Sáng 24/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các đại biểu Quốc hội đều cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành luật.

Dự thảo luật quy định kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Lực lượng này được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương.

Trước tình hình phức tạp an ninh trật tự hiện nay, theo đại biểu Đỗ Thị Lan rất cần kiện toàn củng cố lại lực lượng an ninh cơ sở.

Đại biểu Đỗ Thị Lan (đoàn Quảng Ninh) đồng tình với sự tham gia của lực lượng an ninh cơ sở trong bảo vệ an ninh. "Trước tình hình phức tạp của an ninh trật tự hiện nay, rất cần kiện toàn củng cố lại lực lượng an ninh cơ sở, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội”, đại biểu đoàn Quảng Ninh nói.

Theo đại biểu Đỗ Thị Lan, lực lượng này cần sự chỉ đạo trực tiếp của UBND cấp xã, còn nếu giao công an xã chỉ đạo thì khó hiệu quả.

Nêu vụ tấn công trụ sở UBND xã tại tỉnh Đắk Lắk và một số vụ việc mất an ninh khác xảy ra tại nhiều nơi, đại biểu Đỗ Thị Lan cho rằng, các vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và tính mạng người dân cần có các biện pháp giải quyết kịp thời và phù hợp.

"Với các trường hợp phức tạp như vậy, cần huy động các lực lượng đủ mạnh, sự tham gia của quần chúng nhân dân và báo cáo kịp thời cấp trên. Đặc biệt, bổ sung vào trong luật quy định với các trường hợp cụ thể có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, mối quan hệ trách nhiệm huy động và biện pháp giải quyết”, đại biểu Đỗ Thị Lan nói.

Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, vụ việc vừa qua tại Đắk Lắk gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh trật tự cơ sở hiện nay.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) nhận định tình hình an ninh trật tự phức tạp, tội phạm ngày càng tinh vi. Đặc biệt vụ việc vừa qua tại Đắk Lắk gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh trật tự cơ sở hiện nay.

Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, dự thảo luật quy định giao cho địa phương quyết định số lượng tổ an ninh trật tự cũng như thành viên, song điều này có thể gây ra sự thiếu thống nhất giữa các địa bàn và làm tăng ngân sách.

Đại biểu đoàn Quảng Bình đề nghị trong dự thảo luật cần quy định tiêu chí, số lượng tối đa của lực lượng an ninh trật tự để thống nhất trên toàn quốc, chú trọng các địa bàn biên giới, vùng sâu vùng xa, hải đảo.

Bộ trưởng Bộ Công an làm rõ ý kiến đại biểu.

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự án luật đã bám sát và cụ thể hoá các quan điểm chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý xây dựng củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đa số các ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh, một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm bao quát tất cả các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Về vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đa số các ý kiến nhất trí các quy định của dự thảo luật. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn địa vị pháp lý, chức năng, vai trò, vị trí của lực lượng này trong tham gia hỗ trợ, phối hợp, về tiêu chuẩn, trình độ, học vấn, độ tuổi… của lực lượng tham gia.