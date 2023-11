Khi lái xe, rất nhiều người có những thói quen dù nhỏ về lâu về dài sẽ gây hại cho xe mà không biết. Dưới đây là một số thói quen như vậy, tài xế cần bỏ ngay lập tức:

1. Khởi động xe rồi vào số đi ngay

Khi chiếc xe lâu ngày không đi hoặc chỉ cần để qua đêm, dầu máy và các loại dầu nhờn, chất lỏng khác lắng xuống dưới. Khi khởi động xe, trục khuỷu bắt đầu quay với tốc độ khoảng 700-800 vòng/phút và phải mất vài giây để dầu được bơm đều đến các bộ phận của động cơ.

Do đó, sau khi khởi động một khoảng thời gian nhất định thì động cơ cũng như các bộ phận khác mới hoạt động một cách trơn tru nhất.

Nhiều người có thói quen vào xe khởi động rồi di chuyển luôn.

Tuy vậy, trên thực tế, nhiều người có thói quen khởi động xe rồi lập tức vào số cho xe di chuyển luôn. Điều này rất có hại cho động cơ bởi lẽ lúc này một số bộ phận còn chưa kịp được bôi trơn, khi xe di chuyển kéo theo vòng tua cao, sức tải nặng có thể làm nóng và mài mòn các chi tiết nhanh hơn.

Các chuyên gia về ô tô cho rằng, nếu không quá vội, bạn nên khởi động xe và để “nóng máy” khoảng 30 giây đến 1 phút rồi mới bắt đầu di chuyển để động cơ hoạt động trơn tru trước khi bắt đầu hành trình của mình.

2. Để nhiên liệu quá cạn

Nhiều lái xe do thói quen hoặc ngại vào cây xăng nên luôn để xe trong tình trạng kim xăng chỉ đến vạch "E". Đồng thời, nhiều người lại cho rằng, nếu đổ đầy bình xăng thì chiếc xe phải “cõng” thêm vài chục kg nữa, có nghĩa là sẽ bằng chở thêm một người lớn trên xe. Điều đó khiến chiếc xe ì và tốn nhiên liệu hơn.

Để mức xăng quá thấp trong thời gian dài có thể khiến bạn phải trả giá đắt.

Thực tế, việc để mức xăng quá thấp không làm bạn tiết kiệm hơn mà có thể còn khiến bơm xăng bị hỏng. Lúc đó, chi phí để sửa chữa sẽ rất lớn. Bởi lẽ, đa số bơm xăng của thế hệ các dòng xe mới hiện nay đều được thiết kế ngâm trong bình nhiên liệu và dùng chính nhiên liệu ấy để làm mát. Nếu thường xuyên để mức nhiên liệu ở mức thấp, bơm xăng có thể bị quá nhiệt và hỏng nhanh hơn.

Các chuyên gia khuyên rằng, hãy cố gắng duy trì mức xăng ở mức 1/2 bình. Nếu đi đường dài, khi bình xăng còn khoảng 1/4 thì bạn nên tìm một trạm xăng và bổ sung ngay, không nên để đến khi kim chạm vạch "E" mới đổ.

3. Tỳ tay lên cần số khi xe đang chạy

Nhiều lái xe có thói quen đặt một tay lên cần số khi xe đang di chuyển. Thói quen này đến từ việc phải liên tục thay đổi số khi sử dụng số sàn đi trong đô thị. Nhưng ngay cả khi lái xe số tự động, nhiều người vẫn "quen tay" đặt lên.

Theo các chuyên gia về kỹ thuật ô tô, việc bạn thường xuyên tỳ tay lên cần số khi xe đang di chuyển sẽ vô tình tạo sức nặng lên các bộ phận truyền động khiến các bánh răng bị mòn nhanh, gây nên tổn hại bên trong, có thể dẫn tới rơ hộp số hoặc nặng hơn là hỏng hộp số.

Ngoài ra, việc đặt một tay lên cần số đồng nghĩa với việc bạn chỉ lái xe bằng 1 tay, rất khó để xử lý, đánh lái khi gặp phải tình huống bất ngờ. Vì vậy, thay vì đặt 1 tay lên cần số, bạn nên đặt cả hai tay vào vô-lăng và chỉ dùng tay để sang số khi cần.

