Sân bay Nội Bài đông nghẹt, hành khách cần lưu ý gì?

Thông tin từ sân bay quốc tế Nội Bài cho biết sản lượng vận chuyển qua sân bay này đang có sự tăng trưởng ngoạn mục.

Trong thời gian học sinh nghỉ hè, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, gần như ngày nào cũng là ngày cao điểm. Sản lượng vận chuyển quốc nội mùa cao điểm hè 2022 tại Nội Bài đã vượt đỉnh cao của những năm trước dịch Covid-19.

Theo thống kê, trung bình những ngày đầu tháng 6-2022, sản lượng qua Cảng đạt hơn 89 ngàn lượt khách/ngày (trong đó khách quốc nội đạt 80 ngàn, khách quốc tế đạt 9 ngàn khách) và 565 lượt chuyến/ngày (trong đó quốc nội đạt gần 450 lượt chuyến, quốc tế đạt khoảng 115 lượt chuyến).

Hành khách nội địa tăng trưởng mạnh mẽ (ảnh NIA)

Những ngày cuối tuần, Cảng ghi nhận sản lượng hành khách đạt hơn 95 ngàn khách/ngày với hơn 600 lượt chuyến/ngày. Mức sản lượng này về tổng thể đã cao tương đương với cao điểm hè năm 2019, trong khi sản lượng quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn, mới chỉ tính riêng sản lượng quốc nội cao điểm hè năm nay đã tăng 30-35% so với cao điểm hè 2019, tăng 30% so với ngày thường và tăng 15% so với cao điểm 30-4 vừa qua.

Sân bay Nội Bài dự kiến thời gian cao điểm hè năm nay sẽ kéo dài suốt 2 tháng hè, từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7-2022. Để tránh tình trạng ùn ứ cục bộ có thể xảy ra trong một số khung giờ cao điểm, hành khách cần lưu ý một số nội dung để không bị chậm, nhỡ chuyến bay:

Để tránh tình trạng ùn ứ tại luồng di chuyển ra/vào nhà ga sân bay, Nội Bài khuyến khích hành khách trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ôtô tại Nhà ga hành khách Nội Bài, vốn rất đông vào các ngày cao điểm.

Đối với hành khách di chuyển bằng phương tiện cá nhân, cần chủ động cập nhật thời gian phương tiện lưu lại tại khu vực sân đỗ và chuẩn bị sẵn tiền thanh toán tương ứng nhằm giảm thời gian phương tiện dừng chờ tại các làn thu phí.

Hiện có 6 tuyến xe buýt kết nối thủ đô Hà Nội với sân bay Nội Bài: Tuyến 07 từ Cầu Giấy; Tuyến 17 từ Long Biên; Tuyến 90 từ bến xe Kim Mã; Tuyến 86 từ ga Hà Nội; Tuyến 109 từ bến xe Mỹ Đình; Tuyến 68 từ Hà Đông đi Nội Bài.

Đối với hành khách di chuyển bằng xe buýt, khi xảy ra tình trạng ùn ứ trong các khung giờ cao điểm, lực lượng An ninh hàng không Nội Bài sẽ hướng dẫn điều tiết xe buýt không đón trả khách tại điểm dừng chờ ngoài khu vực sân đỗ ô tô Nhà ga hành khách T1, do đó hành khách cần phối hợp di chuyển theo sự hướng dẫn của lực lượng An ninh hàng không.

Hành khách cần tuân thủ các quy định khi làm thủ tục hàng không: Chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra kỹ giấy tờ đi máy bay. Thực tế ghi nhận rất nhiều trường hợp hành khách đến sân bay mới phát hiện ra giấy tờ tùy thân đã hết hạn, bị từ chối thực hiện chuyến bay. Đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên (đủ tuổi làm CMND, CCCD) nếu chưa kịp làm CMND/CCCD hoặc những khách có CMND/CCCD bị mất, hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, không được chấp nhận thì cần đến cơ quan Công an nơi sở tại để làm giấy xác nhận nhân thân theo mẫu hiện hành.

Hành khách có thể chủ động lên sớm trước giờ bay để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ "vàng".

Khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in. Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo Đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh, không nên chờ đợi nhau, ai làm thủ tục trước nên vào trước, để hoàn thành nhanh nhất các thủ tục kiểm tra giấy tờ tùy thân, soi chiếu an ninh.

Phối hợp và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không trong dây chuyền phục vụ, hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách.

Để ứng phó với mức tăng trưởng cao, sân bay Nội Bài đã triển khai đồng loạt các biện pháp: Tăng cường phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra máy bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác; chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm; Thực hiện mở tối đa 22/22 máy soi trước mỗi khung giờ cao điểm 1 giờ để đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân; Triển khai mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với Đồn công an Nội Bài điều tiết phương tiện, phân làn giao thông; bố trí lực lượng Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ khách vào các khung giờ cao điểm...

(Theo NLĐ)