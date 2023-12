{"article":{"id":"2221495","title":"Saigontourist Group - tạo bản sắc hành trình du lịch thông qua ẩm thực","description":"Với tâm huyết truyền tải và quảng bá nền văn hóa độc đáo và nền ẩm thực phong phú của Việt Nam, Saigontourist Group đã tạo nên những hành trình du lịch độc đáo, sáng tạo thông qua chương trình Du lịch và Ẩm thực.","contentObject":"<p>Trong năm 2022, ekip thực hiện chương trình Du lịch và Ẩm thực phát trên kênh VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam - đã lưu lại dấu chân trên khắp ba miền, từ vùng trung du Đông Bắc Bộ như Bắc Kạn, Phú Thọ, miền Trung đầy nắng với Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Bình Định, đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với Đắk Lắk đến mảnh đất phương Nam trù phú với An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tây Ninh, Long An và TP.HCM năng động, hiện đại.</p>

<p>Đến Phú Thọ, ê kíp chương trình dẫn dắt khán giả khám phá vườn quốc gia Xuân Sơn với nhiều hình thức du lịch khác nhau như <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich-nghi-duong-tag6366845139520579469.html\" target=\"_blank\">du lịch nghỉ dưỡng</a>, hưởng thụ cùng gia đình hoặc du lịch trải nghiệm khám phá như đạp xe, trekking trong rừng, học cách làm xôi ngũ sắc, mâm cơm cỗ lá của dân tộc Mường. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-1-sgt-247.jpg?width=768&s=6xX_Yk-RgwEY9aFvMh0VGg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-1-sgt-247.jpg?width=1024&s=4NVzpbemWaiCrmpgL0LBUw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-1-sgt-247.jpg?width=0&s=0RSEtmwOm8dee_L7VDJmLg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-1-sgt-247.jpg?width=768&s=6xX_Yk-RgwEY9aFvMh0VGg\" alt=\"anh 1 sgt.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-1-sgt-247.jpg?width=260&s=0giomD07y9Ls4b6-hfPgtA\"></picture>

<figcaption>Mâm cơm cỗ lá của dân tộc Mường</figcaption>

</figure>

<p>Những thước phim tạo ấn tượng với mâm cơm cỗ lá có gà nhiều cựa gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. Đó là trải nghiệm cùng người đồng bào dân tộc Mường hái chè tại đồi chè Long Cốc, hay khám phá các món ngon của khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ như món sườn bò tomahawk, cá trắm kho trám…</p>

<p>Đến với “vùng đất lửa” Quảng Trị, chương trình giới thiệu Thành cổ Quảng Trị - di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam nằm bên bờ sông Thạch Hãn; làng nghề truyền thống làm nón Bố Liêu. </p>

<p>Hành trình thăm đảo Cồn Cỏ thật đáng nhớ khi mọi người đứng trước cột cờ Tổ quốc cao 38,8m và diện tích là 600 m2, lòng trào dân niềm tự hào dân tộc. Đảo Cồn Cỏ có khu rừng nguyên sinh tươi mát chiếm đến 70% diện tích của đảo, có giảo cổ lam là cây thuốc quý. Ngọn hải đăng đảo Cồn Cỏ được ví là mắt ngọc giữa trùng khơi, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Trị định hướng và xác định vị trí, cũng là lời khẳng định chủ quyền lãnh thổ. </p>

<p>Ê kíp chương trình nhớ mãi hương vị các món hải sản tươi ngon, chế biến độc đáo với mực sauna và hàu Cồn Cỏ nướng xốt phô mai.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-2-sgt-248.jpg?width=768&s=8F2AYZxNNnXfDfhno1zdrQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-2-sgt-248.jpg?width=1024&s=CpVdPWFTpxpRLcYgcqa93Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-2-sgt-248.jpg?width=0&s=Bz3laS2RFb8aQOQW4DDWUw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-2-sgt-248.jpg?width=768&s=8F2AYZxNNnXfDfhno1zdrQ\" alt=\"anh 2 sgt.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-2-sgt-248.jpg?width=260&s=uo_dD02qGPB0LBwkDdhh3w\"></picture>

<figcaption>Hàu Cồn Cỏ nướng xốt phô mai</figcaption>

</figure>

<p>Tại Phú Yên, chương trình giới thiệu mũi Điện (mũi Đại Lãnh), nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam, cầu Ông Cọp được mệnh danh là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam với chiều dài 800m và chiều rộng 1,5m. </p>

