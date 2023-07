BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, ra mắt từ năm 2016 gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Sau 7 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu K-pop với nhiều bản hit như Ddu Du Ddu Du, How You Like That… Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng trên thế giới. Việc được gặp thần tượng ngay tại Việt Nam trở thành niềm háo hức của nhiều bạn trẻ.