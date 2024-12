Hai vợ chồng chị N.T.H (27 tuổi) đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội khám với nguyện vọng bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) để con. Theo người phụ nữ này, họ kết hôn 6 năm nhưng không thể quan hệ tình dục. Người vợ luôn sợ hãi khi có tiếp xúc thân mật với chồng.

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc một rối loạn tình dục nữ hiếm gặp là co thắt âm đạo (Vaginismus). Đây là tình trạng rối loạn chức năng tình dục xuất hiện ở bộ phận âm đạo của phụ nữ. Các cơ của âm đạo sẽ căng ra hoặc co thắt lại khi có dị vật xâm nhập hoặc có sự động chạm

Các bác sĩ tại đã tham vấn tâm lý và trị liệu, chỉ sau 3 buổi, tình trạng bệnh đã cải thiện tích cực, chị H. không còn tâm lý lo lắng quá mức khi có vật thể thâm nhập vào âm đạo. Hai vợ chồng có thể quan hệ tự nhiên và chờ đợi tin vui trong tương lai gần.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), nhiều bệnh nhân gặp vấn đề về sức khỏe tình dục nhưng còn tâm lý e ngại không đi thăm khám trong thời gian dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, thậm chí dẫn đến hiếm muộn nhiều năm.

Bác sĩ Tú cho biết co thắt âm đạo là các cơ âm đạo - tầng sinh môn co thắt không kiểm soát dẫn đến không thể giao hợp được gây tâm lý lo lắng sợ hãi cho người bệnh. Điều quan trọng trong điều trị co thắt âm đạo chính là ổn định lại tâm lý cho bệnh nhân.

Các liệu pháp tâm lý và bài tập thực hành sẽ giúp cho người bệnh hiểu hơn về cơ thể cũng như các phản ứng tâm lý của bệnh nhân, từ đó từng bước đạt đến mục tiêu trị liệu vấn đề co thắt của người bệnh.

Bác sĩ Tú khám cho bệnh nhân. Ảnh minh hoạ: BSCC.

Với liệu pháp tâm lý, bác sĩ sẽ trò chuyện nhằm giúp bệnh nhân hiểu, nhận thức và nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn. Từ đó, họ dần dần thay đổi cảm giác về cơ thể và suy nghĩ về tình dục.

Vị bác sĩ này chia sẻ trong y học giới tính có rất nhiều mặt bệnh thăm khám lâm sàng chưa chỉ ra được nguyên nhân chính xác, hoặc đã từng can thiệp các điều trị bằng thuốc, thậm chí phẫu thuật nhưng chưa đạt được hiệu quả. Khi đó, biện pháp được đưa ra đó là phối hợp tham vấn tâm lý cho bệnh nhân trước khi đưa ra quyết định điều trị.

