Chỉ tính riêng trong tháng 10, trong số khoảng 2.650 biển số được Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) đưa "lên sàn" đấu giá, có 8 biển được coi là số VIP, được trả giá rất cao. Dưới đây là loạt biển số đẹp trúng đấu giá tiền tỷ gây chú ý trong tháng qua.

1. Ngày 3/10: biển số 51K-889.99 giá 1,485 tỷ đồng

Ngày 3/10, VPA đưa lên sàn đấu giá 100 biển số ô tô, trong đó có các biển số 99A-666.68; 90A-222.88; 51K-889.99; 43A-777.89; 30K-555.56; 25A-067.68; 24A-248.68; 15K-159.59,...

Kết quả, giá trúng đấu cao nhất là 1,485 tỷ đồng thuộc về biển số 51K-889.99 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo quan niệm của giới mê xe biển đẹp, biển 51K-889.99 có đuôi số tam hoa (3 số 9) mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh cửu và uy quyền. Đồng thời dãy số này mang may mắn, mang đến may mắn, an lành, và thuận lợi cho người sử dụng. Vì vậy, đây có thể là nguyên nhân khiến tấm biển số này đạt mức giá cao lên đến 1,4 tỷ đồng.

2. Ngày 4/10: Biển số 30K - 444.44 (1,62 tỷ đồng); 30K - 456.78 (1,015 tỷ đồng)

Trong phiên đấu giá sáng ngày 4/10, biển số ngũ quý 30K-444.44 được trả mức giá cao nhất với 1,62 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giá này lại gây ra khá nhiều tranh cãi.

Vì theo quan niệm của không ít người, số 4 là số tử tức là con số không mang lại may mắn, tài lộc cho con người thậm chí nó còn mang đến những khó khăn, vất vả và mất mát. Nên đa số mọi người cho rằng biển này giá trên 1,6 tỷ là khá cao.



Trong khi đó, ở chiều ngược lại, một số quan điểm luận giải, trong thuyết âm dương, số 4 chỉ những giai đoạn của vũ trụ như Thái dương, Âm dương, Thiếu Dương, Thiếu âm, là sự phát triển cực thịnh hay suy tàn trong xã hội. Ngoài ra số 4 còn là số chẵn thể hiện cho sự mềm mỏng, không ngoan, nó có tính ổn định, ít sóng gió và biến động... Số 4 cũng thể hiện 4 mùa thu hoạch, may mắn quanh năm...

Cũng trong phiên đấu giá 400 biển số xe ô tô ngày 4/10/2023, biển trúng đấu giá cao thứ hai là 30K-456.78 (thành phố Hà Nội) với giá 1,015 tỷ đồng.

Biển 30K - 456.78 giá 1,015 tỷ đồng.

Đây là biển sảnh tiến vốn rất được ưa chuộng trên thị trường. Bởi theo quan niệm của giới luận biển số, bộ số "456.78" (sảnh tiến) sẽ mang lại kết thúc có hậu, viên mãn và hạnh phúc.

Đặc biệt là những người trong giới kinh doanh, sở hữu biển số này giúp cho chủ nhân có nhiều may mắn, thành công và luôn hướng về phía trước. Bên cạnh đó, đầu số 30K (TP.Hà Nội) cũng là một trong những yếu tố khiến giá biển đội lên đáng kể.

4. Ngày 12/10: biển 30K-588.88 (Hà Nội) giá 3,735 tỷ và 51K - 966.66 (TP.HCM) giá 1,710 tỷ đồng

VPA đưa 212 biển số xe ô tô đấu giá trong ngày 12/10. Kết thúc phiên đấu, biển đuôi "tứ quý 8" của TP.Hà Nội trúng giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Biển số tứ quý 8 là biển số VIP, thể hiện đẳng cấp và vị thế của người sở hữu. Xét về ý nghĩa phong thủy, số 8 theo phát âm chữ Hán là “bát”, được đọc chệch thành "phát", có ý nghĩa phát tài, phát lộc, mang lại sự thịnh vượng.

Từ đó, giới chơi xe luôn săn đón, tìm kiếm những tấm biển số tứ quý, ngũ quý 8, cho dù nó được gắn trên một chiếc xe bình dân.

Cũng trong phiên đấu ngày 12/10, biển xe có mức giá tiền tỷ thứ 2 thuộc về biển 51K - 966.66 (TP.HCM) với giá 1,710 tỷ đồng.

