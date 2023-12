{"article":{"id":"2225257","title":"Siêu mẫu Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh gây chú ý trong cuốn sách 'The Moment'","description":"Khoảnh khắc Trương Ngọc Ánh bế con gái Bảo Tiên trên tay hay nhan sắc của siêu mẫu Thanh Hằng cách đây nhiều năm trong cuốn sách 'The Moment' của nhiếp ảnh gia Phương Phạm thu hút sự chú ý của nhiều độc giả.","contentObject":"<p>Sáng 10/12, tại TP.HCM, nhiếp ảnh gia Phương Phạm có buổi giao lưu và ký tặng <a href=\"https://vietnamnet.vn/sach-tag3921994003162469009.html\">sách</a> <em>The Moment</em> <em>(Khoảnh khắc)</em> với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Trương Thế Vinh, Hoàng Bách, Nhâm Phương Nam, người mẫu Trang Phạm…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7718-468.jpg?width=768&s=NRsmDPdu6rVrO_ElD6_8JQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7718-468.jpg?width=1024&s=J2NWbjKHRvE1kXycoGl5jw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7718-468.jpg?width=0&s=KMsgpYO0FmUGqqNzXXGtRA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7718-468.jpg?width=768&s=NRsmDPdu6rVrO_ElD6_8JQ\" alt=\"img 7718.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7718-468.jpg?width=260&s=uDPlDrW1F3AxZZfoWlxrog\"></picture>

<figcaption><em>Nhiếp ảnh gia Phương Phạm - tác giả cuốn sách 'The Moment' tại buổi giao lưu và ký tặng sách</em>.</figcaption>

</figure>

<p><em>The Moment </em>là dự án đầy tâm huyết của Phương Phạm, đánh dấu 20 năm hoạt động của anh, lưu lại kỷ niệm đẹp giữa tác giả và các nhân vật của mình. Tập sách ảnh như lời cảm ơn từ nhiếp ảnh gia gửi đến những người từng yêu thích các tác phẩm của anh trong 20 năm qua.</p>

<p><em>The Moment </em>ghi lại những câu chuyện và hình ảnh chân thật, đầy cảm xúc của 31 nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua đó, độc giả sẽ cảm nhận góc nhìn khác về nghệ sĩ và có sự chiêm nghiệm cho bản thân.</p>

<p>Một số bức ảnh thu hút sự chú ý của độc giả như khoảnh khắc Trương Ngọc Ánh bế con gái Bảo Tiên trên tay, hình ảnh nhan sắc của <a href=\"https://vietnamnet.vn/thanh-hang-tag5689552034049221217.html\">Thanh Hằng</a> cách đây nhiều năm, hay ảnh diễn viên Trương Thế Vinh phóng khoáng hoà mình vào thiên nhiên...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8013-469.jpg?width=768&s=tuXobLwCvJeFtAF7_a5IXg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8013-469.jpg?width=1024&s=qEtw0cV0xVZifdydodAu5g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8013-469.jpg?width=0&s=q9KM5Kl0HT78p86Iet-J4w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8013-469.jpg?width=768&s=tuXobLwCvJeFtAF7_a5IXg\" alt=\"img 8013.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8013-469.jpg?width=260&s=uInxbsALtybxeymy9Y4F8A\"></picture>

<figcaption><em>Trương Ngọc Ánh bế con gái Bảo Tiên và nhan sắc của siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý.</em></figcaption>

</figure>

<p>Nhiếp ảnh gia Phương Phạm chia sẻ lý do thực hiện cuốn sách: \"Cuộc đời được tạo nên bởi khoảnh khắc. Mỗi khi ngắm nhìn nhân vật của mình qua ống kính máy ảnh, tôi luôn nhìn thấy những câu chuyện riêng tư thấp thoáng trong tâm hồn của người đó… Tôi hy vọng các bức ảnh đen trắng trong cuốn <em>The Moment</em> sẽ đưa độc giả qua từng câu chuyện đời thường, và có thể tìm thấy tri âm... Điển hình là những bức ảnh của <a href=\"https://vietnamnet.vn/truong-ngoc-anh-tag18394844742908392096.html\">Trương Ngọc Ánh</a> và con gái Bảo Tiên. Đây là nhân vật tôi bấm máy đầu tiên cho dự án lần này. Sau chừng ấy năm, cô con gái của Trương Ngọc Ánh đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp...\".</p>

<p>Tác giả cho biết anh cộng tác với hơn 200 nghệ sĩ để tìm kiếm câu chuyện, nhưng đủ tiêu chí để đưa vào sách trong dự án lần này thì chỉ chọn được 31 nhân vật. Những nghệ sĩ còn lại anh sẽ khai thác sâu hơn và tìm hiểu kỹ hơn ở các dự án tiếp theo.</p>

<p>Có mặt tại buổi giao lưu, ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ: “Tôi và anh Phương Phạm làm việc với nhau trong một buổi chiều mưa… Tôi ngồi chơi đàn, sáng tác nhạc và anh ấy lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc ấy. Khi xem lại những bức ảnh trong <em>The Moment</em>, tôi rất bất ngờ bởi lần đầu tiên tôi nhìn thấy mình trong ảnh với phong thái tự do, sáng tạo và không phải diễn trước ống kính”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7697-470.jpg?width=768&s=dawmkIyWHMdW4V5ZKPyWjA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7697-470.jpg?width=1024&s=J_7q0cJa4W-BpCiP1YNXcQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7697-470.jpg?width=0&s=_YgZeMVYK91jBcKh5D0wUg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7697-470.jpg?width=768&s=dawmkIyWHMdW4V5ZKPyWjA\" alt=\"img 7697.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7697-470.jpg?width=260&s=qNF1OLKwJ4ZEIJ0lZk3x2A\"></picture>

