình thiết lập kế hoạch có chút ảnh hưởng bị bởi lời tạm biệt của Benzema, cùng một số vấn đề có thể tác động trực tiếp vào thị trường chuyển nhượng. Một trong số đó là PSG vẫn chưa tìm được HLV mới, dù đã tiếp cận khá lâu với Luis Enrique.

Real Madrid nhanh chóng trình 4 viện binh để lấp vào khoảng trống đội hình, trong khi Carlo Ancelotti vẫn còn nghỉ hè. Ngoài Bellingham là bản hợp đồng mượn Joselu (kèm điều khoản mua đứt), mua lại Fran Garcia từ Rayo Vallecano, cũng như lấy về Brahim Diaz sau hai năm cho mượn ở Milan.

Bellingham đến để củng cố tuyến giữa. Joselu tăng thêm lựa chọn về khâu ghi bàn, nhưng không phải người thay thế cho Benzema (hàng công còn chia tay Eden Hazard, Asensio và Mariano Diaz). Brahim Diaz chỉ có thể làm nhân tố dự bị cho Rodrygo và Vinicius.

Bellingham là thành công mới nhất của Perez

Real Madrid cần một chân sút. Mbappe và Harry Kane đều được nhắc đến rất nhiều.

Hạ nhiệt thị trường

Thật khó tin khi Real Madrid coi như thị trường đã đóng cửa. Toàn bộ tháng Bảy và tháng Tám vẫn còn để đưa ra quyết định, cũng như chờ đợi một số hoạt động phù hợp với kế hoạch kinh tế - thể thao của CLB.

Vì lý do này, số 9 vẫn đang để trống, sau khi trao số 7 cho Vinicius và Rodrygo nhận áo số 7. Những gì Real Madrid đã và đang làm là hạ nhiệt thị trường. Perez muốn chủ động để không bị đẩy giá và khống chế mức lương cầu thủ.

Chiến lược không có bí mật và thông điệp từ CLB là đúng. Real Madrid phải ký hợp đồng với một tiền đạo mà không cần vội vàng, không cần tỏ ra khẩn trương và rất thuận tiện để truyền tải sự bình tĩnh.

"Los Merengues" nói đến việc chú ý khả năng có cơ hội thị trường phát sinh mà không nêu cụ thể tên Mbappe là ưu tiên hàng đầu vì CLB vẫn chưa nhận báo giá từ PSG, trong khi cầu thủ người Pháp sẽ tự do sau một năm nữa.

Rõ ràng, chính PSG sẽ phải ra tay và quyết định có mở cửa cho Mbappe trong mùa hè này hay không. Tại trung tâm thể thao Valdebebas, họ không muốn gặp thêm rắc rối trong mối quan hệ với đội bóng Paris.

Trong lịch sử Real Madrid, số 9 chưa bao giờ là miễn phí. Đó là số áo mà Di Stefano, Ramon Grosso, Santillana, Hugo Sanchez, Zamorano, Morientes, Cristiano Ronaldo và Benzema từng mặc. Một con số huyền thoại không phù hợp với Joselu.

Real Madrid để số 9 chờ Mbappe

Giống như việc Jesus Vallejo được yêu cầu để lại số 5 cho Bellingham - người mơ tạo được câu chuyện riêng của mình như Zinedine Zidane vĩ đại, Joselu nhận lấy số 14 để trống từ khi Casemiro sang MU.

Số 9 đang chờ chủ nhân. Một con số tương ứng với một bản hợp đồng hào nhoáng hơn, đồng thời còn đại diện cho một nguồn thu nhập thương mại quan trọng.

Florentino Perez biết rằng các CLB đang chờ đợi ông nhằm kiếm được hàng triệu euro với một vụ chuyển nhượng "bom tấn". HLV Ancelotti từng đề nghị Harry Kane, nhưng vị chủ tịch không xem tiền đạo 29 tuổi này là mục tiêu số 1 trong chính sách thiên về tài năng trẻ.

Đàm phán với ông chủ Tottenham cũng sẽ khó khăn, sau những thương vụ Luka Modric và Gareth Bale trước đây. Vì thế, một kịch bản được nhiều chuyên gia về chuyển nhượng liên tưởng: Harry Kane tới PSG và Mbappe cập bến Real Madrid.

Bằng hành động của mình, một chuyên gia của những vụ đình đám trong hơn hai thập kỷ nay, Perez muốn rằng Mbappe phải được tự do và thừa nhận bản thân anh muốn đến thánh đường bóng đá Bernabeu.