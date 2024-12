Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), một vụ việc ngạt khí CO nghi do đốt than sưởi trong phòng ngủ vừa xảy ra khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Theo đó, 10h sáng 13/12, hàng xóm không thấy vợ chồng ông M.V.H. (sinh năm 1971) và bà P.T.H. (sinh năm 1974) ra khỏi nhà nên vào gọi thì phát hiện ông H. tử vong trong phòng ngủ, bà H. trong tình trạng nguy kịch nên đưa vào viện cấp cứu.

Tại hiện trường, người dân phát hiện một lò than sưởi trong phòng ngủ. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể do ngạt khí lò sưởi.

CO là chất khí không màu, không mùi, không gây kích ứng đường hô hấp. Do đó, mọi người rất khó nhận biết được sự có mặt của CO trong không khí. Khí này được hình thành do đốt cháy không hoàn toàn các chất liệu có chứa carbon như xăng, dầu, khí đốt tự nhiên, gỗ hoặc than củi, nhựa, vải, rơm, rạ... hoặc một số trường hợp cá biệt do các hóa chất được hấp thu qua da vào trong cơ thể rồi mới được chuyển hóa thành khí CO và gây ngộ độc.

Các bác sĩ cho rằng, hít phải khí CO lượng lớn có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh. 40% số người ngạt khí CO để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người…

Để hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra từ việc sử dụng các biện pháp sưởi ấm không đúng cách, người dân tuyệt đối không đốt sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà.