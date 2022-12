Bộ phim “Cậu út nhà tài phiệt” đang nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ những tình tiết gay cấn và lôi cuốn. Phim kể về quá trình chống lại giới tài phiệt của Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki thủ vai). Anh là thư ký của tập đoàn tài phiệt Soonyang nhưng bị đổ tội và giết hại. Sau khi chết, Yoon Hyun Woo bất ngờ tái sinh trong thân xác của Jin Do Joon - cháu trai út của tập đoàn Soonyang.

Nhận thấy cơ hội thích hợp, Jin Do Joon bắt đầu cuộc chiến trả thù để tìm kẻ đã giết mình ở “kiếp trước”. Diễn biến của “Cậu út nhà tài phiệt” đang được đẩy lên cao trào trong các tập gần đây. Đặc biệt, 3 cú twist lật ngược tình thế của Jin Do Joon trong 6 tập khiến khán giả hồi hộp.

Song Joong Ki vai Jin Do Joon trong bộ phim "Cậu út nhà tài phiệt".

Đầu tiên, Yoon Hyun Woo trong thân thể Jin Do Joon gây chú ý nhờ biết trước tương lai. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1987, Jin Do Joon đã gợi ý cho chủ tịch Jin Yang Cheol (Lee Sung Min thủ vai) về việc nên đầu tư tiền cho ứng cử viên nào. Đồng thời, nhờ câu đố của Jin Do Joon, chủ tịch Jin Yang Cheol cũng thoát chết trong tai nạn máy bay khẩn cấp.

Sự thông minh đến mức kỳ lạ của đứa cháu đã khiến Jin Yang Cheol nghi ngờ liệu Jin Do Joon có thực sự biết trước tương lai hay không. Đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị và câu hỏi bất ngờ, Jin Do Joon đã đáp lại: “Là vì con hiểu được nỗi lòng của ông”.

Cuộc đối thoại của hai ông cháu như màn đấu trí căng não khiến người xem nín thở. Tuy nhiên, lời đáp trả xuất sắc của Jin Do Joon đã giúp cậu út nhà tài phiệt thoát khỏi nguy cơ, đồng thời được công nhận là thành viên của gia tộc.

"Cậu út nhà tài phiệt" là bộ phim có lượt rating cao kỷ lục hiện nay.

Một lần khác, Soonyang Motors liên tục đứng thứ hạng thấp đã trở thành gánh nặng cho tập đoàn. Tuy nhiên, chủ tịch Jing Yang Cheol lại muốn cứu sống bằng việc thu mua một doanh nghiệp khác. Vì vậy, việc thu mua trở thành cuộc chiến chứng minh năng lực của những người con.

Biết được tham vọng của họ, Jin Do Joon mượn tên Power Shares giả vờ tham gia cuộc chiến và âm thầm nâng giá thu mua. Đồng thời, anh thành công chia rẽ hai anh em của tập đoàn Soonyang. Qua đó, Jin Do Joon trở thành chủ nhân của bàn cờ khi biến những kẻ đầy tham vọng trở thành quân cờ trong tay.

Bộ phim "Cậu út nhà tài phiệt" đang nhận được sự đón nhận cao từ khán giả.

Cuối cùng, đất nước rơi vào thời kỳ khủng hoảng và tập đoàn Soonyang cũng gặp khó khăn. Trước đó, khi ở thân phận Yoon Hyun Woo, Jin Do Joon đã chứng kiến gia đình tan nát và mất mẹ vì Soonyang. Vì vậy, anh quyết tâm thay đổi quá khứ, cứu sống mẹ. Thế nhưng, mẹ anh lại chết một lần nữa vì tự sát. Jin Do Joon phát hiện nguyên nhân cái chết là do sự ích kỷ của Jin Yang Cheol.

Jin Do Joon căm hận, chặn bước tiến của Soonyang bằng cách tham gia vào kế hoạch tái cơ cấu Seoul với cái tên Miracle. Thông qua việc giúp con rể của Jin Yang Cheol ngồi vào ghế thị trưởng, Jin Do Joon thành công giành được quyền chủ thầu, lật ngược ván cờ.

Tuy nhiên, Jin Yang Cheol cũng không dừng lại. Ông bắt Oh Se Hyun - cộng sự của Jin Do Joon và yêu cầu gặp mặt chủ nhân thực sự. Không lùi bước, Jin Do Joon quyết định xuất đầu lộ diện với tư cách là cổ đông lớn nhất của Miracle.

Vi Lê