<p>Chương trình còn giới thiệu cảnh đẹp chùa Thanh Lương có tường là sự kết hợp độc đáo giữa san hô và gáo dừa; làng nghề dệt chiếu cói An Cư, Tuy An và trải nghiệm các món ngon như gỏi sứa và lẩu gà lá é, cá ngừ đại dương sốt tiêu xanh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-3-sgt-249.png?width=768&s=dcwA77vuSJGf1V8CEDbfFw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-3-sgt-249.png?width=1024&s=Bbz2Wv9TfQl7Yd8rNUHXkw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-3-sgt-249.png?width=0&s=UwPCNoz-lp6YgirwBCXyAg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-3-sgt-249.png?width=768&s=dcwA77vuSJGf1V8CEDbfFw\" alt=\"anh 3 sgt.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-3-sgt-249.png?width=260&s=rI8mqN-OKbE1Zwzs2SJQfA\"></picture>

<figcaption>Gỏi sứa</figcaption>

</figure>

<p>Về với vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, ê kíp chương trình tiếp tục dẫn dắt khán giả bước vào khúc hòa tấu của những thác nước kỳ vĩ tại Đắk Lắk như thác Thủy Tiên, thác Dray Nur, thác Gia Long. Ngoài cảnh đẹp, đây còn là địa điểm phù hợp cho <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich-gia-dinh-tag11478874052415980057.html\" target=\"_blank\">du lịch gia đình</a> hoặc nhóm bạn, trải nghiệm chơi thuyền phao, vượt thác nhỏ trên sông, dù vào mùa khô hay mùa nước đều có những vẻ đẹp riêng của núi rừng Tây Nguyên. </p>

<p>Đoàn cũng ấn tượng với hành trình chinh phục núi đá Voi cha và núi đá Voi mẹ, học cách chăm sóc voi tại Trung tâm văn hóa buôn Đôn. Và một khi đã đến xứ sở cà phê, khách không thể không thưởng thức món cá lăng đuôi đỏ hấp lá đu đủ chấm muối lá é, món ăn rất đặc trưng của người Tây Nguyên, hay lẩu cá lăng nấu mẻ, món gỏi cà đắng cá khô, bò một nắng chấm muối kiến vàng…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-4-sgt-250.jpg?width=768&s=hAang50zYGYxHXmtDK19aA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-4-sgt-250.jpg?width=1024&s=XmU8Isda2IKUClxtw7TSPQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-4-sgt-250.jpg?width=0&s=K4iZQjVH4XhpC8elR41NUQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-4-sgt-250.jpg?width=768&s=hAang50zYGYxHXmtDK19aA\" alt=\"anh 4 sgt.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-4-sgt-250.jpg?width=260&s=d0UfiOODkmj7EdH9UfnFUA\"></picture>

<figcaption>Bò một nắng chấm muối kiến vàng</figcaption>

</figure>

<p>Xuôi về phương Nam, ê kíp chương trình dừng lại tại An Giang, bắt đầu hành trình khám phá chùa Tà Pạ - địa điểm du lịch tâm linh thú vị, khám phá những rặng cây thốt nốt cao vút điểm xuyết trên nền trời xanh, học cách lấy nước thốt nốt để nấu đường thốt nốt. </p>

<p>Về ẩm thực, một đơn vị thành viên của Saigontourist Group tại TP.HCM là khách sạn Oscar Sài Gòn đã mang đến sự bất ngờ khi đầu bếp khách sạn trổ tài chế biến một số món ăn đặc sản An Giang như món thốt nốt rim, chè thốt nốt và lẩu mắm. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-5-sgt-251.jpg?width=768&s=ketx5NWqqiXlWPRcr9lOoQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-5-sgt-251.jpg?width=1024&s=E8HYCxBkTLw-FqEi04YcYQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-5-sgt-251.jpg?width=0&s=JjJTvrV4saSvWbCm0SI25w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-5-sgt-251.jpg?width=768&s=ketx5NWqqiXlWPRcr9lOoQ\" alt=\"anh 5 sgt.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/anh-5-sgt-251.jpg?width=260&s=uTJ0Ck24i7s2B72wk5ierw\"></picture>

<figcaption>Chùa Tà Pạ</figcaption>

</figure>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100.057%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.2558%;\">

