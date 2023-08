Tháng 7/2019, Samsung SDS trở thành cổ đông lớn của tập đoàn CMC, sau thương vụ đầu tư bom tấn của thị trường công nghệ Việt Nam lúc đó. Ít ai biết, đây là kết quả của nhiều năm hợp tác giữa hai bên. CMC từ việc cung cấp những hạ tầng đáng tin cậy cho Samsung, nay trở thành đối tác để doanh nghiệp nước ngoài này tin tưởng và đầu tư, cùng nâng cao năng lực của cả hai.

Sau 15 năm phát triển và tạo nên những dấu ấn trong mảng hạ tầng và dữ liệu, CMC Telecom đã khẳng định được chất lượng dịch vụ, kỹ năng và giá trị của đội ngũ nhân sự với các đối tác trong và ngoài nước. Đây cũng là tiền đề để công ty bắt đầu nâng cấp hệ sinh thái của mình lên một tầm cao mới, đặc biệt với sự có mặt của hai khối dịch vụ mới là ITO và CSS, mang đến khách hàng những dịch vụ trọn bộ mà ít doanh nghiệp Việt hiện nay có được, hiện thực hoá nhiệm vụ của một nhà cung cấp dịch vụ hội tụ.

IT Outsourcing - nhân bản những giá trị tốt nhất cho khách hàng

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, IT Outsourcing được hiểu là một doanh nghiệp sẽ sử dụng những nguồn lực bên ngoài để thực hiện công việc về IT.

Thị trường Việt vốn được biết đến trong IT Outsourcing chủ yếu ở dịch vụ gia công phần mềm. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, CMC Telecom đi theo một hướng hoàn toàn khác biệt, đó là mang đến một dịch vụ toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu về CNTT, đặc biệt là hạ tầng số mà mọi doanh nghiệp, tổ chức hiện nay cần đến.

Sau hàng thập kỷ cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp top đầu, với yêu cầu khắt khe nhất, CMC Telecom thấu hiểu những nhu cầu dù là nhỏ nhất. Công ty đã nhanh chóng triển khai dịch vụ IT Outsourcing, chú trọng vào hai giá trị cốt lõi, gồm nhân lực và hạ tầng - những thứ mà CMC sở hữu chất lượng tốt nhất trên thị trường.

CMC Telecom triển khai dịch vụ IT Outsourcing chú trọng vào hai giá trị cốt lõi, gồm nhân lực và hạ tầng

Công ty hiện có gần 500 nhân sự làm về ITO, am hiểu thị trường quốc tế, như Anh, Nhật, Hàn, Trung. Với kinh nghiệm 15 năm cung cấp hạ tầng, CMC Telecom còn sở hữu đội ngũ nhân sự mà ít đơn vị nào hiện nay có được, đó là hàng trăm nhân sự cấp cao, sở hữu các chứng chỉ quốc tế về Cloud, Network, System, Data Center, An ninh mạng.

“Việc vận hành đã đi vào “dòng máu” của những kỹ sư hàng ngày. Từ những kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và khả năng quản lý con người, chúng tôi có thể nhân lên thành các hệ thống có sẵn để chuyển giao ngay cho khách hàng”, ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom chia sẻ.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom chia sẻ

Điểm độc đáo trong dịch vụ ITO của CMC Telecom còn là khả năng khai thác được những lợi thế hàng đầu về hạ tầng của doanh nghiệp này. Sau hơn một thập kỷ, đặc biệt là 8 năm kết hợp cùng nhà cung cấp viễn thông hàng đầu Đông Nam Á Time DotCOM, CMC Telecom đã sở hữu đường trục CVCS trải dài từ Bắc đến Nam, kết nối trực tiếp với năm tuyến cáp quang biển quốc tế, hệ thống ba Data Center với một trung tâm đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ Uptime Tier III về thiết kế và xây dựng, cùng nền tảng Cloud toàn diện, kết hợp cả CMC Cloud make-in-Vietnam với những Cloud quốc tế như AWS, Google hay Microsoft.

Dù cung cấp dịch vụ ITO chưa lâu, những giá trị của CMC đã được thể hiện và công nhận bởi những khách hàng cao cấp, trong đó phải kể đến như Samsung SDS - công ty con của Samsung Electronics, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động hệ thống cho toàn bộ các công ty thuộc tập đoàn. CMC Telecom đã giúp họ tiết kiệm chi phí, thời gian, đơn giản hóa quản lý và có được những sản phẩm từ đội ngũ nhân sự chuyên môn cao.

Đánh giá về quá trình Samsung SDS chọn CMC làm đối tác ITO, ông Sơn nhận định giá trị lớn nhất mà công ty mạng lại “là sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm vận hành của CMC mà không một đơn vị nào cung cấp được”, từ đó tạo ra sự tin cậy tương tự những nhân sự “trong nhà”. Khi có nhu cầu chuyển Data Center từ Hàn Quốc sang Việt Nam để tối ưu hóa chi phí, Samsung SDS đã lựa chọn CMC Telecom để cung cấp tài nguyên về đường truyền, hệ thống CNTT, Cloud, kỹ sư vận hành và kỹ sư phần mềm.