5. Ngày 13/10: 4 biển số tứ quý trúng đấu giá trên 1 tỷ

Kết quả đấu giá trực tuyến biển số ngày 13/10 có đến 4 biển số trúng đấu giá trên 1 tỷ đồng, gồm: 51K - 788.88 giá 1,96 tỷ đồng, 61K - 266.66 giá 1,265 tỷ đồng, 49A - 588.88 giá 1,5 tỷ đồng, và 61K - 288.88 giá 1,18 tỷ đồng.

Có thể thấy, tất cả các biển nói trên đều thuộc bộ số từ quý 8, tứ quý 6 vốn rất được ưa chuộng. Trên thị trường hiện nay, biển đẹp nhất là biển tứ (ngũ) quý 9, biểu trưng cho quyền lực trường tồn. Tiếp đến là tứ, (ngũ) quý 8 và tứ (ngũ) quý 6 với ý nghĩa về tài lộc, mang lại may mắn, thành đạt cho chủ xe.



6. Ngày 14/10: biển 30K - 499.99 (Hà Nội) giá 1,08 tỷ đồng

Hôm 14/10, VPA đưa 226 biển số xe ô tô của các tỉnh thành lên sàn đấu giá. Trong đó, biển số có mức trúng đấu giá cao nhất là 30K-499.99 (Hà Nội) với giá 1,08 tỷ đồng.

Như đã bình luận ở trên, biển số đuôi tứ (ngũ) quý 9 luôn có sức hút đặc biệt đối với những người đam mê biển số đẹp, bởi nó đem lại may mắn.

Không ít người khi sở hữu ô tô, nhất là những chiếc xe sang, chấp nhận bỏ thêm rất nhiều tiền để lấy được biển số đẹp, mong đem lại may mắn cho mình. Chính vì thế biển số đuôi tứ quý 9999 luôn nằm trong top đầu được săn đón.

7. Ngày 17/10: biển 15K-166.66 (Hải Phòng) giá 1,305 tỷ đồng

Ngày 17/10, đã có 214 biển số ô tô được đưa ra đấu giá trực tuyến. So với các phiên đấu trước đó, nhiều biển số đẹp như biển 5 số có dãy số tam hoa, tứ quý được chốt giá khá cao. Tuy nhiên trong đó duy nhất chỉ có biển 15K-166.66 (Hải Phòng) đạt được giá 1,305 tỷ đồng.

Biển số 166.66 có chứa các con số 1,6 và đây là các con số may mắn. Giới số học đã luận dịch là 1 (Nhất), 6 (Lộc), khi kết hợp với nhau sẽ mang ý nghĩa "nhất lộc". Bên cạnh đó, đuôi tứ quý 6, đặc biệt tốt đẹp với hàm ý là lộc kép. Nhờ đó, cụm biển số này mang đến sự phát tài, phát lộc, may mắn cho chủ xe.

8. Ngày 24/10: 3 biển số trúng đấu giá hơn 1 tỷ đồng

Ngày 24/10 có 200 biển số xe ô tô được đưa lên đấu giá, và có khá nhiều biển số đẹp trúng giá cao trên 1 tỷ đồng. Biển số 47A - 599.99 của tỉnh Đắk Lắk có giá trúng cao nhất, lên tới 1,51 tỷ đồng, tiếp đến là biển 30K - 567.99 (Hà Nội) có giá 1,39 tỷ đồng, và biển 51K - 822.22 (TP.HCM) có giá 1,07 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 10 vừa qua, một số biển số bị bỏ cọc vào ngày 15/9 cũng được mang ra đấu giá lại, nhưng đạt giá thấp hơn đáng kể.

Đơn cử như biển 51K-888.88 (TP.HCM) từng có kết quả trúng với giá 32 tỷ đồng, nhưng khi đưa ra đấu giá lại, chỉ trúng với mức giá cuối cùng là 15,265 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa tiền so với giá cũ. Biển số Thanh Hóa: 36A - 999.99 trở lại sàn đấu được chốt giá cuối là 5,285 tỷ đồng, ít hơn so với mức cũ (7,4 tỷ đồng). Biển 30K - 567.89 đấu lại, có giá mới 16,5 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ so với giá cũ là 13,075 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 39 của Chính phủ, những trường hợp trúng đấu giá biển số ô tô trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước và không bao gồm lệ phí đăng ký xe. Cũng theo Nghị định 39 quy định, nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời gian quy định, kết quả đấu giá sẽ bị hủy. Biển số xe sẽ được đưa ra đấu giá lại, đồng thời số tiền đặt trước (40 triệu đồng) sẽ không được hoàn lại và được nộp vào ngân sách nhà nước.