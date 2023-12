Sự việc xảy ra ngày 28/12, ngay lập tức người đàn ông này đã trình báo và nhờ nhân viên an ninh hàng không Nội Bài hỗ trợ.

Lúc đó, hai nhân viên an ninh Nguyễn Quốc Phong và Cao Văn Khánh, nhân viên Đội An ninh soi chiếu quốc tế đã hướng dẫn hành khách ra khu vực gần cửa máy bay để kịp chuyến đồng thời họ cũng nỗ lực tìm kiếm.

Anh Nguyễn Quốc Phong soi camera tìm ra người cầm nhầm đồng hồ của anh Tae Sug

Hai nhân viên an ninh ngay lập tức phối hợp với tổ giám sát camera an ninh để rà soát. Qua các hình ảnh soi chiếu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh đã xác định được vị khách người Nhật Bản đi sau anh Tae Sug đã nhanh tay nhặt chiếc đồng hồ trên khay không phải là của mình.

Rất may người này chưa kịp lên máy bay. Khi gặp lực lượng an ninh, người này đã thừa nhận hành vi của mình. Chỉ sau 30 phút, chiếc đồ hồ đắt tiền đã được tìm thấy và trao lại cho chủ nhân. “Tôi thực sự biết ơn với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh”, anh Tae Sug nói.