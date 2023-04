Chiều 28/4, lễ trao giải Baeksang 2023 lần thứ 59 đã diễn ra tại Paradise City, Jung-gu, Incheon. Baeksang (Baeksang Art Awards) là lễ trao giải tôn vinh những cá nhân, tác phẩm có thành tích xuất sắc trong ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, sân khấu tại Hàn Quốc và được ví như giải Oscar của Hàn Quốc.

Giải Baeksang năm nay thu hút được sự chú ý của truyền thông với sự quy tụ dàn diễn viên hàng đầu giới giải trí như Kim Ji Won, IU, Park Eun Bin, Jung Kyung Ho,…

Trong số đó, sự xuất hiện của nữ diễn viên Song Hye Kyo đã khiến thảm đỏ Baeksang 2023 nóng hơn bao giờ hết. Mặc dù đã gia nhập làng giải trí Hàn Quốc hơn 20 năm nhưng Song Hye Kyo vẫn “gây bão” vì nhan sắc không tuổi của mình trong mỗi lần xuất hiện.

Song Hye Kyo gây chú ý tại thảm đỏ của Baeksang lần thứ 59.

Mỹ nhân 8X bước lên thảm đỏ với trang phục dịu dàng, thanh lịch cùng vẻ ngoài ngọt ngào. Ở tuổi 41, Song Hye Kyo luôn cuốn hút. Thần thái ngút ngàn của nữ diễn viên cũng khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Nhiều fan bình luận rằng nhan sắc của Song Hye Kyo quả thực xứng với danh xưng “huyền thoại thảm đỏ của Baeksang”.

Thần thái ngút ngàn của nữ diễn viên 8X.

Đây là lần hiếm hoi Song Hye Kyo được đề cử “Thị hậu” (giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) sau thời gian dài vắng bóng tại giải Baeksang. Lần cuối Song Hye Kyo xuất hiện trên thảm đỏ của Baeksang là cùng với chồng cũ Song Joong Ki vào năm 2016.

Song Hye Kyo được đề cử giải Thị hậu.

Trở lại màn ảnh với vai diễn Moon Dong Eun trong bộ phim The Glory (Vinh quang trong thù hận), Song Hye Kyo đã khiến nhiều người phải trầm trồ trước khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Từ vóc dáng tiều tụy, gương mặt trống rỗng đến ánh mắt sắc lạnh và nụ cười ám ảnh của nhân vật đều được Song Hye Kyo khắc họa thành công. Song Hye Kyo khiến hình ảnh một Moon Dong Eun đầy thù hận khắc sâu vào tâm trí của người xem.

Nhan sắc không tuổi của Song Hye Kyo.

Vai diễn này cũng đánh dấu sự đột phá của nữ diễn viên 8X trong sự nghiệp diễn xuất. Trước đó, Song Hye Kyo thường bị “đóng đinh” với những vai nữ chính trong các bộ phim tình cảm và không nhận được đánh giá cao của khán giả.

Song Hye Kyo lột xác trong vai nữ chính của The Glory.

Không chỉ Song Hye Kyo, nhiều diễn viên khác trong The Glory cũng có mặt trong nhiều hạng mục quan trọng của giải thưởng Baeksang lần thứ 59. Ba diễn viên khác của The Glory là Park Sung Hoon (vai Jeon Jae Jun) và Lim Ji Yeon (vai Park Yeon Jin) cùng Yeom Hye Ran (vai nữ giúp việc Kang Hyeon Nam) cũng có mặt trong đề cử Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra còn có diễn viên Kim Gun Woo (vai Song Myung Oh) và Kim Hi Eo Ra (vai Lee Sa Ra) được xướng tên trong để cử Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.