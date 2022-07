Song Hye Kyo tham gia phim đề tài báo thù cùng tài tử 'Trở lại tuổi 18'

Song Hye Kyo và Lee Do Hyun.

The Glory đánh dấu sự tái hợp của Song Hye Kyo và tác giả Hậu duệ mặt trời sau 6 năm. Kim Eun Sook được biết đến với hàng loạt tác phẩm ấn tượng như: Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch), Quý ngài Ánh dương (Mr. Sunshine), Yêu tinh (Guardian: The Lonely and Great God), Inheritors và Khu vườn bí mật (Secret Garden) - đã chấp bút câu chuyện về hành trình trả thù này về một cô gái chấp nhận từ bỏ khát vọng của mình vì nạn bắt nạt học đường.

Song Hye Kyo sẽ vào vai Moon Dong Eun, một cô gái đang tìm cách báo thù những kẻ bắt nạt đã phá hoại tuổi thơ của cô. Đảm nhận một nhân vật khác biệt hoàn toàn so với những lần xuất hiện trước đây trong các bộ phim như We Are Breaking Up, Encounter và That Winter, the Wind Blows, Song Hye Kyo sẽ thể hiện hình ảnh một người phụ nữ đầy hận thù muốn mang tới những kẻ đã hành hạ cô và những ai chẳng đoái hoài giúp đỡ sự trừng phạt kinh hoàng.

Tài tử đang thu hút sự chú ý Lee Do Hyun vào vai Joo Yeo Jeong, một chàng trai có quá khứ bí ẩn. Được biết đến rộng rãi nhờ sự góp mặt trong các bộ phim thể loại kinh dị như Thế giới ma quái (Sweet Home) hay tình cảm như Trở lại tuổi 18 (18 Again), Lee Do Hyun mong muốn mang đến sự bất ngờ tới khán giả khi thể hiện nhân vật nhiều cảm xúc này.

Ngoài ra phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yeom Hye Ran, Park Sung Hoon và Jung Sung Il. The Glory do Ahn Gil Ho, người nổi tiếng với những bộ phim kinh dị lôi cuốn như Chung cư có độc (Happiness), Ký sự thanh xuân (Record of Youth), Watcher, Ký ức Alhambra (Memories of the Alhambra) và Khu rừng bí mật (Stranger) đạo diễn.

The Glory sẽ được phát hành trên Netflix nhưng chưa thông báo thời gian ra mắt cụ thể.

'Everytime' - ca khúc nhạc phim 'Hậu duệ mặt trời'

Quỳnh An