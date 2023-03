Do Sài Gòn FC chuyển giao cho Lâm Đồng bất thành nên chiều nay, VPF và 24 đội bóng đã họp đưa ra phương án thi đấu của Cup Quốc gia 2023 và giải hạng Nhất Quốc gia- Bia Sao Vàng 2023. Chỉ có 2 CLB là Bình Thuận và CLB TPHCM đưa ra ý kiến bốc thăm lại Cup Quốc gia, trong khi 22 CLB còn lại cho rằng giữ nguyên lịch đấu, bởi nếu bốc thăm lại sẽ tạo ra tiền lệ, khó xử lý về sau khi đang thi đấu có đội bỏ giải.

Sài Gòn FC bỏ giải nhưng Cup Quốc gia giữ nguyên lịch thi đấu đã công bố

Vì lẽ đó, kết quả, lịch thi đấu của Cup Quốc gia được giữ nguyên với quy định “CLB thi đấu với đội không tham dự được coi là thắng cuộc”. Lịch ban đầu, Sài Gòn FC là đối thủ của đội thắng trong cặp đấu Phù Đổng FC và Hoà Bình FC tại vòng 1/8. Tuy nhiên, do Sài Gòn FC bỏ giải nên đội thắng cặp đấu trên vào thắng tứ kết.

Nhánh đấu này còn lại 11 đội là Thanh Hoá, TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Phù Đổng, Hoà Bình, HAGL, Huế, Bình Dương, Phú Thọ, PVF-Công an Nhân dân và Đà Nẵng. Nhánh còn lại nặng ký hơn với đương kim vô địch Hà Nội FC, Viettel, Bình Thuận, Khánh Hoà, Công An Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Bình Định, SLNA, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Long An và Bình Phước.

Cup Quốc gia 2023 khởi tranh ngày 1/4 theo thể thức loại trực tiếp một trận thua. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, nếu tỷ số hòa hai đội thi đấu luân lưu chọn đội đi tiếp. Nhà vô địch nhận hai tỷ đồng tiền thưởng, đội Nhì nhận 1 tỷ đồng và hai đội đồng giải Ba nhận mỗi đội 400 triệu đồng.

PVF-CAND đá trận mở màn với tân binh Hoà Bình

Trong khi đó, sau khi Sài Gòn FC bỏ giải, giải hạng Nhất-Bia Sao Vàng 2023 còn lại 10 đội gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hoà Bình, Huế, Long An, Phù Đổng, Phú Thọ, PVF-Công an Nhân dân và Quảng Nam. Do còn 10 đội, đủ quỹ thời gian, các đội thống nhất trở về theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng, thay vì kế hoạch trước đó là đá hết giai đoạn một, tách làm hai tốp, một đua vô địch và một đua trụ hạng.

Giải hạng Nhất dự kiến khởi tranh vào ngày 6/4, đội vô địch nhận thưởng 2 tỷ đồng cùng tấm vé thăng hạng lên chơi V-League, còn đội đứng cuối phải xuống chơi ở hạng Nhì.