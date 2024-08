Dù là quốc gia có giá bán siêu xe và xe siêu sang đắt đỏ nhưng tại Việt Nam, không ít đại gia sẵn sàng để xe “phủ bụi” trong hầm nhiều tháng trời.

Ảnh: Tuấn Anh, Vũ Duy Đức

Điển hình trong số đó có thể kể đến chiếc Lamborghini Aventador từng của đại gia Tùng Vàng, chiếc Lamborghini Huracan của đại gia Nha Trang, Rolls-Royce Phantom của đại gia Hà Nội hay Lamborghini Huracan của đại gia Sài Gòn.

Ảnh: Trần Khánh

Mới đây, một thành viên trong hội nhóm về siêu xe đã đăng tải hình ảnh chiếc Ferrari 488 trong tình trạng phủ bụi tại một căn hầm ở Hà Nội. Theo tìm hiểu của VietNamNet, tình trạng này của xe mới xuất hiện cách đây vài tháng, khác với thông tin nhiều năm phủ bụi như mạng xã hội lan truyền.

Ảnh: VietNamNet

Năm 2019, siêu xe này gây chú ý khi về tay doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay còn được biết đến với biệt danh Cường Đô-la). Tuy nhiên, chiếc xe gắn bó với đại gia phố núi không lâu và chỉ sau 1 năm, xe tiếp tục đổi chủ. Do mang biển số ngoại giao và nhập khẩu bởi đơn vị tư nhân, giá trị xe hiện tại ước tính ở mức dưới 9 tỷ đồng.

Ảnh: VietNamNet

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường Việt Nam có vỏn vẹn 3 chiếc Ferrari 488 phiên bản mui trần (Spider). Hai chiếc còn lại cũng về nước thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân, một chiếc có ngoại thất sơn màu xanh dương và chiếc còn lại mang màu sơn trắng.

Ảnh: VietNamNet

Điểm khác biệt của 488 Spider với 488 GTB nằm ở phần mui cứng gồm 2 mảnh có thể đóng mở chỉ trong 14 giây ngay cả khi xe đang vận hành. Do đó, khối lượng xe lên đến 1.420 kg, nặng hơn 50 kg so với bản coupe nhưng nhẹ hơn 10 kg so với “đàn anh” 458 Spider.

Ảnh: VietNamNet

Không gian nội thất của xe thuộc tùy chọn Luxury, vì vậy tông màu chủ đạo là nâu và đen. Vô-lăng bọc da và ốp sợi carbon, đi kèm nút đề nổ Start/Stop cùng nút xi-nhan, nâng hạ gầm rất tiện lợi cho người lái khi vận hành xe. Lẫy chuyển số phía sau cũng làm bằng sợi carbon.

Ảnh: VietNamNet

Ferrari 488 Spider được trang bị động cơ đặt giữa V8 tăng áp kép, dung tích 3.9 lít có mã F154CB. Cỗ máy này mang đến sức mạnh 670 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút cùng 760 Nm mô-men xoắn tại vòng tua 3.000 vòng/phút. Kết hợp với đó là hộp số Getrag 7 cấp ly hợp kép dùng công nghệ xe đua F1 và hệ dẫn động cầu sau, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h tốn 3 giây và vận tốc tối đa ở mức 330 km/h.

Ferrari 488 (bên trái) và 488 Pista (bên phải) (Ảnh: VietNamNet).

Ferrari 488 từng được mệnh danh là “siêu xe quốc dân” tại Việt Nam với số lượng không dưới 24 chiếc, gồm hai phiên bản chính là 488 tiêu chuẩn và 488 Pista. Chiếc đắt nhất có giá lăn bánh hơn 35 tỷ đồng. Đây cũng là dòng siêu xe có số lượng nhiều nhất ở nước ta.

