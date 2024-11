Tạo lập hàng rào bảo vệ là điều cấp thiết

Sinh trắc học (biometrics) là một phương pháp xác thực và nhận dạng người dùng thông qua các đặc điểm sinh lý hoặc hành vi của cơ thể con người. Nhờ vào các đặc điểm này, hệ thống có thể xác minh danh tính người sử dụng với độ chính xác cao hơn so với các phương thức truyền thống như mật khẩu hay mã PIN. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, sinh trắc học không chỉ đóng vai trò trong việc nhận diện mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong việc bảo mật thông tin, đặc biệt là trong các giao dịch trực tuyến.

Trên thực tế, mỗi con người có những đặc điểm sinh trắc học riêng biệt không thể thay đổi như dấu vân tay, khuôn mặt, mống mắt… khó sao chép hay đánh cắp. Sinh trắc học cũng là một phương pháp có độ chính xác cao, có thể nhận diện và xác minh người dùng với tỷ lệ sai sót rất thấp. Đồng thời giúp người dùng tránh được các vấn đề thường gặp như: quên mật khẩu hay phải thay đổi mật khẩu quá thường xuyên; chỉ cần quét vân tay hay nhận diện khuôn mặt là đã có thể tham gia giao dịch nhanh chóng, thuận tiện.

Theo chia sẻ của các chuyên gia công nghệ đến từ Viettel Money, dựa trên tốc độ phát triển của AI và các hệ thống nhận diện hình ảnh, sinh trắc học có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng, dịch vụ trực tuyến để tăng cường bảo mật mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

Cần cập nhật sinh trắc học sớm để đảm bảo an toàn giao dịch online

Sự phát triển của công nghệ cũng kéo theo sự gia tăng về mức độ tinh vi, nguy hiểm của các cuộc tấn công mạng. Tội phạm công nghệ cao có thể tấn công vào các hệ thống bảo mật truyền thống như mật khẩu hay mã PIN thông qua các phương thức như lừa đảo, thu thập thông tin cá nhân để xâm nhập. Với các đặc điểm sinh trắc học như khuôn mặt, việc xác thực trở nên chính xác hơn và an toàn hơn. Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên nhanh chóng cập nhật sinh trắc học, để có thể giảm thiểu nguy cơ bị lừa đảo và bảo vệ người dùng an toàn hơn trong môi trường mạng.

Trước đó trong Quyết định 2345 do Ngân hàng Nhà nước công bố đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải triển khai áp dụng các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trực tuyến. Cụ thể đối với khách hàng cá nhân, từ ngày 1/7/2024 khi thực hiện giao dịch online cần xác thực sinh trắc học khớp với dữ liệu được lưu trong chip của thẻ CCCD của khách hàng do cơ quan công an cấp, hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng trong do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Quyết định 2345 Ngân hàng Nhà nước công bố thêm Thông tư 17 quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo đó, trường hợp không xác thực sinh trắc học sẽ không thể giao dịch online từ 01/1/2025. Các quy định mới này đã thúc đẩy các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán nhanh chóng triển khai tới từng khách hàng.

Tại Viettel Money, người dùng có thể lựa chọn cập nhật sinh trắc học tại hàng trăm nghìn điểm giao dịch của Viettel, hoặc thực hiện trên ứng dụng Viettel Money (trước ngày 1/1/2025) để tránh tình trạng gián đoạn khi thực hiện giao dịch/thanh toán trực tuyến. Trước đó, Viettel Money đã áp dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin tối ưu thông qua hệ thống quản lý an toàn thông tin, nhận diện rủi ro và thiết lập quy trình bảo vệ thông tin toàn diện; chứng chỉ quốc tế PCI DSS về bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán…

“Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, việc áp dụng và cập nhật sinh trắc học để bảo mật giao dịch online là rất cần thiết. Cập nhật sớm sinh trắc sẽ đảm bảo bảo mật thông tin, ngăn chặn các mối đe dọa từ tội phạm mạng cho từng khách hàng”, chuyên gia Viettel Money chia sẻ.

