Hà Nội sắp thu hồi gần 5ha ‘đất vàng’ ở phường Giảng Võ mở rộng loạt tuyến đường

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến thu hồi gần 5ha đất trên địa bàn phường Giảng Võ, thuộc phạm vi thực hiện 10 dự án đầu tư công, tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục và chỉnh trang đô thị.

Trong số này, có 4 dự án chuyển tiếp từ danh mục đã được HĐND TP Hà Nội thông qua năm 2025, gồm: xây dựng mới Trường Mầm non Kim Mã; mở rộng đường Phan Kế Bính theo quy hoạch; di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I di tích đình Giảng Võ và cải tạo, xây dựng Trường Cán bộ Đội Lê Duẩn (giai đoạn 2).

Bên cạnh đó, thành phố đăng ký mới 6 dự án, phần lớn liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông nhằm tăng khả năng kết nối trong khu vực trung tâm.

Bộ Xây dựng nói rõ thủ tục khi xin cấp phép xây nhà riêng lẻ

Theo phản ánh của công dân, gia đình dự kiến xây dựng căn nhà ở riêng lẻ diện tích 86,4m2, cao 3 tầng trên thửa đất ở nông thôn trong làng, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đứng tên chính chủ.

Người dân cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Ban đầu, xã thông báo hồ sơ còn thiếu tài liệu về năng lực công ty và chứng chỉ thiết kế. Sau khi hoàn thiện và nộp bổ sung, công dân tiếp tục được yêu cầu cung cấp thêm "bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế" và "giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty".

Việc thiết kế nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 06/2021. Ảnh: Hồng Khanh

Trong khi đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) khẳng định, không có quy định phải nộp các hồ sơ liên quan đến "kê khai kinh nghiệm của tổ chức cá nhân thiết kế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty" hay "năng lực công ty, chứng chỉ thiết kế" như công dân nêu

NovaGroup nói gì khi công khai danh sách hơn 420 nhân sự 'không tái tuyển dụng'?

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc NovaGroup đăng tải công khai trên website tuyển dụng của tập đoàn một danh sách mang tên "Danh sách ứng viên không tái tuyển dụng".

Danh sách này gồm khoảng 424 người lao động, với nhiều thông tin như họ tên, chức danh, đơn vị công tác cùng một phần số điện thoại và số căn cước công dân đã được che bớt. Các cá nhân xuất hiện trong danh sách nói trên thuộc nhiều vị trí khác nhau, từ nhân viên phục vụ, bảo vệ, tài xế đến cấp quản lý, trưởng phòng và giám đốc tại các công ty trong hệ sinh thái NovaGroup.

Nhiều ý kiến cho rằng việc công khai danh sách có thể ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người lao động, đồng thời đặt ra những lo ngại về việc xử lý và công bố thông tin cá nhân.

Trước những ý kiến trái chiều, NovaGroup đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Hà Nội tính toán cơ chế mới cho đất bãi sông, được làm du lịch trải nghiệm

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi thuộc các tuyến sông có đê trên địa bàn.

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi, đồng thời phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và giáo dục trải nghiệm.

Đất bãi sông ở Hà Nội sắp có cơ chế mới. Ảnh: Hoàng Hà

Theo dự thảo, đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp sinh thái, người sử dụng đất được phép xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất trên các khu đất có diện tích từ 1.000m2 trở lên. Công trình phải nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Vụ 23 biệt thự ven biển đổ sập sau bão: Hà Tĩnh giao công an vào cuộc giám định

Ngày 13/6, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc xử lý sự cố tại Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (thuộc địa bàn hai xã Tiên Điền và Cổ Đạm), nơi có hàng chục căn biệt thự bị đổ sập, hư hỏng sau cơn bão số 10 năm 2025.

Theo văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà, Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành - chủ đầu tư dự án phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh và kiến nghị của Sở Xây dựng.

UBND tỉnh nhấn mạnh, nếu việc chậm khắc phục dẫn đến các hệ lụy phát sinh, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Đối với Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh giao khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến việc trưng cầu giám định sự cố dự án; gửi kết quả cho Sở Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6.