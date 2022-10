Rory McIlroy thất bại ở Ngôi nhà của golf

Hai tháng rưỡi sau khi thất bại ở ngày chung kết The Open Championship lần thứ 150, Rory McIlroy trở lại Old Course, St Andrews (Scotland) với hy vọng tìm kiếm danh hiệu trên sân nhà.

Cũng giống như kịch bản The Open, golfer người Ireland một lần nữa thất bại khi tất cả chờ đợi anh có thể đăng quang.

Tại The Open giữa tháng Bảy, Rory McIlroy đánh không tốt trong trận chung kết và phải nhìn Cameron Smith - golfer Australia - đăng quang với điểm -20. Bản thân anh xếp nhóm T3 với điểm -18.

McIlroy thất vọng khi tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu ở St Andrews

Lần này, thành tích 66 gậy trong ngày cuối Alfred Dunhill Links Championship, thuộc European Tour (hoặc DP World Tour), không đủ để giúp Rors giành chiến thắng.

McIlroy có cơ hội ghi điểm birdie tại hố 14 (par5). Tuy nhiên, anh chỉ giữ par khi thực hiện 5 gậy.

Sau đó, tay golf 33 tuổi đánh lỗi bogey ở hố 17. Mặc dù có 7 birdie trong ngày cuối cùng, McIlroy vẫn phải nhìn Ryan Fox đăng quang.

Ryan Fox, người mang quốc tịch New Zealand, có chiến thắng thứ ba trong sự nghiệp tham dự European Tour.

Trong hai rưỡi ngắn ngủi, McIlroy liên tục thất bại trước những đối thủ đến từ châu Đại Dương ngay tại "Ngôi nhà của Golf".

"Tôi đã không thực hiện được birdie ở hố 14. Điều này ngăn cản đà tiến của tôi", McIlroy thừa nhận bước ngoặt khiến anh thua Ryan Fox.

McIlroy vẫn chưa có chiến thắng nào ở European Tour trong gần 3 năm nay, kể từ danh hiệu WGC-HSBC Champions tháng 11/2019.

Ryan Fox ôm vợ sau khi có danh hiệu thứ hai ở đường đua châu Âu

Mặc dù vậy, nhà vô địch FedEx Cup 2022 vẫn đang dẫn đầu bảng điểm DP World Tour.

McIlroy thi đấu 10 chặng European Tour mùa này, không có chức vô địch nào nhưng dẫn đầu bảng điểm với 2 lần á quân, 3 lần hạng 3 và 5 lần khác hiện diện trong top 10.

Sau thất bại trên sân nhà, McIlroy đặt mục tiêu đăng quang sự kiện DP World Tour Championship vào tháng sau tại Dubai, cũng là giải đấu khép lại mùa 2022 của European Tour.

Nếu chiến thắng, anh sẽ lập kỷ lục mới tại Dubai. Hiện tại, McIlroy cùng Jon Rahm và Matt Fitzpatrick cùng có 2 lần vô địch DP World Tour Championship - giải đấu được nâng quỹ thưởng lên 10 triệu USD. Năm ngoái, Collin Morikawa là người nâng chức vô địch.