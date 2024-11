Theo đó, lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng khởi tố 11 vụ về các tội tham nhũng, chức vụ, gồm: 7 vụ với 3 bị can tham ô tài sản; 2 vụ với 1 bị can lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 1 vụ với 5 bị can thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 1 vụ đưa hối lộ.

Đối với tội phạm về trật tự xã hội, toàn tỉnh phát hiện gần 700 vụ, bắt và xử lý 880 đối tượng. Trong đó, phá 100/109 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Địa phương nhận định, tình hình tội phạm về trật tự xã hội cơ bản được kiểm soát, không có diễn biến bất thường; tội phạm được nhận diện, điều tra, xử lý kịp thời trước pháp luật.

Tuy nhiên, với tội phạm và tệ nạn ma tuý còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về quy mô, tính chất và mức độ phạm tội. Đáng chú ý, vụ 191 học viên cai nghiện ma tuý bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện của tỉnh hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của các đơn vị; đồng thời nâng cao công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trong phòng chống tội phạm.

