Sao Việt bức xúc lên tiếng khi Thiên Ân bị ‘miệt thị ngoại hình’

Sau đêm chung kết 25/10, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết lý do Thiên Ân không có mặt trong top 10. Theo lời ông Nawat, Thiên Ân - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 là thí sinh có phần hình thể không cân đối "phần lưng dài, phần hông to", do đó cô không đáp ứng được tiêu chí hình thể của cuộc thi.

"Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích khả thi nhất cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào? Hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình" - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết. Chia sẻ của ông Nawat đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Ông Nawat bị chỉ trích vì có lời lẽ miệt thị ngoại hình đại diện của Việt Nam - Đoàn Thiên Ân.

Ngay sau chia sẻ của ông Nawat, dàn sao Việt không thể giấu được sự bức xúc khi đại diện của Việt Nam – Đoàn Thiên Ân lại bị Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có những lời lẽ mang tính chất xúc phạm miệt thị ngoại hình.

Đoàn Thiên Ân bị ông Nawat chê "hình thể không cân đối "phần lưng dài, phần hông to".

Siêu mẫu Minh Tú và hoa hậu Phương Khánh, Ngọc Hân cũng lên tiếng để bảo vệ Thiên Ân: “Mọi hình thể đều đẹp, hãy ngưng miệt thị ngoại hình”.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh bày tỏ sự bức xúc: “Dẫu biết một cuộc thi sắc đẹp là chấm sắc đẹp gương mặt, hình thể và trí tuệ (50%-30%-20%) nhưng với cương vị chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp, ông công khai chỉ trích những nhược điểm cơ thể của thí sinh, cũng là phụ nữ, như một món hàng hóa thì hoàn toàn không ổn".

Siêu mẫu Hà Anh yêu cầu ông Nawat phải xin lỗi Thiên Ân

“Cuộc thi của ông thì luật chơi của ông, nhưng người ta cũng là cô gái trẻ, cố gắng hết mình để làm đẹp, tăng uy tín, xôm tụ thêm cho cuộc thi của ông. Cứ bảo người ta chưa vào top vì chưa hội tụ đủ tiêu chí của ông là được rồi, không việc gì phải hạ thấp cô ấy trong mắt mọi người”, siêu mẫu Hà Anh gay gắt đáp trả ông Nawat.

Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Minh Thư cũng thẳng thắn đáp trả ý kiến của ông Nawat. "Theo mình cảm thấy thì chị Ân đã làm rất tốt. Nếu mọi người theo dõi hành trình của chị Ân cũng đã thấy được chị ấy rất là cố gắng. Mình cũng cảm thấy body của chị Ân rất là đẹp".

Không chỉ phái đẹp, mà ca sĩ Hồ Trung Dũng cũng phải lên tiếng để bảo vệ đại diện của Việt Nam. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: “Bình thường Dũng không bình luận nhiều về những cuộc thi sắc đẹp vì mỗi cuộc thi có tiêu chí riêng và vẻ đẹp riêng. Nhưng với những miệt thị công khai của Chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế về Thiên Ân thì đúng là không thể chấp nhận được… Và bây giờ là phản ứng vô cùng mang tính chất nửa thù vặt, nửa thanh minh vớt vát trước việc 2 triệu người hâm mộ sắc đẹp của Việt Nam huỷ theo dõi bằng cách công khai miệt thị ngoại hình một người phụ nữ ở một cuộc thi vừa diễn ra với "tuyên ngôn" hoà bình và yêu thương”.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng bức xúc khi Thiên Ân bị ông Nawat miệt thị ngoại hình.

Ngoài việc có những đáp trả gay gắt dành cho Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, nam ca sĩ cũng không quên để lại lời nhắn đến đại diện Việt Nam: “Ân ơi, đối với anh, em là một trong những hoa hậu đẹp nhất đã đăng quang tại Việt Nam… Em thấy em đẹp và em yêu chính cái đẹp của em, con người của em - đó mới là quan trọng”.

Á hậu Thúy Vân cũng để lại lời động viên tinh thần dành cho Thiên Ân, cô viết: “Thương em Thiên Ân, không cô gái nào đáng phải nghe những lời vậy, đặc biệt lại đến từ chính những người mình đã tin tưởng và tôn trọng”.

Á hậu Thúy Vân cũng để lại lời động viên dành cho Thiên Ân.

Hầu hết các khán giả Việt Nam đều cho rằng đây là một sự xúc phạm nặng nề đến đại diện của Việt Nam. Họ cho rằng, một cuộc thi hoa hậu yêu cầu yếu tố ngoại hình là đúng, nhưng suy cho cùng việc body shaming người khác dưới truyền thông đại chúng như vậy chẳng khác nào công kích.

Thạc sĩ Chế Dạ Thảo – chuyên gia tâm lý – Trưởng bộ môn Kỹ năng trường Đại học Công nghệ TP.HCM cũng lên tiếng, bà cho biết: “Đoàn Thiên Ân có thể chưa đủ đẹp, phỏng vấn chưa đủ tốt nhưng việc mà ông dùng thái độ cười cợt để chê bai hình thể và trí tuệ của cô ấy là đang làm tổn thương sâu sắc đến một cô gái đã nỗ lực hết mình trong cuộc thi mà ông tạo ra. Một cuộc thi sắc đẹp là để nâng cao và tôn vinh giá trị của người phụ nữ chứ không phải chỉ dừng lại ở việc kinh doanh và dùng hình ảnh các cô gái để câu kéo truyền thông. Nếu muốn, ông hãy công khai tiêu chí đánh giá và toàn bộ kết quả điểm của các thí sinh. Chúng tôi, những người phụ nữ và tất cả những người yêu quý Đoàn Thiên Ân”.

Cũng giống như siêu Hà Anh và dàn sao Việt, bà Dạ Thảo yêu cầu ông Nawat phải có một lời xin lỗi đến đại diện của Việt Nam. Hiện nay, sự việc đang tạo nên một làn sóng dư luận đối đầu giữa một bên là những người hâm mộ sắc đẹp bảo vệ Thiên Ân và một bên là Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - ông Nawat.

Khoa Nguyễn - Thắm Nguyễn