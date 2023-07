Ca sĩ Gloria Estefan cũng có bài chia sẻ dài trên Instagram và nói từ nhỏ cô đã là fan của Tony Bennett. "Giọng của ông ấy mãi mãi thanh xuân, nguyên sơ, thanh lịch hơn bất cứ ca sĩ nào mà tôi có thể nghĩ tới".

Tony Bennett và Lady Gaga song ca 'I've Got You Under My Skin':

Quỳnh An