Ngày 18/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy).

Trong phần làm thủ tục, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (người bảo vệ quyền và lợi ích của ông Nguyễn Đức An) đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa để triệu tập những người có liên quan.

Tuy nhiên, đại diện của siêu mẫu Ngọc Thúy cho rằng, trong quá trình thụ lý vụ án, tòa đã lấy lời khai của những người này, vụ án đã kéo dài 12 năm nên đề nghị tòa tiếp tục phiên xử.

Sau khi hội ý, chủ tọa thông báo vẫn tiếp tục phiên tòa. Do phiên tòa kéo dài từ 3-5 ngày nên trong quá trình xét hỏi, nếu cần thiết phải lấy lời khai của những người liên quan, tòa sẽ triệu tập sau.

Siêu mẫu Ngọc Thúy

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện của đại gia Đức An cho biết, ông Đức An đã có đơn thay đổi, bổ sung, rút một phần yêu cầu khởi kiện.

Theo đó, đại gia Đức An đề nghị tòa công nhận các tài sản riêng và sự tự nguyện giao quyền sở hữu tài sản cho hai con của ông và siêu mẫu Ngọc Thúy theo phán quyết Tòa án cấp cao California, quận Santa Clara, Mỹ, ngày 7/12/2011.

Công nhận các tài sản của ông Đức An giao quyền sở hữu 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, ở phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), 5 căn biệt thự tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), 1 căn biệt thự tại quận Bình Thạnh (TP.HCM); toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH thương mại địa ốc & trang trí nội thất Bình Minh do Ngọc Thúy đứng tên sở hữu hoặc số tiền hơn 3 triệu USD mà ông Đức An chuyển cho bà Ngọc Thúy mua bất động sản; 31% cổ phần do bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu tại Công ty cổ phần cảng Sao Mai; 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon Buiding (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) và hơn 908 nghìn USD mà bà Ngọc Thúy thu được từ việc bán 8 căn nhà tại TP. Phan Thiết, cộng tiền lãi….

Đồng thời, ông Đức An cũng xin rút một phần yêu cầu buộc bà Ngọc Thúy trả số tiền 500 nghìn USD mua cổ phiếu của dự án Bank New Venture.

Phía siêu mẫu Ngọc Thúy cũng có đơn phản tố. Theo nữ siêu mẫu, trong quá trình hôn nhân, cả 2 đã tạo lập được khối tài sản chung nên bà Ngọc Thúy yêu cầu được chia đôi số tài sản mà ông Đức An đang khởi kiện.

Theo đó, siêu mẫu yêu cầu được nhận toàn bộ tài sản là các căn biệt thự, căn hộ tại Phan Thiết và TP.HCM cùng 99% cổ phần vốn góp tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh và 31% cổ phần trong Công ty cổ phần Cảng Sao Mai và bà sẽ trả lại ½ giá trị tài sản, tạm tính là hơn 39 tỷ đồng.