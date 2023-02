Sau sự việc nữ sinh 13 tuổi sinh con, Bắc Giang ra văn bản gấp

Theo đó, UBND huyện Sơn Động cho biết trước đó có được báo cáo của UBND xã An Bá về việc nữ sinh lớp 7 trên địa bàn xã sinh con tại nhà vào ngày 11/2.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, UBND huyện Sơn Động đã giao cho Công an huyện phối hợp với UBND xã An Bá chỉ đạo Công an xã tiến hành làm việc với đại diện gia đình.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Động chỉ đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cử cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ đột xuất cho gia đình nữ sinh.

Văn bản của UBND huyện Sơn Động nêu rõ: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Theo đại diện phòng GD-ĐT huyện Sơn Động thì hiện nay toàn bộ hồ sơ, tài liệu về vụ việc đang được Công an huyện Sơn Động để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Để chấn chỉnh sự việc tương tự như trên có thể xảy ra, Phòng GD-ĐT huyện Sơn Động cũng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính cho học sinh trong các nhà trường. Trong đó, chú trọng phổ biến kiến thức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa đối với xâm hại tình dục trẻ em.

Ngoài ra, các trường cũng tăng cường tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động lành mạnh trong nhà trường nhằm mục đích tạo định hướng và phát triển nhân cách các em đúng hướng và tránh xa những mối nguy cơ xâm hại tình dục.

Quan trọng nữa là cần tăng cường phối hợp giữa trường học, gia đình học sinh, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

Các nhà trường xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể của địa phương và gia đình học sinh trong công tác giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới cho học sinh...

Trước đó, một nữ sinh lớp 7 tại Bắc Giang đã sinh con. Đáng nói, suốt thời gian em học sinh này mang thai, gia đình, thầy cô và bạn bè không hề hay biết khiến dư luận xôn xao.

Ông T.V.B. (bố của nữ sinh) xác nhận con gái ông mang thai và sinh con. Ông B. cho hay, con gái có quan hệ tình cảm với một thiếu niên tên N.V.M. (sinh năm 2006, người địa phương).

Trao đổi với VietNamNet, thạc sĩ Lê Thị Loan - nguyên Phó khoa Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) cho hay: Trẻ đến tuổi dậy thì sẽ quan tâm đến bạn khác giới, đến vấn đề giới tính, tình yêu, tình dục… đó là chuyện rất bình thường. Bố mẹ có thể thẳng thắn trò chuyện với con về vấn đề tình yêu, thậm chí tình dục và thế nào là tình dục an toàn với bạn khác giới. Thậm chí có thể trò chuyện với con về hậu quả của quan hệ tình dục sớm hay mang thai sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai thế nào.

Để làm được điều đó, bố mẹ phải là những người bạn thay vì cấm đoán hay mắng nhiếc trẻ sẽ càng khiến các con xa mình hơn vì trẻ ở độ tuổi này rất nhạy cảm với sự tôn trọng. Quan trọng nữa là gia đình phải quản lý, giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm, đừng để các con tò mò rồi các con tự tìm hiểu lại thành đi sai đường. Chúng ta cần quan tâm, bảo ban, chăm sóc, yêu thương các con nhiều hơn là ra lệnh. Có những biện pháp giáo dục phải xuất phát từ tình yêu thương mới có hiệu quả.