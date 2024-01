Trong đoạn phim đang được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, con sói tròn trịa vẫy đuôi với các phương tiện đi qua và thậm chí còn lăn ngửa để khoe bụng xin ăn.

Vào tháng 7 năm nay, một nữ du khách tên Kong đã đăng tải đoạn phim kể lại cuộc gặp gỡ của cô với một con sói hoang khi lái xe qua Hy Nhĩ. Cô bước ra khỏi xe và chia sẻ miếng thịt bò khô của mình với con sói đói vì trông nó trông quá gầy gò.

Cô giải thích rằng cô cảm thấy thương và không hề đắn đo khi mời nó một bữa ăn.

Cho động vật hoang dã ăn không phải là một thói quen lạ đối với khách du lịch trong khu vực này. Ngoài sói hoang, gấu nâu cũng thường xuyên được du khách cho ăn.

Đầu tháng 10, một cư dân mạng đã đăng đoạn video trong đó khách du lịch cho vài con gấu nâu hoang dã ăn tại một danh lam thắng cảnh ở tỉnh Thanh Hải, nói rằng những con gấu này thường đến gần ngôi làng để tìm thức ăn vì dường như có mối quan hệ giữa người dân địa phương và gấu khá "hài hòa".

Tuy nhiên, các chuyên gia như Dai Qiang, nhà nghiên cứu tại Viện Sinh học Thành Đô thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, cảnh báo rằng hành vi như vậy có thể gây ảnh hưởng xấu đến những loài động vật này vì chúng ngày càng trở nên phụ thuộc vào con người.

Ông Dai, người đã dành thời gian đáng kể để nghiên cứu các loài động vật hoang dã như gấu trúc khổng lồ và chó sói hoang dã, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không can thiệp vào động vật hoang dã trừ khi chúng là những loài có nguy cơ tuyệt chủng phải đối mặt với những thách thức do sự can thiệp của con người.

Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm một chuỗi thức ăn phức tạp và việc sinh tồn của động vật hoang dã đều bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên.