Những đối tác lớn

Trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực tăng cường giảm thiểu biến đổi khí hậu, sự hợp tác giữa các đối tác: Global Green & Climate Clean Group Corporation, Global Carbon Credit Capital Ltd, UBP Bank Thụy Sĩ, Hiệp hội Phát triển Kinh tế Nhật Việt (JVEDA), Tổng lãnh dự Danh dự của Gambia tại Nagoya (Nhật Bản) và Nippon Koei Co. Ltd, đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn đối với lĩnh vực tín chỉ carbon toàn cầu.

Global Green & Climate Clean Group Corp là đơn vị tiên phong trong việc thúc đẩy giải pháp giảm phát thải và phát triển bền vững toàn cầu, đã hợp tác với các tổ chức kể trên, để hình thành một liên minh mạnh mẽ, nhằm tạo ra một hệ sinh thái tín chỉ carbon minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Global Green & Climate Clean Group Corp đã có mặt tại Việt Nam, với kế hoạch xây dựng một trung tâm nghiên cứu tầm cỡ nhất Đông Nam Á, tập trung vào việc phát triển các giống cây rừng chất lượng cao, có khả năng hấp thụ CO2 hiệu quả; tạo ra các giống cây nông nghiệp ưu việt và phát triển công nghệ điện gió, để bảo vệ môi trường. Đây sẽ là chủ đề chính của sự hợp tác này. Những sáng kiến của Global Green & Climate Clean Group Corp hứa hẹn sẽ có tác động đáng kể đến thị trường tín chỉ carbon khu vực và toàn cầu.

Global Carbon Credit Capital Ltd, là một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tín chỉ carbon, cam kết thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững. Với kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành các dự án tín chỉ carbon trên toàn cầu, Global Carbon Credit Capital Ltd đã cam kết đầu tư 20 tỷ USD cho hợp tác này.

UBP Bank Thụy Sĩ, một ngân hàng tư nhân danh tiếng, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp tài chính và đầu tư, để hỗ trợ các dự án tín chỉ carbon. UBP Bank sẽ chuyển 500 triệu USD cho Global Green & Climate Clean Group Corp trong nửa cuối năm 2024, để thực hiện chương trình xây dựng trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam.

JVEDA với các thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế tại Nhật Bản, đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và công nghệ giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á, nhằm hỗ trợ phát triển các dự án tín chỉ carbon hiệu quả với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế xanh và bền vững cho các quốc gia.

Tổng lãnh sự Danh dự của Gambia tại Nagoya (Nhật Bản) bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Gambia. Gambia là quốc gia Tây Phi, với nguồn tài nguyên rừng phong phú và các chính sách mở cửa thị trường hiện đại, kết hợp với bảo vệ môi trường. Gambia hy vọng sẽ triển khai chương trình tín chỉ carbon hiệu quả, tạo cơ hội cùng các quốc gia khu vực Trung và Tây Phi phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Nippon Koei Co., Ltd., một trong những công ty tư vấn kỹ thuật quốc tế hàng đầu tại Nhật Bản, đã bày tỏ mong muốn mua lại toàn bộ tín chỉ carbon của Global Green & Climate Clean Group Corp. Với hơn 5.000 dự án đa ngành tại hơn 160 quốc gia, Nippon Koei cam kết hỗ trợ các dự án quản lý môi trường, nghiên cứu tác động xã hội và môi trường và giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu.

Những lợi ích lớn

Mục tiêu của sự hợp tác này là tạo ra một hệ sinh thái tín chỉ carbon toàn diện, từ việc phát triển dự án, đến giao dịch tín chỉ, nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng tham gia và tuân thủ các quy định về giảm phát thải. UBP Bank Thụy Sĩ sẽ đảm bảo nguồn vốn ổn định cho các sáng kiến môi trường, trong khi JVEDA sẽ thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp. Từ đó hỗ trợ phát triển các dự án tín chỉ carbon hiệu quả. Đồng thời, thông qua những chương trình đào tạo và hội thảo, sự hợp tác này sẽ tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu và lợi ích của tín chỉ carbon, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp và cộng đồng.

Bằng cách thúc đẩy một nền kinh tế xanh và bền vững, sự hợp tác này mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế của các quốc gia trong khu vực và toàn cầu. Những lợi ích kỳ vọng từ sự hợp tác này không chỉ làm cho thị trường tín chỉ carbon trở nên thuận lợi hơn với các doanh nghiệp, mà còn đóng góp vào việc đẩy mạnh phát triển bền vững và hỗ trợ các cam kết quốc tế về giảm phát thải.

Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và hợp tác trong việc xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng cho cả cộng đồng quốc tế.

Ngọc Minh