<p style=\"text-align: left;\">Saigontourist Group là đơn vị du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1/8/1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<strong>Doãn Phong </strong> mùa hoa đẹp nhất","description":"Mùa đông - xuân đã thực sự đến trên mảnh đất cao nguyên Mộc Châu tươi đẹp, ánh nắng đã bắt đầu nhẹ đi, tiết trời se lạnh hơn, báo hiệu một mùa hoa mới đang bắt đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-lich-moc-chau-thang-12-mua-hoa-dep-nhat-2220588.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/du-lich-moc-chau-thang-12-mua-hoa-dep-nhat-502.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:05:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220434","title":"Hà Nội tung nhiều sự kiện kết nối sản phẩm du lịch golf với các tỉnh thành","description":"Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND Thị xã Sơn Tây, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Chương trình \"Kết nối sản phẩm du lịch Golf giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2023\".","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-tung-nhieu-su-kien-ket-noi-san-pham-du-lich-golf-voi-cac-tinh-thanh-2220434.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ha-noi-tung-nhieu-su-kien-ket-noi-san-pham-du-lich-golf-voi-cac-tinh-thanh-1498.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219558","title":"Báo Tây: Hà Nội là viên ngọc quý thu hút du khách khắp thế giới","description":"Theo trang tin du lịch Đức reisreporter.de, Thủ đô Hà Nội, nơi tự hào với kho tàng giá trị lịch sử, văn hóa và ẩm thực ấn tượng, là nơi mà mọi du khách có thể thỏa mãn 'cơn thèm' lịch sử, nghệ thuật hay cảnh quan thiên nhiên.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-tay-ha-noi-la-vien-ngoc-quy-thu-hut-du-khach-khap-the-gioi-2219558.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bao-tay-ha-noi-la-vien-ngoc-quy-thu-hut-du-khach-khap-the-gioi-1494.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216776","title":"Tảng đá kỳ lạ ở 'sa mạc Sahara của Việt Nam', nằm chênh vênh nhiều năm không đổ","description":"Tảng đá có kích thước lớn, dài và rộng chừng bằng một ngôi nhà 3 tầng, nằm chênh vênh suốt nhiều năm ở đồi cát Sơn Hải trở thành điểm check-in độc đáo, hút khách tới chụp hình khi du lịch Mũi Dinh.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-da-nam-chenh-venh-bao-nam-khong-do-hut-khach-check-in-o-ninh-thuan-2216776.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tang-da-ky-la-o-sa-mac-sahara-phien-ban-viet-nam-chenh-venh-bao-nam-khong-do-456.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215451","title":"Ngôi chùa 400 năm tuổi có 'hòn đá thần' trên đỉnh núi ở Bình Dương","description":"Chùa Châu Thới (Bình Dương) là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Với lối kiến trúc cổ kính cùng vị trí độc đáo, ngôi chùa này thu hút nhiều du khách tới tham quan, chiêm bái.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngoi-chua-chau-thoi-400-nam-tuoi-co-hon-da-than-tren-dinh-nui-o-binh-duong-2215451.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ngoi-chua-400-nam-tuoi-co-hon-da-than-tren-dinh-nui-o-binh-duong-939.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T15:24:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219690","title":"Mega Grand World Hà Nội hoàn thiện các công trình trọng điểm, chuẩn bị đón khách","description":"Nhiều công trình trọng điểm của Mega Grand World Hà Nội như cây cầu Đông - Tây và phố Hàn K-Town đã thành hình, chuẩn bị ra mắt vào tháng 12 tới.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mega-grand-world-ha-noi-hoan-thien-cac-cong-trinh-trong-diem-chuan-bi-don-khach-2219690.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/mega-grand-world-ha-noi-hoan-thien-cac-cong-trinh-trong-diem-chuan-bi-don-khach-600.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217202","title":"Việt Nam nổi lên là 'điểm đến du lịch được ưa thích bất chấp đại dịch'","description":"Mới đây, tạp chí Outlook Traveller của Anh đã đăng tải bài viết khẳng định Việt Nam nổi lên như điểm đến du lịch nổi tiếng bất chấp đại dịch.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-noi-len-la-diem-den-du-lich-duoc-ua-thich-bat-chap-dai-dich-2217202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/viet-nam-noi-len-la-diem-den-du-lich-duoc-ua-thich-bat-chap-dai-dich-90.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212359","title":"Mùa thu, ghé cổ trấn 'ngủ yên' ngay gần Hà Nội cảm nhận sự yên bình","description":"Trong tiết trời lãng đãng cuối thu đầu đông, sự cổ kính và đầy hoài niệm về thời xưa cũ của làng cổ Đường Lâm lại càng hiện lên rõ nét, chạm đến cảm xúc của bất cứ du khách nào dừng chân.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lang-co-duong-lam-co-tran-dep-ngu-yen-ngay-gan-ha-noi-2212359.