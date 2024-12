Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là kết thúc năm 2024 và hơn 1 tháng là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đây là thời điểm các cá nhân và gia đình có xu hướng sử dụng ô tô nhiều hơn cho những chuyến đi dài như về quê, chơi Tết hay du xuân,... Cũng vào dịp này, nhiều chủ xe mang ô tô của mình đến các gara để bảo dưỡng, tút tát cho "xế cưng".

Nhu cầu đi lại bằng ô tô tăng đột biến trong thời gian trước và sau Tết. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nhiều người không tiếc tiền và thời gian, chọn bảo dưỡng toàn bộ với chi phí lên tới vài chục triệu để chiếc xe “ngon lành cành đào”, yên tâm đi chơi Tết. Thế nhưng, đối với những chiếc xe hạng phổ thông đã cũ có giá chỉ trên dưới 200 triệu đồng, việc bỏ chi phí để bảo dưỡng toàn bộ lại là vấn đề lớn với nhiều chủ xe.

Chia sẻ với VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Tiến Hiếu - cố vấn kỹ thuật Gara ô tô Bảo Tín (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, với những chiếc xe sử dụng trên 10 năm, việc hỏng hóc bất chợt là điều không thể tránh khỏi, nhất là với những xe chạy nhiều nhưng không được chăm sóc, bảo dưỡng đúng cách.

"Với một chiếc "xe cỏ" giá trị tầm 100-200 triệu, việc bảo dưỡng đi cùng với thay thế toàn bộ các hạng mục sẽ rất tốn kém, có thể chiếm tới 15-20% giá trị chiếc xe. Do vậy, để tiết kiệm chi phí, nhiều người ưu tiên chăm sóc, sửa chữa một số bộ phận hay hỏng hóc mà thôi", anh Hiếu nói.

"Xe cỏ" có giá 100-200 triệu đồng, cần ưu tiên bảo dưỡng, sửa chữa những bộ phận nào? Ảnh: Hoàng Hiệp

Với kinh nghiệm của mình, kỹ sư Lê Tiến Hiếu chỉ ra 6 số bộ phận của xe cũ dù có thể chưa hỏng nhưng cũng cần quan tâm chăm sóc để có những chuyến đi xa an toàn vào dịp cuối năm như sau:

1. Kiểm tra hệ thống nước làm mát

Một chiếc xe ô tô không thể hoạt động một cách ổn định và bền bỉ nếu như thiếu nước làm mát. Với những dòng xe cũ đã dùng trên dưới 10 năm, những bộ phận của hệ thống làm mát như bình nước, bơm nước, dây dẫn,... ít nhiều sẽ bị xuống cấp. Nếu không may hệ thống này bị trục trặc hoặc rò rỉ, hết nước làm mát còn gây ra nóng máy, quá nhiệt, bó máy,... rất nguy hiểm khi đi đường dài.

Nếu nước làm mát bị hao, có thể do nhiều lý do như thủng két nước, rò rỉ qua dây dẫn, bay hơi hoặc do hỏng bơm nước mát,... cần xem xét kỹ để có biện pháp khắc phục triệt để.

Lốp, phanh là những bộ phận cần chăm sóc đặc biệt mỗi dịp lễ Tết. Ảnh: Hoàng Hiệp

2. Bảo dưỡng phanh xe

Phanh xe (thắng) là bộ phận cực kỳ quan trọng, giúp điều chỉnh tốc độ và giữ an toàn cho chiếc xe. Theo thời gian, phanh xe sẽ bị mòn và chai cứng, mất tác dụng phanh rất nguy hiểm. Tuy vậy, nhiều người thường chỉ đem đi bảo dưỡng, sửa chữa khi phanh đã có vấn đề.

Trước những chuyến đi dài như đợt Tết Nguyên đán sắp tới, chủ xe nên kiểm tra phanh xe để không gặp phải rủi ro đáng tiếc khi vận hành xe ô tô. Thông thường, tại các gara, thợ sửa xe sẽ tiến hành tháo bánh xe, sau đó tháo phanh xe để kiểm tra bố, kiểm tra dầu. Cuối cùng là vệ sinh bố phanh nếu bị bẩn do bụi bám vào, tra mỡ ắc thắng rồi ráp lại như ban đầu.

