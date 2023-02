Một nữ sinh Bắc Giang sinh con khi đang học lớp 7

Trao đổi với VietNamNet sáng 15/2, bà Đinh Thanh Phương, Hiệu trưởng Trường THCS An Bá (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) xác nhận em C. sinh năm 2010, vừa sinh con, hiện là học sinh lớp 7A của trường.

“Là học sinh lớp 7 nhưng thể trạng của em C. lớn hơn các bạn khác đồng trang lứa. Khi đến trường, em thường xuyên mặc áo chùng rộng và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên thầy cô và bạn bè cũng không biết. Gia đình em C. cũng không biết việc này cho đến khi em sinh con”, bà Phương nói.

Trường THCS An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - nơi nữ sinh C. theo học.

Bà Phương cho hay, trước đó, C. vẫn đi học, tham gia đầy đủ các hoạt động của trường. Em học sinh này là người dân tộc thiểu số.

Vị hiệu trưởng cũng cho biết, sau khi C. sinh con, nhà trường cũng đã thăm hỏi, động viên em về tinh thần.

“Sau khi ổn định sức khỏe và cuộc sống, nếu cháu C. có nguyện vọng, nhà trường vẫn động viên gia đình cho cháu C. tiếp tục đi học trở lại”, bà Phương nói và cho biết những thông tin khác về việc cháu C. sinh con thì nhà trường không nắm được cụ thể và chờ thông tin từ phía cơ quan chức năng.