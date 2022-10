Ba người gốc Việt sống sót sau hàng chục giờ mắc kẹt ở vùng biển toàn cá mập

Theo tờ New York Post và The Guardian dẫn lời Phong Le và Luan Nguyen cho biết, ngày 8/10 họ từ Harvey, ngoại ô New Orleans cùng nhau lên thuyền tới Vịnh Mexico để đánh cá hồng. Tuy nhiên, khi ở cách bờ biển phía đông nam Louisiana khoảng 40km thì tàu của họ bị trục trặc động cơ rồi mau chóng chìm.

Nguyen đã chia sẻ một đoạn video cho thấy anh đang ở dưới nước, mặc chiếc áo phao màu cam, bám vào hai chiếc thùng đựng đá được buộc chặt vào nhau. Bất ngờ một con cá mập tấn công Nguyen.

Nguyen, 46 tuổi, kể với đài truyền hình WWL của New Orleans về cuộc chiến với cá mập như sau: "Phần đầu của nó bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt tôi và con cá mập từ đâu đó lao ra cắn vào áo phao. Vì thế, tôi đã đẩy nó ra rồi lại cố đẩy mũi nó, nhưng không có tác dụng gì. Rồi tôi đã cắm cả hai ngón tay cái của mình vào mắt nó".

Nhà chức trách đã xác nhận câu chuyện của Nguyen. Các quan chức thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, ba người đàn ông trên không thể kêu cứu vì họ thiếu các thiết bị liên lạc khẩn cấp thích hợp. Tuy nhiên, một người họ hàng của một trong ba người trên đã thông báo cho cơ quan chức năng khi Phong Le, Son Nguyen và Luan Nguyen không quay trở lại bến du thuyền như kế hoạch vào 9/10.

Tàu và trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển đã tiến hành tìm kiếm ở một khu vực rộng bằng đảo Rhode. Cuối cùng, họ phát hiện được Nguyen 28h sau khi thuyền chìm. Video và ảnh chụp từ trên trực thăng cho thấy những người cứu hộ kéo hai người đàn ông khỏi mặt nước, đưa lên thuyền sau đó kéo lên trực thăng.