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/mua-thu-ghe-co-tran-ngu-yen-ngay-gan-ha-noi-cam-nhan-su-yen-binh-323.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T08:25:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219043","title":"Khách Nhật ‘chui vào lòng đất’, ăn đặc sản sắn chấm muối mè ở địa đạo Củ Chi","description":"Ngoài trải nghiệm “chui vào lòng đất” qua lối đi nhỏ xíu độc đáo, ba vị khách Nhật còn thích thú với hoạt động bắn súng đạn thật và thưởng thức món sắn chấm muối mè lạ miệng khi ghé thăm địa đạo Củ Chi.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-nhat-chui-vao-long-dat-an-dac-san-san-cham-muoi-vung-o-dia-dao-cu-chi-2219043.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/khach-nhat-chui-vao-long-dat-an-dac-san-san-cham-muoi-me-o-dia-dao-cu-chi-557.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T15:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218958","title":"15 tour du lịch đêm Hà Nội không thể bỏ qua","description":"Sở Du lịch Hà Nội giới thiệu tới du khách 15 sản phẩm du lịch đêm, trong đó có những sản phẩm mới như tour xe đạp đêm Thăng Long - Hà Nội, tour đêm Văn Miếu và chương trình nghệ thuật Huyền thoại tuổi thanh xuân – Sống một đời đáng sống.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/15-tour-du-lich-dem-ha-noi-khong-the-bo-qua-2218958.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/15-tour-du-lich-dem-ha-noi-khong-the-bo-qua-12.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T09:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2182659","title":"Đoàn tàu chạy 'xuyên chung cư 19 tầng' có một không hai ở Trung Quốc","description":"Đường sắt trên cao đi xuyên chung cư và một nhà ga tàu được bố trí ngay trong lòng tòa nhà chính là nét đặc trưng hiếm có, thu hút du khách ở 'thành phố núi' Trùng Khánh, Trung Quốc.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doan-tau-chay-xuyen-chung-cu-19-tang-co-mot-khong-hai-o-trung-quoc-2182659.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/doan-tau-chay-xuyen-chung-cu-19-tang-co-mot-khong-hai-o-trung-quoc-1454.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T13:25:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215491","title":"Ngắm chiều thu bình yên ở làng quê Đông Âu qua lăng kính du khách Việt","description":"Mùa thu năm nay, anh An quyết định “bấm máy” ở Windmill Kunkovice - miền quê nằm tít sâu ở vùng Zlín, Cộng hòa Séc và Súľovské Skaly - khu bảo tồn thiên nhiên lâu đời và nổi tiếng, thu hút du khách ở Slovakia.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-chieu-thu-binh-yen-o-lang-que-dong-au-qua-lang-kinh-du-khach-nguoi-viet-2215491.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/ngam-chieu-thu-binh-yen-o-lang-que-dong-au-qua-lang-kinh-du-khach-nguoi-viet-1467.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T10:35:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2218377","title":"Khu du lịch quốc gia Mộc Châu - điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới","description":"Vào ngày 11/11/2022, khu du lịch quốc gia Mộc Châu được tổ chức World Travel Awards vinh danh là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới năm 2022 nhờ khí hậu ôn hòa, địa hình cao nguyên, cảnh sắc thiên nhiên hữu tình.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khu-du-lich-quoc-gia-moc-chau-diem-den-thien-nhien-hang-dau-the-gioi-2218377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/khu-du-lich-quoc-gia-moc-chau-diem-den-thien-nhien-hang-dau-the-gioi-1042.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T17:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218348","title":"Mộc Châu Island - vạn trải nghiệm trên cao nguyên ngát xanh","description":"Với tầm nhìn trở thành siêu quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi hàng đầu, bên cạnh mỹ cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của đại ngàn Tây Bắc, Mộc Châu Island còn mang đến cho du khách những trải nghiệm đa sắc màu cảm xúc.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/moc-chau-island-van-trai-nghiem-tren-cao-nguyen-ngat-xanh-2218348.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/moc-chau-island-van-trai-nghiem-tren-cao-nguyen-ngat-xanh-947.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T16:35:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218270","title":"Dấu ấn 10 năm Sun Group xây dựng cáp treo Fansipan, làm đẹp vùng đất","description":"10 năm có mặt tại Sa Pa, Sun Group kiến tạo tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan cùng nhiều hạng mục đặc sắc, biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước.","displayType":8,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":8,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-an-10-nam-sun-group-xay-dung-cap-treo-fansipan-lam-dep-vung-dat-2218270.