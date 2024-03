Ngày 9/3, siêu mẫu Võ Hoàng Yến công bố thông tin cùng bạn trai làm thủ tục đăng ký kết hôn ở Tòa thị chính quận Cam, California, Mỹ.

Sáng 10/3 (theo giờ Việt Nam), nữ siêu mẫu tiếp tục chia sẻ đã mang thai con đầu lòng được hơn 3 tháng. Bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả nhanh chóng chúc mừng cặp đôi. Võ Hoàng Yến cho biết bản thân trải qua quá trình thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF tại Thái Lan.

Võ Hoàng Yến mang thai con đầu lòng.

Cặp đôi cùng nhau sang Thái Lan thực hiện những khâu quan trọng cho quá trình làm IVF. Cô tâm sự: "Mỗi người bận rộn với công việc riêng nên chúng tôi chỉ ở bên nhau 4 ngày. Sau đó, anh ấy bay về Mỹ còn tôi về Việt Nam tiếp tục đi diễn”.

Đón tin vui, cả hai đều xúc động: "Chưa bao giờ làm cha mẹ, cảm xúc của chúng tôi lâng lâng khó diễn tả. Khi em bé được 9 tuần, phát triển đủ tay đủ chân, nhìn hình siêu âm và clip tôi gửi qua, anh ấy vỡ oà hạnh phúc. Gia đình hai bên cũng vui lắm, mọi người rơi nước mắt khi nghe tin".

Người đẹp đang học hỏi kinh nghiệm từ mẹ, các chị và bạn bè đồng nghiệp. “Tôi mua nhiều sách về đọc. Minh Tú cũng tặng tôi cuốn sách Hành trình lần đầu làm mẹ. Tôi đã đọc hết cuốn sách đó”, Võ Hoàng Yến háo hức. Cô cho biết thể trạng, tâm lý thay đổi nhưng may mắn chồng hiểu, quan tâm nên thấy nhẹ nhàng và an tâm.

Cặp đôi xúc động đón con đầu lòng.

Trước đó, khi đăng ký kết hôn ở Mỹ, Võ Hoàng Yến cũng nhắn nhủ chồng bằng tiếng Anh: "I saw that you were perfect, so I loved you. Then I saw that you weren’t perfect and I loved you even more" (tạm dịch: Em từng vì anh là người hoàn hảo mà yêu. Sau đó, em nhận ra anh không hoàn hảo và yêu anh nhiều hơn).

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến từng chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn trai Việt kiều tại Thái Lan và chuẩn bị trữ đông trứng để bắt đầu hành trình làm mẹ. "Hơn 5 năm yêu nhau, đến lúc tôi phải hỏi: Anh là chồng em đến hết cuộc đời được không? Sáng nay tôi chốt được deal hời nhất 35 năm nay", cô viết.

Người mẫu và bạn trai tình cờ quen biết rồi yêu nhau tại một bữa tiệc ở Mỹ, tới nay đã gắn bó được 5 năm. Võ Hoàng Yến thường gọi bạn trai là 'anh tay xăm' và khen người ấy kín tiếng, chững chạc và cho cô cảm giác an toàn khi ở bên. Từ khi yêu nhau, cô đằm thắm, chín chắn hơn. Dù vậy, người mẫu chưa từng công bố thông tin, hình ảnh bạn trai mà chỉ chụp ảnh, quay video từ sau lưng hoặc che mặt.

Võ Hoàng Yến và bạn trai đăng ký kết hôn ở Mỹ:

Diệu Thu