<figcaption><em>Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ trong buổi giao lưu với tác giả Phương Phạm.</em></figcaption>

</figure>

<p>Trương Thế Vinh cũng bày tỏ: “Một điều rất đặc biệt, sau khi thực hiện xong bộ ảnh, tôi đề nghị anh Phương Phạm cho mình xem lại thành quả nhưng anh ấy từ chối… Tôi phải chờ đợi suốt 3 năm để thấy hình ảnh của chính mình trong buổi chụp ngày hôm ấy và tôi rất bất ngờ…”.</p>

<p>Một số nghệ sĩ như Hứa Vĩ Văn, Đinh Ngọc Diệp, Diễm My 9X, MC Hoàng Oanh, ca sĩ Hoàng Dũng, người mẫu Trang Phạm, thầy giáo 9X Thái Dương… cũng là những người từng xuất hiện trước ống kính của nhiếp ảnh gia Phương Phạm và được đưa vào cuốn sách<em> The Moment.</em></p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7788-471.jpg?width=300&s=zNpe7QqxhE7N3TUMt4WLNQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7788-471.jpg?width=0&s=R_Dt-ZIjsk0H2vS7i-nM2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7788-471.jpg?width=500&s=8PD23-W85kaEngpzLezGkg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7788-471.jpg?width=260&s=Gnk16fEodAhObV2FQUGP2A\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7720-472.jpg?width=300&s=FqKl5gsASg4in-hog-DBDQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7720-472.jpg?width=0&s=Vgx6zZugCrp6sahsloGCvw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7720-472.jpg?width=500&s=OC1kOFJtKEfAqYPNIqwezQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-7720-472.jpg?width=260&s=qhLmuVrqbjMGABG5uB_18w\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Người mẫu Trang Phạm và diễn viên Trương Thế Vinh chia sẻ về kỷ niệm khi thực hiện bộ ảnh cùng tác giả Phương Phạm.</em></p>

<p>Sách được thiết kế với phong cách cổ điển, in đen trắng, dày 200 trang với song ngữ Việt - Anh. <em>The Moment</em> không chỉ là một bộ sưu tập ảnh đẹp mà còn là cách mọi người suy ngẫm về giá trị cuộc sống.</p>

<p>Nhiếp ảnh gia Phương Phạm cho rằng: \"Cuộc đời được tạo nên bởi khoảnh khắc. Khi ngắm các nhân vật của mình qua ống kính máy ảnh, tôi luôn nhìn thấy những câu chuyện trong tâm hồn của họ\".</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8015-473.jpg?width=768&s=axcU41RC0zJ9wRe4BuTscg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8015-473.jpg?width=1024&s=oMI-OqzRkkk5tcvjP9gusg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8015-473.jpg?width=0&s=c9THT_JMVxdH_4S0EdFH6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8015-473.jpg?width=768&s=axcU41RC0zJ9wRe4BuTscg\" alt=\"img 8015.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/img-8015-473.jpg?width=260&s=HHeLz2uAvPay3qha4R8GmA\"></picture>

<figcaption><em>Cuốn sách 'The Moment'. </em></figcaption>

</figure>

<p>Phương Phạm khẳng định anh theo đuổi nhiếp ảnh với định hướng rõ ràng là khám phá chân dung cuộc sống, thể hiện câu chuyện đặc biệt của mỗi nhân vật một cách tự nhiên bằng cảm xúc và cách nhìn riêng của mình. Vì thế, mỗi bộ ảnh do anh thực hiện đều hàm chứa những cảm xúc, suy tư và sự mộc mạc.</p>

<p><strong>Phước Sáng </strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702187416725\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2224979\"><a href=\"/cuon-sach-tai-hien-lai-cau-chuyen-cam-dong-hao-hung-ve-nguoi-bo-doi-cu-ho-2224979.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cuon-sach-tai-hien-cau-chuyen-cam-dong-ve-nguoi-bo-doi-cu-ho-629.jpg?width=0&s=9ea30lzXUqFRJXfNiJ_OjQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cuon-sach-tai-hien-cau-chuyen-cam-dong-ve-nguoi-bo-doi-cu-ho-629.jpg?width=260&s=d7jajejW-eoecl2rhRqqHg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/cuon-sach-tai-hien-lai-cau-chuyen-cam-dong-hao-hung-ve-nguoi-bo-doi-cu-ho-2224979.html\">Cuốn sách tái hiện câu chuyện cảm động về người bộ đội Cụ Hồ</a><span class=\"summary__content-desc\">Mong muốn lưu giữ lại cho lớp trẻ những câu chuyện về tấm gương hy sinh, phụng sự Tổ quốc của người bộ đội Cụ Hồ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tác giả Nguyễn Quang Chánh đã dày công thực hiện cuốn sách ‘Sống để kể lại những anh hùng’.</span></div>

</article>

<p></p>