CMC Telecom vận hành dịch vụ cho Samsung SDS. Ảnh: CMC Telecom

Theo ông Sơn: “Lĩnh vực cung cấp thì mới nhưng từ khi thành lập CMC Telecom đã xây dựng được đội ngũ mạnh cả về vận hành hệ thống core, data center, cloud theo quy trình chuyên nghiệp, bài bản, chuẩn quốc tế. Việc đào tạo nội bộ diễn ra thường xuyên nên khách hàng không phải đào tạo lại, chỉ mất thời gian ngắn để nắm bắt quy trình”.

Từ những thành công bước đầu với Samsung SDS, CMC Telecom đã nâng cấp và “may đo" riêng Dịch vụ quản trị (Managed Services) trọn gói đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho nhóm khách hàng Ngân hàng. Dịch vụ được cung cấp nhằm hỗ trợ các tổ chức ngân hàng vận hành, quản trị hệ thống CNTT đảm bảo các hoạt động của bộ máy một cách hiệu quả và đồng bộ.

Theo báo cáo của Statista, thị trường IT Outsourcing dự kiến đạt 460,1 tỷ USD vào năm 2023, với mức tăng trưởng hàng năm 11,07% và dự kiến đạt 777,7 tỷ USD vào năm 2028. Còn theo đánh giá của ông Sơn, xu thế sử dụng ITO trong mảng network, system chưa nhiều, và đây sẽ là dư địa phát triển lớn cho CMC Telecom trong thời gian tới.

Security - An toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu

Hơn một thập kỷ làm về hạ tầng và trung tâm dữ liệu cho các khách hàng cao cấp, hơn ai hết, doanh nghiệp này hiểu rõ tầm quan trọng của an toàn dữ liệu. Từ những am hiểu của mình, CMC Telecom đã bổ sung thêm mảng an ninh an toàn thông tin, ứng dụng những tiến bộ từ mảng Cyber Security của tập đoàn CMC, để biến đây trở thành một khối dịch vụ quan trọng, cung cấp cho các khách hàng dịch vụ về bảo mật đẳng cấp quốc tế.

Dịch vụ an toàn thông tin của CMC Telecom cung cấp một dải hợp đồng dịch vụ rộng, từ làm phần mềm, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đến dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, với bốn dòng sản phẩm chính gồm: Sản phẩm/ Giải pháp diệt virus/malware; Trung tâm Giám sát & Điều hành An ninh mạng CMC SOC; Dịch vụ Đánh giá và Kiểm định An ninh ATTT; và Dịch vụ Tư vấn & Đánh giá cấp chứng chỉ.

CMC Telecom cung cấp bốn nhóm dịch vụ An toàn thông tin chính. Ảnh: CMC Telecom

Nhờ đó, những khách hàng sử dụng dịch vụ của CMC Telecom không chỉ được cung cấp các dịch vụ về hạ tầng, cloud tốc độ cao, dễ dàng sử dụng, mà còn đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức tối đa.

Trong đó hệ thống công nghệ CMC SOC ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa Automation, có khả năng giám sát 24/7, phân tích, cảnh báo và xử lý thời gian thực các sự cố ATTT hiện đang chiếm 22% thị phần trong trường dịch vụ giám sát ANTT trong nước. Mảng kiểm thử bảo mật, CMC Pentest, hiện đang phục vụ hàng trăm doanh nghiệp, chủ yếu là khách hàng khối ngân hàng, tài chính, chứng khoán, khối Thương mại điện tử.

Xét về quy mô doanh thu, khách hàng và thị trường, CMC Cyber Security đứng đầu trong các công ty tư nhân và đứng thứ hai trong nhóm các doanh nghiệp Việt thuộc lĩnh vực an ninh bảo mật.

Lợi thế trong việc cung cấp dịch vụ của CMC không chỉ đến từ hạ tầng vững chắc mà còn có yếu tố con người được đầu tư bài bản. Công ty cũng sẵn sàng cung cấp nhân sự để vận hành giải pháp bảo mật cho khách hàng ở các quy mô khác nhau.

“Khách hàng sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng một đội ngũ để vận hành chuỗi an ninh bảo mật trong nội bộ vì ngành này nhân sự cực kỳ ít và chi phí cao, doanh nghiệp có thể thuê đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của CMC với chi phí thấp hơn nhiều”, ông Sơn nói.

“Chúng tôi luôn không ngừng hoàn thiện đội ngũ nhân sự và chất lượng dịch vụ để cung cấp cho các khối khách hàng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Từ các dự án lớn đã triển khai với Samsung và các ngân hàng thì CMC Telecom hoàn toàn tự tin cung cấp dịch vụ nhân lực và kinh nghiệm quản trị cho các khách hàng với quy mô lớn hơn nữa”, ông Sơn cho biết thêm.

Thúy Ngà