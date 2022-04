Sập nhà ở Trung Quốc, hơn 60 người mắc kẹt và mất liên lạc

Theo Channel News Asia, tòa nhà 8 tầng tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, bất ngờ đổ sập vào trưa 29/4. Nơi đây có một nhà hàng, một nhà khách và một rạp chiếu phim.

Thị trưởng Trường Sa xác nhận với các phóng viên rằng, ít nhất 23 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát trong khi 39 người khác vẫn còn mất liên lạc sau vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục đánh giá tình hình để xác định rõ hơn về tình trạng của những người còn mất tích.

Hiện chưa có thông báo chính xác về con số thương vong. Trước đó, giới chức địa phương cho biết đã giải cứu được 5 người từ đống đổ nát sau khi các đội tìm kiếm cứu nạn làm việc xuyên đêm tại hiện trường.

Hiện trường vụ sập tòa nhà 8 tầng tại Trường Sa, Hồ Nam (Trung Quốc) hôm 29/4. Video: AP, Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng

Các hình ảnh và video tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực giải phóng các đống đổ nát và kết cấu xây dựng, trong khi lực lượng cứu hộ liên tục gọi tên để tìm kiếm người mắc kẹt. Chó nghiệp vụ cũng được đưa tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Giới chức hiện chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ sập nhà.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ thị tìm kiếm các nạn nhân bằng mọi giá, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra kỹ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Dũng cũng đã được giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn thị sát đến hiện trường kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Các vụ sập nhà không phải điều hiếm gặp ở Trung Quốc, chủ yếu do tiêu chuẩn an toàn yếu kém và tình trạng tham nhũng trong xây dựng. Hồi tháng 1, một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas đã làm sập một tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh, khiến 12 người thiệt mạng. Đến tháng 6/2021, vụ nổ khí gas tại một khu dân cư ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc cũng cướp đi sinh mạng của 25 người.

Việt Anh