Roger Federer nghỉ hưu: Quý ông định nghĩa quần vợt

Gần như tất cả cùng nghi ngờ, trực giác nói rằng sự việc sắp diễn ra, nhưng điều đó không làm cho những trái tim yêu quần vợt bớt đau đớn, khi chứng kiến thông điệp của Roger Federer.

Thiên tài quần vợt, người nâng trận đấu lên mức nghệ thuật, vừa thông báo chính thức hôm thứ Năm thông qua mạng xã hội rằng Laver Cup, sự kiện diễn ra ở London (23-25/9), sẽ là giải đấu cuối cùng của anh.

Sau Serena Williams, Federer cũng rời quần vợt

Ngày mà người hâm mộ ít mong muốn nhất, ngay sau khi Carlos Alcaraz trở thành nhà vua mới tại US Open, đã xảy đến: Roger Federer giải nghệ.

Chỉ hai tuần sau lời chia tay của Serena Williams, biểu tượng quần vợt kỷ nguyên Mở với 23 danh hiệu Grand Slam (kỷ lục với nam và nữ), huyền thoại người Thụy Sị cũng nói lời tạm biệt.

Ở tuổi 41, sau 24 năm trên đường đua chuyên nghiệp, với vô số những pha đánh tinh tế và vinh quang tuyệt vời, nâng cao 20 danh hiệu Grand Slam, 1.526 trận, kỷ lục 103 danh hiệu, Federer quyết định dừng lại.

Nhưng trên hết là một thứ vượt xa các trận đánh đối kháng quần vợt đơn thuần: một phong cách độc đáo, nếu không muốn nói là vô song.

Federer đã, đang và sẽ là quý ông vĩ đại của thế giới vợt. Từ nay, quần vợt nhớ anh.

"Như nhiều người trong số các bạn đã biết, ba năm qua là một thử thách đối với tôi do chấn thương và các cuộc phẫu thuật. Tôi đã làm việc chăm chỉ để có thể trở lại với phong độ tốt nhất của mình, nhưng tôi cũng biết những hạn chế của cơ thể và những thông điệp nó gửi đến tôi rất rõ ràng", huyền thoại đến từ Basel tâm sự.

Federer là nghệ thuật

Anh tiếp tục: "Quần vợt đối xử với tôi một cách hào phóng hơn những gì tôi từng mơ ước và bạn phải nhận ra rằng đã đến lúc kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.

Laver Cup diễn ra vào tuần tới tại London sẽ là giải đấu ATP cuối cùng của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ chơi quần vợt nhiều hơn trong tương lai, nhưng không còn Grand Slam hay Tour".

Thời gian, quy luật cuộc sống, khép lại hành trình phi thường của Federer, người bắt đầu từ một chàng trai trẻ nổi loạn, bẻ vợt và không dễ xử lý các tình huống, rồi ra đi như một quý ông được cả thế giới công nhận trong môn quần vợt sang trọng.

Huyền thoại quần vợt

Cùng với tài năng là cách cư xử tốt trong lẫn ngoài đường đua.

Những cú đánh trơn tru, không có âm thanh, các pha trái tay đầy nghệ thuật, Federer để lại một di sản vô tận. Dấu ấn của anh là duy nhất, mà những ai theo dõi quần vợt đều hiểu rõ: RF.

Federer là quý ông trên sân quần vợt

Luôn ở trên tàu, anh không bao giờ suy đoán hoặc chờ đợi những gì đối thủ có thể làm. Anh chỉ huy trận đấu. Federer luôn hiểu trận đấu theo một hướng, liên tục tấn công và chơi theo ý người xem.

Federer luôn vui vẻ và thi đấu bằng sự tinh tế. Một chàng trai tuyệt vời trong mắt người hâm mộ, một con quái vật trên đường đua theo suy nghĩ của các đối thủ.

"Trong tất cả những món quà mà quần vợt đã mang lại cho tôi, tôi giữ lại những người tôi đã gặp. Tôi đã bị chấn thương trong những năm gần đây (đặc biệt là đầu gối phải - PV) và cơ thể gửi cho tôi một thông điệp rõ ràng rằng tôi không thể tiếp tục", Federer gửi thông điệp khiến biết bao người rơi nước mắt.

"Đây là quyết định rất khó khăn và tôi sẽ rất nhớ môn thể thao này, nhưng tôi rất vui vì đã cống hiến tất cả những gì mình có. Quần vợt đã mang lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi dành cho môn thể thao này".

Bằng cách này hay cách khác, ngoài danh hiệu và giải thưởng, Federer cùng với Rod Laver, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Pete Sampras, Andre Agassi và nhiều ngôi sao khác để lại những thiên sử thi hào hùng".

"The Master", nhà báo Christopher Clarey của The New York Times, mô tả đơn giản nhưng chính xác nhất về Federer. Một bậc thầy quần vợt. Trong anh là sự tổng hợp hoàn hảo.

Federer để lại di sản khổng lồ

Đi những con đường khác nhau, nhưng hầu như tất cả các đối thủ của Federer đều mơ ước một ngày nào đó được như anh (Carlos Alcaraz, nhà vô địch US Open 2022, cũng vậy), gần gũi trong cách cư xử và chính xác trong từng cú đánh. Anh đầy hài hước, khác xe vẻ ngoài có phần nghiêm túc.

Thống trị trên sân cỏ và cũng thành công với mặt sân cứng, Federer đồng thời chinh phục Roland Garros vốn đòi hiểu nhiều yếu tố, và một loạt giải thưởng khác. Huy chương vàng Olympic đánh đơn là danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu trong sự nghiệp, dù anh đã sở hữu huy chương đánh đôi (2008).

Federer quyết định nói lời tạm biệt khi bóng đen giải nghệ đã ám ảnh anh suốt một thời gian dài.

Có không ít lần tưởng như mọi thứ chấm dứt, nhưng lần nào anh cũng đứng dậy. Một thập kỷ trước, anh bị hành hạ bởi chứng đau lưng và sau đó là chuỗi tháng năm bị đầu gối hành hạ. Và anh vẫn thành công.

Không có một vết xước đáng chú ý nào trên cơ thể cho đến năm 2016. Anh không phải trải qua phòng phẫu thuật cho đến thời điểm đó, nhưng khi đang tắm cho cặp song sinh của mình (anh và vợ Mirka Vavrinec có 4 con), đầu gối trái bất ngờ có vấn đề và lần đầu tiên phải đi nội soi khớp.

Từ đó, kẻ thù xuất hiện. Vấn đề khớp - điều Nadal và Djokovic không trải qua - đã hành hạ anh. Huyền thoại dừng bước, nhưng di sản của anh là bất tử.