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/dau-an-10-nam-sun-group-xay-dung-cap-treo-fansipan-lam-dep-vung-dat-761.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T15:20:00","option":4,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/infographic.svg","avatarIconPosition":5,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000R"},{"id":"2213879","title":"Những khoảnh khắc mùa thu Thụy Sĩ đẹp đến kinh ngạc","description":"Du khách thường đổ xô tới Thụy Sĩ vào mùa đông hay mùa hè, nhưng thật ra mùa thu mới là thời điểm quốc gia châu Âu này đẹp nhất, khi những cây thông trên dãy Alps chuyển sang sắc vàng rực rỡ.","displayType":12,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-khoanh-khac-mua-thu-thuy-si-dep-den-kinh-ngac-2213879.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/nhung-khoanh-khac-mua-thu-thuy-si-dep-den-kinh-ngac-1053.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T10:05:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2217503","title":"YouTuber triệu view Hàn Quốc mê tour sa mạc Mũi Né, say sưa thưởng thức bánh xèo","description":"Thời gian ngắn trải nghiệm tại Mũi Né, nữ YouTuber người Hàn hào hứng thức dậy từ sáng sớm để tham gia tour sa mạc, đi xe địa hình. Cô cũng ấn tượng với đặc sản địa phương và liên tục thưởng thức nhiều món ngon nổi tiếng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/youtuber-trieu-view-han-quoc-me-tour-sa-mac-mui-ne-say-sua-thuong-thuc-banh-xeo-2217503.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/youtuber-trieu-view-han-quoc-me-tour-sa-mac-mui-ne-say-sua-thuong-thuc-banh-xeo-1427.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217871","title":"Khởi động mùa lễ hội cuối năm với Wake Up Festival 2023 tại Vinpearl Nha Trang","description":"Lễ thắp sáng cây thông Noel khổng lồ, hội chợ Giáng sinh Marche De Noel tái hiện lễ hội nước Pháp, vũ hội hóa trang Monte Carlo, dạ tiệc đón năm mới 2024…, từ 9/12/2023 - 20/1/2024.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-dong-mua-le-hoi-cuoi-nam-voi-wake-up-festival-2023-tai-vinpearl-nha-trang-2217871.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/khoi-dong-mua-le-hoi-cuoi-nam-voi-wake-up-festival-2023-tai-vinpearl-nha-trang-862.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214912","title":"Mùa thu đẹp mê hoặc như cảnh phim hoạt họa ở cố đô Nhật Bản","description":"Tháng 11, mùa thu ở Nhật Bản luôn khiến du khách say mê \"không lối thoát\", nhưng thu ở cố đô Kyoto còn mang lại cảm giác choáng ngợp bởi những sắc màu đẹp như phim hoạt hoạ.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mua-thu-dep-me-hoac-nhu-canh-phim-hoat-hoa-o-co-do-nhat-ban-2214912.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/ngam-mua-thu-dep-me-hoac-nhu-canh-phim-hoat-hoa-o-co-do-nhat-ban-1154.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T09:25:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2217298","title":"Du lịch miễn phí, không cần visa cho du khách quá cảnh tại Hàn Quốc","description":"Để thời gian chờ đợi khi quá cảnh tại sân bay của du khách không nhàm chán, Hàn Quốc ra mắt 2 loại hình sản phẩm tour quá cảnh miễn phí Free Transit Tour và tour trả phí K-Stopover Tour tại sân bay Incheon.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-lich-mien-phi-khong-can-visa-cho-du-khach-qua-canh-tai-han-quoc-2217298.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/du-lich-mien-phi-khong-can-visa-cho-du-khach-qua-canh-tai-han-quoc-442.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217212","title":"Hàn Quốc cuối mùa lá đỏ, tuyết bắt đầu phủ trắng","description":"Tuần thứ 3 của tháng 11 Hàn Quốc đã ở giai đoạn cuối thu, dù nhiều nơi lá cây không còn vàng đỏ, chuyển dần màu mới và rụng xuống, cảnh sắc các địa danh nổi tiếng như hàng cây thủy sam, làng cổ Jeonju.. vẫn đẹp tuyệt tác.","displayType":12,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/han-quoc-cuoi-mua-la-do-tuyet-bat-dau-phu-trang-2217212.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/han-quoc-cuoi-mua-la-do-tuyet-bat-dau-phu-trang-207.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T09:08:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2214550","title":"Du khách Hàn Quốc: Cảnh quan tuyệt đẹp ở Fansipan giống như một thiên đường","description":"Nhiều du khách Hàn Quốc đến Fanxipan ví cảnh quan tuyệt đẹp của nơi đây giống như những gì họ tưởng tượng về một thiên đường.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-han-quoc-canh-quan-tuyet-dep-o-fansipan-giong-nhu-mot-thien-duong-2214550.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/du-khach-han-quoc-canh-quan-tuyet-dep-o-fansipan-giong-nhu-mot-thien-duong-1092.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T07:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

