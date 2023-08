Cụ thể, Great Place To Work - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc đã vinh danh SMG Swiss Marketplace Group Vietnam ở vị trí thứ 11 trong Bảng xếp hạng 2023 Best Workplaces in Asia - hạng mục doanh nghiệp vừa và nhỏ (10-499 người lao động) và vị trí số 9 trong “Bảng xếp hạng 2023 Vietnam Best Workplaces” - hạng mục doanh nghiệp nhỏ (0-99 người lao động).

Great Place To Work đã thực hiện khảo sát 2,1 triệu người lao động trên khắp châu Á và Trung Đông về những yếu tố chính tạo nên một “Nơi làm việc xuất sắc” và tiến hành phân tích các chương trình văn hóa có sức ảnh hưởng tới 5,9 triệu người lao động trong khu vực.

Hành trình tới danh hiệu 2023 Best Workplaces in Asia™

Ông Trương Bá Tú - Giám đốc điều hành của SMG Swiss Marketplace Group Vietnam chia sẻ: "Thành tựu này minh chứng cho sự cam kết và những cống hiến của toàn bộ đội ngũ SMG Swiss Marketplace Group ở Việt Nam và trên thế giới. Người lao động là tài sản quý giá nhất và chúng tôi cam kết nuôi dưỡng một nơi làm việc tương trợ, dung hợp, tạo mọi điều kiện cho sự phát triển của con người”.

Ông Tú cho biết, danh hiệu này tạo động lực và nguồn cảm hứng cho toàn thể đội ngũ trên hành trình xây dựng một nơi làm việc hứng khởi và tích cực cho người lao động, phát triển mọi khía cạnh của cuộc sống.

Bà Evelyn Kwek, Giám đốc Điều hành của Great Place To Work ASEAN & ANZ chia sẻ: “Chúng tôi chúc mừng Tập đoàn SMG Swiss Marketplace Group Việt Nam về những thành tích nổi bật mà họ đạt được. Đây là minh chứng cho sự cam kết vững chắc trong việc tạo ra một nền văn hóa nơi làm việc đặc biệt, nơi nhân viên được đánh giá cao, được truyền cảm hứng và được trao quyền để phát huy hết tiềm năng của mình. SMG Swiss Marketplace Group Việt Nam đã nêu gương điển hình cho các tổ chức trên khắp Việt Nam và Châu Á”.

Theo kết quả khảo sát người lao động từ Great Place To Work, 93% người lao động tại SMG Swiss Marketplace Group Vietnam khẳng định: “Khi cân nhắc mọi thứ, tôi sẽ nói đây là một nơi làm việc tuyệt vời”.

SMG Swiss Marketplace Group Vietnam tạo ra môi trường giúp người lao động phát triển, thăng tiến

Theo SMG Swiss Marketplace Group Vietnam, văn hóa của công ty được dẫn dắt bởi ba giá trị nền tảng trên hành trình chinh phục mục tiêu là “một nơi làm việc hứng khởi, luôn truy tìm sự xuất sắc, đồng thời, thúc đẩy các lựa chọn bền vững”.

Ba giá trị đó bao gồm: “Aim High - Đặt mục tiêu cao”, khuyến khích người lao động thiết lập mục tiêu cao trong công việc lẫn sự nghiệp với lộ trình và tiêu chí thăng tiến rõ ràng.

Giá trị “Act Responsibly - Hành động một cách có trách nhiệm” nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm từ những hành vi với bản thân cho tới đội ngũ, công ty và cộng đồng.

Giá trị thứ ba là “Better Together - Cùng nhau đi lên” cho thấy, chỉ khi đồng hành cùng nhau, tập thể nhân sự trong công ty mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tận hưởng niềm vui.

“Điều này được minh chứng bằng việc công ty đã mời tất cả nhân viên tham dự và đóng góp ý kiến trong các sự kiện của tập đoàn tổ chức tại Thụy Sĩ trong hai năm qua”, ông Trương Bá Tú cho hay.

Bên cạnh đó, SMG Swiss Marketplace Group Vietnam cũng chú trọng đến vấn đề sức khoẻ và hạnh phúc của người lao động, bằng việc cung cấp những gói phúc lợi toàn diện về vật chất, thể chất và tinh thần, cùng nhiều chương trình, sáng kiến gắn kết người lao động. Nhờ vậy, khi được khảo sát, 95% người lao động cho rằng, họ được đối xử như một thành viên đầy đủ bất kể vị trí là gì.

SMG Swiss Marketplace Group Vietnam nhận được đánh giá tích cực từ số đông nhân viên về môi trường làm việc

Trên chặng đường phát triển của mình, SMG Swiss Marketplace Group Vietnam cam kết thực hiện những giá trị cốt lõi, đặt sự hài lòng và phát triển con người lên hàng đầu. Danh hiệu từ Great Place To Work đã phần nào khẳng định được vị thế của SMG Swiss Marketplace Group Vietnam hướng tới một tổ chức dẫn đầu trong việc trân trọng người lao động và tạo ra một văn hóa làm việc tích cực.

SMG Swiss Marketplace Group Vietnam là trung tâm công nghệ và sáng tạo tại Việt Nam của tập đoàn SMG Swiss Marketplace Group - một mạng lưới của nhiều thương hiệu thị trường trực tuyến tiên phong tại Thuỵ Sĩ trong lĩnh vực bất động sản, xe hơi, tài chính và thị trường mua bán trực tuyến.