4. Chuyển về số N khi xe đang chạy

Nhiều lái xe có thói quen chuyển về số N ở xe số tự động khi đang chạy để tiết kiệm nhiên liệu. Đây là thói quen xấu có thể khiến hộp số bị giảm tuổi thọ đáng kể, nhất là khi chạy trên đường cao tốc, đường trường.

Cơ chế hoạt động xe số tự động là sẽ duy trì một vòng tua tiêu chuẩn cầm chừng (khoảng 700-800 vòng/phút) khi xe ở chế độ số N, trong khi nếu chạy với tốc độ khoảng 80 km/h, chiếc xe phải đạt vòng tua khoảng 1.500-2.000 vòng/phút. Khi chuyển số từ D sang N và ngược lại, hộp số phải chịu tác động tăng/giảm vòng tua đột ngột, điều này có thể làm hỏng các bánh răng và hại cho hộp số.

Chuyển sang N khi xe đang chạy không giúp cho chiếc xe tiết kiệm hơn mà còn có nguy cơ hỏng hộp số rất cao.

Một số chuyên gia cho rằng, bạn chỉ nên chuyển từ D sang N khi chiếc xe đã dừng hẳn (như khi chờ đèn đỏ hay dừng ở trạm soát vé chẳng hạn), không nên chuyển số khi xe đang chạy với tốc độ cao.

Ngoài việc hư hại cho hộp số, khi chuyển từ D sang N, một số tính năng an toàn trên nhiều dòng xe sẽ bị tắt. Do vậy, nhiều hãng xe còn đưa ra khuyến cáo tuyệt đối không được chuyển số từ D sang N khi xe đang chạy để đảm bảo an toàn.

5. Quên dùng phanh tay

Một số trường hợp, người lái xe dừng xe ở số N nhưng quên hoặc nghĩ là không cần thiết phải kéo phanh tay. Tại những nơi không bằng phẳng, chiếc xe có thể trôi mà người lái không biết hoặc không kịp phản ứng. Hậu quả của việc sơ suất này thường rất nặng nề, có khi còn gây ra tai nạn cho xe khác. Do đó, ngay khi dừng xe, bạn nên kéo phanh tay để đảm bảo chiếc xe được cố định.

Với xe số sàn, việc sử dụng phanh tay khi đỗ là đương nhiên. Nhưng ngay cả đối với xe số tự động, dù khi gài số P vẫn nên sử dụng phanh tay để chia sẻ lực hãm với chốt đỗ (parking pawl) hoặc theo cách gọi của thợ sửa xe là "bánh răng cóc”, giúp gia tăng tuổi thọ hộp số.

Các chuyên gia cũng khuyên khi sử dụng xe số tự động, nên đỗ ngay ngắn, kéo phanh tay xong thì mới chuyển sang chế độ P để giảm thiểu tối đa mài mòn cho "bánh răng cóc”.

6. Đánh vô lăng hết cỡ

Để xoay xở, đỗ xe ở những đoạn đường phố chật hẹp, đôi khi chúng ta phải đánh lái "kịch" vô-lăng. Tuy vậy, đây cũng là điều nên tránh vì nó sẽ làm hại chiếc xe của bạn. Theo một số chuyên gia về ô tô, việc đánh lái hết vô-lăng sẽ làm tụt áp lực dầu trong bơm trợ lực, nếu giữ trạng thái đó trong thời gian dài có thể làm hỏng bơm trợ lực tay lái.

Vì thế, lái xe không nên đánh hết vô-lăng khi vào cua, đồng thời nên nhả vô lăng một chút ngay khi phát hiện đang đánh hết vô lăng để bảo vệ bơm trợ lực trên chiếc xe của mình.

Đồng thời, nên tạo thói quen trả vô-lăng thẳng lúc dừng, đỗ xe. Điều này giúp cho bộ phận trợ lực của xe nghỉ ngơi hoàn toàn, tránh hại cho hệ thống lái và lốp xe và đặc biệt là tránh va quệt có thể xảy ra khi chưa trả lái mà lái xe đã nổ máy, nhấn ga.

(tổng hợp)

