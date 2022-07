Sơn Tùng M-TP tung MV 'There's no one at all' mới đúng sinh nhật

Vào 0h ngày 5/7- cũng là sinh nhật của Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ gốc Thái Bình đã cho ra mắt MV There's no one at all. Đây là sản phẩm thay thế cho MV đã bị gỡ vào tháng 5/2022. Lần này, nam ca sĩ mang đến phong cách nhẹ nhàng hơn với tiếng đàn piano, giọng hát không còn là những giai điệu rock cùng hình ảnh chàng trai bất cần, tuyệt vọng trong MV trước.

Đến hơn 9h sáng ngày 5/7, MV có hơn 860.000 lượt xem và có mặt trong Top thịnh hành trên YouTube. Tuy nhiên, Sơn Tùng M-TP hát tiếng Anh nên khán giả chờ đợi MV có phiên bản tiếng Việt để bài hát được phổ biến hơn với khán giả trong nước.

Sơn Tùng M-TP.

Trong sản phẩm mới ra mắt, Chris Gehringer được thay thế bởi cặp đôi Greg Calbi và Steve Fallone với vai trò mastering cho sản phẩm âm nhạc lần này. Greg Calbi là một kỹ sư bậc thầy người Mỹ từng làm việc với các sản phẩm John Lennon, Lady Gaga, Bob Dylan, Taylor Swift.

Greg Calbi (bên trái) và Steve Fallone (bên phải).

Trước đó, phiên bản MV There's no one at all cuối tháng 4/2022 có cảnh tự sát đã gây xôn xao dư luận và truyền thông. MV của Sơn Tùng sau đó bị yêu cầu gỡ khỏi YouTube Việt Nam và trên thế giới. Nam ca sĩ còn bị cơ quan chức năng xử phạt 70 triệu đồng, tiêu hủy bản ghi hình There's no one at all, nộp lại số lợi thu từ MV và tháo gỡ bản ghi hình MV dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Hiện tại, Sơn Tùng đã chính thức cán mốc 9,97 triệu người theo dõi trên YouTube nhờ sự quan tâm, chú ý từ công chúng với các sản phẩm âm nhạc. Anh có thể sẽ trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt nút kim cương khi cán mốc 10 triệu người theo dõi. Ở Việt Nam, hai kênh YouTube nổi tiếng đạt nút kim cương với khán giả trẻ là Fap TV với 13,3 triệu lượt người theo dõi và Cris Phan (Cris Devil Gamer) với 10,4 triệu người theo dõi.

Sơn Tùng M-TP sinh ngày 5/7/1994, quê ở Thái Bình, hiện là ca sĩ nổi bật của V-Pop với lượng fan hùng hậu và nhiều bản hit. Sơn Tùng M-TP là cái tên gây tranh cãi và chú ý bậc nhất trong giới giải trí. Ngoài những sản phẩm âm nhạc đình đám, hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế, Sơn Tùng còn luôn là chủ đề của giới showbiz về sinh hoạt cá nhân hay những vấn đề liên quan đến đạo nhạc. Tuy nhiên, Sơn Tùng thường kín tiếng và ít khi chia sẻ trực tiếp về cuộc sống và công việc.

Kim Ngọc