Đối với phanh đĩa, sau một thời gian sử dụng, dưới sự tác động của việc phanh cùng môi trường bên ngoài như đất, đá, nhiệt độ,... có thể gây cong vênh đĩa phanh, làm đĩa phanh bị gồ ghề hay độ dày không đồng nhất. Trong những trường hợp đó, láng đĩa phanh được coi là biện pháp hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề về phanh.

3. Vệ sinh kim phun, họng hút, bu-gi

Trên xe ô tô, các bộ phận kim phun, họng hút, bu-gi, dây cao áp,... ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành của xe. Những bộ phận này hoạt động tốt sẽ giúp tối ưu hoá công suất động cơ, tiết kiệm nhiên liệu, khiến chiếc xe vận hành êm ái, trơn tru.

Với những chiếc xe đã sử dụng nhiều năm, kim phun, họng hút, bu-gi thường bị bám bẩn dẫn đến tắc, nghẹt. Do vậy, cần phải rất để ý đến những bộ phận này. Nếu xe của bạn đã lâu chưa vệ sinh những bộ phận này, đừng ngần ngại mang đến gara để xúc rửa, vệ sinh.

Thông thường, bộ phận này cần được vệ sinh sạch sẽ bằng máy và hoá chất mỗi 15.000 km/lần. Tuy nhiên đối với xe cũ, nên thường xuyên vệ sinh hơn, khoảng từ 7.000-10.000 km/lần, thậm chí ít hơn tuỳ vào điều kiện và tình trạng xe.

"Xe cỏ" cần được vệ sinh bu-gi, kim phun, họng hút,... thường xuyên hơn. Ảnh: Hoàng Hiệp

4. Vệ sinh lọc gió

Lọc gió là bộ phận rất ít người để ý khi kiểm tra, bảo dưỡng xe. Tuy nhiên, bộ phận này có vai trò quan trọng là lọc bụi bẩn giúp không khí sạch trước khi được đưa vào buồng đốt động cơ. Lọc gió bị két bẩn khiến chiếc xe khó nổ máy, khó tăng tốc, máy ì và tốn nhiên liệu hơn.

Do đó, mỗi khi đưa xe đến gara, nên nhờ thợ kỹ thuật tháo và vệ sinh lọc gió để chiếc xe hoạt động trơn tru, êm mượt nhất dù xe chưa có những dấu hiệu "lạ". Công đoạn này thường chỉ mất khoảng 5-10 phút.

5. Kiểm tra ắc-quy

Ắc quy ô tô bị yếu là một trong những nguyên nhân thường gặp khiến xe ô tô đề dai, khó nổ. Trường hợp bị hết điện bất thình lình sẽ phải kích, câu điện rất bất tiện. Việc ắc-quy yếu điện có thể là do các đầu cực bị mòn, dẫn đến kết nối kém hoặc ắc-quy đã quá "già". Các chuyên gia cũng khuyên rằng, để yên tâm, nên thay thế ắc quy định kỳ sau khoảng 2-3 năm sử dụng.

6. Bảo dưỡng bộ đề, máy phát điện

Củ đề (bộ đề) và máy phát điện là chi tiết có độ bền khá cao, rất ít khi xảy ra hỏng hóc. Tuy nhiên, nếu sử dụng trong thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách, rất có thể vào một ngày nào đó chiếc xe sẽ gặp trục trặc, mất thời gian và công sức. Nếu các bộ phận này đã lâu chưa thay thế thì nên kiểm tra ngay. Việc kiểm tra bộ phận này khá đơn giản, không mất nhiều thời gian, chủ xe nên chủ động yêu cầu thợ sửa chữa kiểm tra bộ phận này khi đi bảo dưỡng.

Ngoài ra, kỹ sư Lê Tiến Hiệu khuyến cáo chủ xe nên bảo dưỡng và thay thế các chi tiết định kỳ như lốp, dầu máy, dầu hộp số,...để chiếc xe vận hành được tốt nhất. Tuyệt đối không nên để đến lúc hỏng mới tá hoả đi sửa, có thể còn tốn kém hơn rất nhiều lần.

Bạn có trải nghiệm gì về những chiếc ô tô của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!