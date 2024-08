Xem video:

Tình huống trên xảy ra vào khoảng 16h41 phút ngày 11/8 trên tuyến đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP. Vinh.

Theo đoạn video từ camera hành trình, thời điểm này chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan trị giá hàng chục tỷ đồng đang di chuyển theo hướng đường Lê Lợi đi Quang Trung, rồi bật xi-nhan xin rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên, khi xe gần sang được nửa đường thì tài xế chiếc xe bất ngờ bẻ lái sang phải để đi tiếp đường Lê Lợi.

Cú bẻ lái "lườm rau gắp thịt" của tài xế xe Rolls-Royce khiến người phụ nữ đi xe máy tay ga phía sau giật mình bóp phanh trước và ngã sõng soài ra đường.

Tuy nhiên, tài xế chiếc xe Rolls-Royce chỉ hơi dừng lại một chút rồi đi tiếp, bỏ mặc nạn nhân đang được người đi đường giúp dựng xe cũng như hỏi thăm sức khỏe.

Tình huống trên của tài xế xe Rolls-Royce không hiếm trên đường phố khi người lái xe vì lơ đễnh không định hình được hướng đi, dẫn đến quyết định đột ngột. Hành động bật xi-nhan một đằng rồi rẽ hướng ngược lại sẽ khiến phương tiện phía sau bị bất ngờ, tăng nguy cơ va chạm.

Do đó, trường hợp chẳng may thấy đi sai đường và muốn chuyển hướng rẽ, tài xế nên giảm dần tốc độ, quan sát kỹ biển báo giao thông, vạch kẻ đường... để xác định khả năng được phép "đổi hướng" đúng quy định của luật giao thông hay không? Trong mọi trường hợp, trước khi chuyển hướng, tài xế cần bật lại xi-nhan xin chuyển hướng, đồng thời quan sát gương chiếu hậu để đảm bảo an toàn mới được phép di chuyển tiếp. Trường hợp đã đi quá điểm rẽ, tài xế nên tiếp tục di chuyển rồi tìm điểm vòng lại để quay trở lại tuyến đường muốn lực chọn.

Nguồn video: Phạm Thúy

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!