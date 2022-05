Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) - chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2022: "Tôi nhớ lúc MWG vừa lên sàn, có một bạn nữ bên Mekong hỏi tôi em có tiền giờ em làm gì? Tôi nói đùa thôi cổ phiếu MWG và quên đi, đừng để ý đến nó. Chắc chắn khi con em 18 tuổi nó sẽ có 100 tỷ để khởi nghiệp. Lúc đó MWG lên sàn vào năm 2014. Tôi nói bỏ 1 tỷ duy nhất thôi, mua cổ phiếu MWG và cất rồi quên nó luôn".

Năm 2021, MWG ghi nhận 108.546 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,3% và lợi nhuận sau thuế 3.920 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Thời điểm 31/12/2021, MWG đã tích lũy được 12.674 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 558 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Bước sang năm 2022, MWG tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao với doanh thu 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 30% so với thực hiện 2021.

MWG đã công bố nghị quyết HĐQT triển khai phương án chia cổ tức năm 2021. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% trong tháng 6 và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 trong tháng 6 hoặc 7, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Với 732,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 732,2 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và phát hành 732,2 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ theo đó tăng gấp đôi lên 14.644 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Tài - chủ tịch Thế Giới Di Động

Bầu Hiển xin từ nhiệm Chủ tịch T&T

Ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) cho biết, sau khi được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) nhiệm kỳ 2022-2027, ông đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại một số đơn vị như SHS, T&T Group, BSH.

Theo 'bầu Hiển', quyết định này là để đảm bảo tuân thủ quy định tại điều 34 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Cụ thể, theo quy định của luật này, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của một tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Trong khi đó, con ông Hiển, bầu ông Đỗ Quang Vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT SHS. Ông Vinh cũng là Phó tổng giám đốc, Giám đốc khối ngân hàng số, Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ tại SHB. Ngoài ra, ông Vinh còn là Phó chủ tịch thường trực HĐTV Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) và Giám đốc đầu tư tài chính quốc tế tại Tập đoàn T&T.

Ông Vũ Đình Độ làm chủ tịch Tasco (HUT)

Đại hội đồng cổ đông Tasco đã bầu Chủ tịch HĐQT mới là ông Vũ Đình Độ, với 100% phiếu bầu. Ông Vũ Đình Độ sinh năm 1982, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai, CTCP Tân Phú Việt Nam, CTCP Đầu tư ngành nước DNP, CTCP Thủy Điện Nậm La…. Ông từng làm kiểm toán cho KPMG Việt Nam, KPMG Singapore, là trưởng phòng, Giám đốc khối và Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngân hàng Đầu tư tại nhiều tổ chức tài chính lớn.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của công ty đạt 10.815,4 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2020; vốn chủ sở hữu đạt 3.807,5 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 44,2 tỷ đồng, tăng mạnh 118,1% so với 2020.

Lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022 đạt 115 tỷ, tăng 87 tỷ đồng (tương đương tăng 315%) so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 1 năm 2022 đạt 88 tỷ, tăng 112 tỷ đồng so với năm trước.

Biến động ghế lãnh đạo của Ocean Group (OGC)

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm 4/5 thành viên HĐQT và 3/3 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là bà Phạm Thị Hồng Nhung và bà Nguyễn Thị Thanh Hường, 2 thành viên HĐQT độc lập là bà Lê Thị Việt Nga cùng 3 thành viên Ban kiểm soát là bà Trịnh Thị Trang, bà Trần Thị Trang và ông Phạm Trung Hiếu.

Do ông Lò Hồng Hiệp đã nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nên Tổng giám đốc hiện tại của OGC là bà Phạm Thị Hồng Nhung. Bên cạnh đó, sau đại hội, HĐQT đã họp và bầu bà Việt Nga làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Tại đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng, tổng doanh thu hợp nhất 937 tỷ đồng.

Bầu Đức

Bầu Đức muốn bán hết cổ phiếu HNG

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG), ông Đoàn Nguyên Đức - hiện là Phó Chủ tịch HĐQT - đã đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu HNG trong thời gian từ 4/5 đến 2/6.

Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Đây là toàn bộ lượng cổ phiếu HNG mà ông Đức còn nắm giữ tại HAGL Agrico. Nếu giao dịch hoàn tất, ông sẽ không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HNG nào.

Trên thị trường, cổ phiếu HNG đang giao dịch tại mức 7.380 đồng/cp, tạm tính theo mức này bầu Đức dự thu 22 tỷ đồng.

Sau 2 lần thoái vốn, HAGL vẫn còn nắm giữ hơn 104,6 triệu cổ phiếu HNG (tương đương 9,44% vốn điều lệ).

Phó Chủ tịch Louis Capital (TGG) nộp đơn xin từ nhiệm

Theo Louis Capital (TGG), HĐQT Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Trịnh Văn Bảo về việc từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT TGG. Thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 26/4.

Theo quy định, cho đến khi ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT thì ông Bảo mới chính thức không còn là Thành viên HĐQT của TGG.

Theo tìm hiểu, ông Trịnh Văn Bảo vừa được HĐQT thống nhất bầu giữ chức Phó Chủ tịch Louis Capital nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/11/2021.

Ngoài TGG, ông Bảo đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VKCHoldings (VKC - tiền thân là Cáp Nhựa Vĩnh Khánh) nhiệm kỳ 2020 - 2024.

TGG cũng cho biết đã nhận được Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Phùng Trung Thủy kể từ ngày 15/4/2022.

Thư Kỳ