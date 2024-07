Sáng chế phức hệ nano FGC đạt huy chương vàng KIWIE 2024

KIWIE kết hợp với Hội nghị Quốc tế về Phát minh của Phụ nữ (IP5) là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho các nhà sáng chế nữ toàn thế giới do Hội nữ sáng chế Hàn Quốc (KWIA) tổ chức từ năm 2008 với sự hỗ trợ và phối hợp với Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). KIWIE 2024 đã thu hút gần 20 nước tham dự, giới thiệu hơn 400 sáng chế và công nghệ.

Tại triển lãm, PGS.TS.NCVCC Hà Phương Thư - Giám đốc Trung tâm Vật liệu Y - Sinh tiên tiến, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng nhóm nghiên cứu đạt huy chương Vàng với Sáng chế số 22424 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 30/10/2019 về “Phương pháp vi bao Curcumin bằng Fucoidan được chiết tách từ rong nâu (Laminaria japonica Aresch) và Saponin từ củ tam thất bắc (Panax notogingseng (Burk.) F. H. Chen) và hệ nano (Fucoidan - Gingseng - Curcumin) thu được theo phương pháp này” (Phức hệ nano FGC).

GS.TS Lê Thị Hợp và GS.TS Lê Mai Hương trao giải cho PGS.TS.NCVCC. Hà Phương Thư - Giám đốc Trung tâm Vật liệu Y - Sinh tiên tiến, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đại diện nhóm nghiên cứu đạt Huy chương Vàng

Phức hệ Nano FGC là kết tinh từ đề tài nghiên cứu hệ dẫn nano hướng đích lên tế bào ung bướu của PGS.TS Hà Phương Thư.

PGS.TS Hà Phương Thư cho biết, điểm khác biệt của hệ dẫn nano hướng đích là sử dụng công nghệ vi bao nano kích thước 50-70 nanomet, ứng dụng công nghệ hướng đích thụ động dẫn đến tận tế bào ung bướu. Từ đó giảm được liều dùng, nâng cao hiệu quả cũng như giảm tác dụng phụ trong quá trình sử dụng.

Điểm đặc biệt của Phức hệ Nano FGC, bên cạnh kế thừa từ đề tài hệ dẫn nano hướng đích lên tế bào ung bướu, đó là sự kết hợp các loại thảo dược quý đã được khoa học thế giới chứng minh là tốt cho bệnh nhân ung thư.

Cả 3 dược chất trong Phức hệ Nano FGC là Nano (Fucoidan trong tảo nâu, Saponin tam thất, Curcumin trong nghệ) đã được khoa học thế giới chứng minh hỗ trợ làm giảm kích thước khối u, hỗ trợ giảm di căn và hỗ trợ giảm tác dụng phụ hóa xạ trị.

ThS. DS. Nguyễn Quế Hữu - Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội dẫn chứng một số nghiên cứu, trong đó, thử nghiệm giai đoạn II về Curcumin ở bệnh nhân ung thư tuyến tụy tiến triển trong Nghiên cứu ung thư lâm sàng (2008) của Navneet Dhillon và cộng sự cho thấy sử dụng Curcumin giúp hỗ trợ làm giảm kích thước khối u.

Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy tổn thương gan ở bệnh nhân. Chụp cắt lớp vi tính bên trái được thực hiện trước khi dùng curcumin; chụp cắt lớp vi tính bên phải được thực hiện sau 2 tháng kể từ khi bắt đầu dùng curcumin. Tổng thể, kích thước tổn thương gan giảm 73% theo Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng ở khối u rắn

Trong nghiên cứu của Hsien-Yeh Hsu và cộng sự năm 2014 cho thấy: Fucoidan khởi động quá trình apoptosis, làm chết tế bào ung thư tự nhiên mà không gây viêm. Fucoidan cũng ức chế hình thành mạch máu mới, dẫn đến cái chết của tế bào ung bướu, kìm hãm sự phát triển khối u đồng thời ngăn cản quá trình di căn; thúc đẩy miễn dịch tự nhiên, tăng cường sức đề kháng giúp bệnh nhân chống chọi bệnh.

Tác dụng của Fucoidan

Về tam thất, nghiên cứu công bố năm 2006 của Yong Cui và cộng sự trên 1455 bệnh nhân ung thư cho thấy tổng thời gian sống sót của nhóm bệnh nhân sử dụng tam thất cao hơn hẳn so với nhóm không sử dụng. Ngoài ra, tam thất giúp hỗ trợ giảm tình trạng mệt mỏi, suy kiệt do hóa xạ trị, bổ máu, bồi bổ cơ thể.

PGS.TS Hà Phương Thư giải thích: “Phức hệ nano FGC là kết quả của quá trình nghiên cứu công nghệ bào chế nano, đặc biệt chúng tôi sử dụng dược chất Fucoidan từ rong nâu và Notoginseng từ củ tam thất bắc làm màng bao bọc các chất, bên trong là lõi Curcumin được tách từ củ nghệ vàng. Các tiểu phân nano FGC có dạng hình cầu kích thước từ 50-70 nm. Với kích thước siêu nhỏ này, độ tan trong nước của Curcumin tăng lên 3000 đến 4000 lần”.

Với thành quả đó, PGS.TS Hà Phương Thư cũng từng vinh dự được vinh danh tại Giải thưởng khoa học và chương trình học bổng L’Oreal - UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học cấp quốc gia năm 2012.

8 năm thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ung thư

Kế thừa từ đề tài nghiên cứu trên, tháng 10/2016, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chuyển giao độc quyền Phức hệ Nano FGC cho Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI.

Năm 2016, Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm CVI ra mắt TPBVSK CumarGold Kare với thành phần chứa: Phức hệ nano FGC cùng với Resveratrol, thích hợp sử dụng cho người có nguy cơ mắc bệnh ung bướu do các gốc tự do, người có sức đề kháng kém, người đang hóa trị, xạ trị. Sản phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ mắc ung bướu và các bệnh do các chất oxy hóa gây ra.

Trải qua 8 năm đồng hành cùng hàng chục ngàn bệnh nhân ung bướu, Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm CVI và sau này là nhãn hàng CumarGold Kare đã không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm phù hợp cho người bệnh. Bên cạnh đó, những hoạt động cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn được tổ chức thường xuyên nhằm mang đến sức khỏe và nụ cười cho bệnh nhân ung thư.

Ngọc Minh