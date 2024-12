Theo UBND TPHCM, khi triển khai sáp nhập 80 phường, thành phố sẽ dôi dư hơn 1.000 cán bộ. HĐND TPHCM vừa thông qua Nghị quyết 50 về hỗ trợ chính sách cho cán bộ dôi dư. Theo đó, những người nghỉ hưu trước tuổi, ngoài chính sách hưởng theo điều 5 Nghị định 29/2023 của Chính phủ, sẽ được trợ cấp thêm 3 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; 5 tháng lương cho 20 năm đầu công tác và từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác sẽ nhận thêm nửa tháng lương. Cán bộ, công chức cấp xã nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính, ngoài chế độ theo khoản 1, điều 8, Nghị định 29, sẽ được trợ cấp thêm 1,5 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, 5 tháng lương cho 20 năm đầu công tác và từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác sẽ được cấp thêm nửa tháng lương. Đối với cán bộ nữ cấp xã nghỉ do sắp xếp đơn vị hành chính, ngoài chế độ theo khoản 2, điều 8, Nghị định 29, sẽ được trợ cấp thêm 5 tháng lương và 1,5 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp những cán bộ thôi việc ngay sẽ được trợ cấp thêm 3 tháng lương để tìm việc làm và 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác. Người nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm được trợ cấp thêm 3 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, 5 tháng lương cho 20 năm đầu công tác và từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm sẽ được trợ cấp thêm nửa tháng lương. Trường hợp nghỉ việc ngay nhưng không thuộc nhóm tinh giản biên chế sẽ được trợ cấp thêm 3 tháng lương để tìm việc làm và 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác.