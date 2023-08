Cùng với dự án Luật Đường bộ do Bộ GTVT soạn thảo, hiện nay Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án Luật Trật tự an toàn giao thông (tách từ Luật Giao thông đường bộ).

Trong dự luật này nêu rõ cảnh sát giao thông là lực lượng duy nhất được dừng phương tiện để kiểm tra trong các trường hợp sau:

Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật;

Những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà buộc phải dừng phương tiện để kiểm soát trực tiếp mới phát hiện được;

Trường hợp phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống dịch bệnh;

Có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác.