Ngày 29/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Nhuần (SN 1986, ngụ phường Tân Hạnh, TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Nhuần.

Trước đó, Công an TP Biên Hòa nhận được tin báo ông T.T.C (ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hoà) bị mất 168 triệu đồng để trong cốp xe máy khi vào siêu thị trên địa bàn TP Biên Hoà để mua hàng.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã phát hiện và bắt giữ khẩn cấp đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nhuần khai nhận do nợ nần cờ bạc và bị “xã hội đen” đe dọa nên đến một ngân hàng trên địa bàn phường Thanh Bình để hỏi thủ tục vay tiền. Lúc này, Nhuần quan sát thấy ông C. vừa rút tiền từ ngân hàng ra nên nảy sinh ý định trộm số tiền trên.

Thấy ông C. cất tiền vào cốp xe máy rồi di chuyển đến siêu thị, Nhuần lặng lẽ theo sau, chờ thời cơ ra tay.

Canh lúc ông C. vào siêu thị mua hàng, Nhuần đã móc cốp xe máy của ông C. lấy 168 triệu đồng mang về trả nợ và đánh bạc hết 74 triệu đồng. Số tiền còn lại Nhuần cất giấu ở nhà thì bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ.